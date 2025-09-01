Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Πιο δροσερός από το κανονικό ο φετινός Αύγουστος - Αθήνα και Θεσσαλονίκη έπεσαν κάτω από τις μέσες τιμές
Πιο δροσερός από το κανονικό ο φετινός Αύγουστος - Αθήνα και Θεσσαλονίκη έπεσαν κάτω από τις μέσες τιμές
Εξαίρεση αποτέλεσε η πελοπόννησος, στην οποία καταγράφηκε ο 7ος θερμότερος Αύγουστος από το 2010
Σε κανονικά ή και ελαφρώς χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα κυμάνθηκε η μέση τιμή των μεγίστων ημερήσιων θερμοκρασιών σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, εκτός από την Πελοπόννησο, όπου καταγράφηκε ελαφρώς υψηλότερη από τα κανονικά τιμή (σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 2010–2019).
Τα συγκεκριμένα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.), που λειτουργούν από το 2010 έως σήμερα, τον Αύγουστο του 2025.
Στον χάρτη του Meteo φαίνονται οι αποκλίσεις της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας για τον Αύγουστο του 2025, ανά γεωγραφικό διαμέρισμα.
Το επόμενο γράφημα παρουσιάζει την κατάταξη του Αυγούστου ανά έτος, με βάση τη μέση μηνιαία τιμή της μέγιστης θερμοκρασίας. Στη Βόρεια Ελλάδα και την Κρήτη, ο Αύγουστος του 2025 βρέθηκε ακριβώς στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, στη Στερεά Ελλάδα και τα Νησιά του Αιγαίου καταγράφηκε ως ο 6ος ψυχρότερος, στη Δυτική Ελλάδα - Ιόνιο και τη Θεσσαλία καταγράφηκε ως ο 5ος και ο 4ος ψυχρότερος αντίστοιχα, ενώ στην Πελοπόννησο ως ο 7ος θερμότερος από το 2010.
Στην πόλη της Αθήνας, η μέση μηνιαία απόκλιση της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν -0,7 °C, με 23 από τις 31 ημέρες του μήνα να καταγράφονται κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 21 ημέρες του μήνα ήταν κάτω από τη μέση τιμή της περιόδου 2010–2019, με τη μέση μέγιστη θερμοκρασία να παρουσιάζει απόκλιση -0,6 °C από τα κανονικά επίπεδα.
Τα συγκεκριμένα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.), που λειτουργούν από το 2010 έως σήμερα, τον Αύγουστο του 2025.
Στον χάρτη του Meteo φαίνονται οι αποκλίσεις της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας για τον Αύγουστο του 2025, ανά γεωγραφικό διαμέρισμα.
Το επόμενο γράφημα παρουσιάζει την κατάταξη του Αυγούστου ανά έτος, με βάση τη μέση μηνιαία τιμή της μέγιστης θερμοκρασίας. Στη Βόρεια Ελλάδα και την Κρήτη, ο Αύγουστος του 2025 βρέθηκε ακριβώς στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, στη Στερεά Ελλάδα και τα Νησιά του Αιγαίου καταγράφηκε ως ο 6ος ψυχρότερος, στη Δυτική Ελλάδα - Ιόνιο και τη Θεσσαλία καταγράφηκε ως ο 5ος και ο 4ος ψυχρότερος αντίστοιχα, ενώ στην Πελοπόννησο ως ο 7ος θερμότερος από το 2010.
Στην πόλη της Αθήνας, η μέση μηνιαία απόκλιση της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν -0,7 °C, με 23 από τις 31 ημέρες του μήνα να καταγράφονται κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 21 ημέρες του μήνα ήταν κάτω από τη μέση τιμή της περιόδου 2010–2019, με τη μέση μέγιστη θερμοκρασία να παρουσιάζει απόκλιση -0,6 °C από τα κανονικά επίπεδα.
Ειδήσεις σήμερα:
Η επιχείρηση που αποκάλυψε τη μαφία στην Κρήτη: Οι δύο μυστικοί αστυνομικοί σε κατάστημα εστίασης, η εισαγγελέας και οι κρυφές ενημερώσεις
Η απάντηση του Πολωνού CEO που έκλεψε υπογεγραμμένο καπέλο μέσα από τα χέρια παιδιού - «Έτσι είναι η ζωή, ας ήσασταν πιο γρήγοροι»
Τα γεγονότα από το 1947 ως τις τελευταίες μάχες του Εμφυλίου
Η επιχείρηση που αποκάλυψε τη μαφία στην Κρήτη: Οι δύο μυστικοί αστυνομικοί σε κατάστημα εστίασης, η εισαγγελέας και οι κρυφές ενημερώσεις
Η απάντηση του Πολωνού CEO που έκλεψε υπογεγραμμένο καπέλο μέσα από τα χέρια παιδιού - «Έτσι είναι η ζωή, ας ήσασταν πιο γρήγοροι»
Τα γεγονότα από το 1947 ως τις τελευταίες μάχες του Εμφυλίου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα