Αίθριος ο καιρός σήμερα με μικρή πτώση θερμοκρασίας - Πού θα βρέξει, πότε ανεβαίνει ξανά ο υδράργυρος

Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 βαθμούς και στις Σποράδες έως 29 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Σχεδόν αίθριος.Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 και στην νότια κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Σχεδόν αίθριος.Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 τοπικά 7 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.Καιρός: Γενικά αίθριος.Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και τα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.Καιρός: Γενικά αίθριος.Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.Αραιές νεφώσεις κατά τόπους, οι οποίες το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 31 με 33, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη τους 29 με 31 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά, όπου πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις εως 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.Γενικά αίθριος καιρός με παροδικά αυξημένες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά.Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά.Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία θα καταστούν δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.Αρχικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα δυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις που κατά τόπους στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, κυρίως στα βόρεια, θα αυξηθούν.Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία θα καταστούν δυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.