Τροχαίο δυστύχημα στην Κορινθία: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε 69χρονη πεζή
Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία της πνοή
Θανατηφόρο τροχαίο συνέβη στην παλαιά εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών, όταν μια 69χρονη γυναίκα που κινούνταν πεζή χτυπήθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 35χρονος.
Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, υπέκυψε στα τραύματά της, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Την υπόθεση διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου, το οποίο εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
