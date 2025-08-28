Η νέα αθλητική σεζόν παίζει στην bwin που μοιράζει 1.165 δώρα στη νέα της προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση!
Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη με 54χρονο σοβαρά τραυματία
Ο 54χρονος έπεσε από σκαλωσιά - Αφού σταθεροποιήθηκε μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο
Eργατικό ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό 54χρονου σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, 54χρονος έπεσε από σκαλωσιά στην οδό Σπανού με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Στο σημείο επιχείρησαν συμβατικό ασθενοφόρο, κινητή ιατρική μονάδα, τέσσερις διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ.
Ο πολυτραυματίας σταθεροποιήθηκε και στη συνέχεια διακομίστηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο.
