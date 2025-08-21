Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας με 40άρια την Παρασκευή - Ανάσα δροσιάς με τα μελτέμια από την Κυριακή
Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται αύριο το πρωί σε Κέρκυρα και Παξούς

Άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία την Παρασκευή (22/8) όπου στα ανατολικά ηπειρωτικά θα φτάσει τους 37 με 39 και πιθανόν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, το Σάββατο θα υπάρξει μικρή υποχώρηση του υδράργυρου, ενώ ουσιαστικά η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι εμφανής Κυριακή προς Δευτέρα που θα επικρατήσει μελτέμι.

Όπως υπογραμμίζει ο μετεωρολόγος, χρειάζεται προσοχή αύριο το πρωί σε Παξούς και Κέρκυρα, καθώς αναμένονται ισχυρές καταιγίδες.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:



