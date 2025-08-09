ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Συνελήφθη 41χρονος για τη φωτιά στα Μέγαρα - Του επιβλήθηκε πρόστιμο 4.125 ευρώ

Συνελήφθη 41χρονος για τη φωτιά στα Μέγαρα - Του επιβλήθηκε πρόστιμο 4.125 ευρώ

Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή

Στη σύλληψη ενός 41χρονου άνδρα προχώρησε η αστυνομία για τη φωτιά που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση στο Κουμίντρι Μεγάρων Αττικής

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, «συνελήφθη χθες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε χαμηλή βλάστηση εντός οικοπεδικού χώρου και επεκτάθηκε σε δασική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην περιοχή Κουμίντρι του Δήμου Μεγάρων στην Αττική και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 4.125 ευρώ».

Ο συλληφθείς κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

