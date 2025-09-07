ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΕΛΛΑΔΑ
Καιρός Βροχές

Αίθριος ο καιρός σήμερα με μικρή πτώση θερμοκρασίας - Πού θα βρέξει, πότε ανεβαίνει ξανά ο υδράργυρος

Δείτε αναλυτικά της πρόγνωση της ΕΜΥ μέχρι και την Πέμπτη

Αίθριος ο καιρός σήμερα με μικρή πτώση θερμοκρασίας - Πού θα βρέξει, πότε ανεβαίνει ξανά ο υδράργυρος
Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως τα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια-παραθαλάσσια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου και του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη τους 30 με 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και τις Σποράδες δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι - απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της ανατολικής Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 βαθμούς και στις Σποράδες έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 και στην νότια κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και τα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους, οι οποίες το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 31 με 33, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη τους 29 με 31 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά, όπου πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις εως 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 

Γενικά αίθριος καιρός με παροδικά αυξημένες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία θα καταστούν δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 

Αρχικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα δυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις που κατά τόπους στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, κυρίως στα βόρεια, θα αυξηθούν.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία θα καταστούν δυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

