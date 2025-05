Δέκα ελληνικά Πανεπιστήμια υπό το συντονισμό της Study in Greece στη μεγαλύτερη διεθνή εκπαιδευτική έκθεση στην Καλιφόρνια

Κλείσιμο



«Το πιο σημαντικό είναι ότι μέσα από την αδιάλειπτη παρουσία της χώρας μας τα τελευταία πέντε χρόνια στη NAFSA, έχουμε καταφέρει πλέον να εδραιωθούμε ως», δηλώνει στο protothema.gr o πρόεδρος της Study in Greece, δρ Χρήστος Μιχαλακέλης, σχετικά με τη συμμετοχή στην Ετήσια Διάσκεψη και Έκθεση της NAFSA, που θα πραγματοποιηθεί στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, μεταξύ 27 και 30 Μαΐου 2025.Η φετινή συμμετοχή της Ελλάδας, υπό τον συντονισμό τηςκαι με την υποστήριξη του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του υπουργείου Εξωτερικών, οργανώνεται για ακόμη μία φορά με εθνική αποστολή δέκα δημόσιων ελληνικών πανεπιστημίων, επιβεβαιώνοντας την προτεραιότητα της Ελλάδας για τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης.Στην ελληνική αποστολή του 2025: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνείο Κρήτης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.Στο περίπτερο #635 θα στεγάζεται από τις 27 έως τις 30 Μαΐου η αποστολή των ελληνικών πανεπιστημίων, που συμμετέχουν υπό το συντονισμό της Study in Greece, στην Ετήσια Διάσκεψη και Έκθεση της NAFSA (NAFSA Annual Conference & Expo), τη μεγαλύτερη διεθνή εκπαιδευτική έκθεση. Σκοπός των εκπροσώπων της Ελλάδας, είναι να αναδείξουν το τοπίο της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης.Η Ετήσια Διάσκεψη & Έκθεση της NAFSA είναι η μεγαλύτερη, πιο ποικιλόμορφη και ολοκληρωμένη παγκόσμια εκδήλωση στον τομέα της διεθνούς εκπαίδευσης, στην οποία συμμετέχουν χιλιάδες επαγγελματίες από όλο τον κόσμο – εκπρόσωποι πανεπιστημίων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οργανισμών απ’ όλο τον κόσμο. Τα ελληνικά πανεπιστήμια θα έχουν την ευκαιρία να προωθήσουν τα ιδρύματά τους, να χτίσουν νέες συνεργασίες και να ενισχύσουν τις στρατηγικές διεθνοποίησής τους.Η Ελλάδα συμμετείχε για πρώτη φορά στημέσω της Study in Greece. Από το 2024, ωστόσο, η συμμετοχή απέκτησε οργανωμένη μορφή, με συντονισμένη παρουσία δημόσιων πανεπιστημίων, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην εξωστρέφεια της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης. Η περσινή αποστολή στη NAFSA 2024 στη Νέα Ορλεάνη κατέδειξε έμπρακτα τη δυναμική, την ετοιμότητα και τη συλλογική βούληση της Ελλάδας να αναδειχθεί στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη. «Η διαφοροποίηση φέτος είναι, ότι η Ελλάδα συμμετέχει για μία ακόμη φορά στην έκθεση αλλά με 10 διαφορετικά πανεπιστήμια. Αθροίζοντας τις περσινές με τις φετινές συμμετοχές ελληνικών πανεπιστημίων, συγκεντρώνονται γύρω στα 20, η πλειοψηφία των ΑΕΙ της χώρας, δηλαδή», αρχίζει να λέει στο protothema.gr ο δρ Χρήστος Μιχαλακέλης, πρόεδρος της Study in Greece.Αν και τρέχουν ήδη μεμονωμένες συνεργασίες μεταξύ Ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, μέσω της Study in Greece η ελληνική ακαδημαϊκή παρουσία αναδεικνύεται με τρόπο ενιαίο και συντονισμένο. «Ιδιαίτερη σημασία έχει η σύσταση της εταιρείας και η εκπροσώπηση των ΑΕΙ από την SiG, τον εθνικό φορέα διεθνοποίησης των ελληνικών πανεπιστημίων. Υπάρχει συνέχεια και συνέπεια στην παρουσία της Ελλάδας στο εξωτερικό, η χώρα μας εδραιώνεται ως διεθνής εκπαιδευτικός προορισμός. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί, ότι η ενεργοποίηση όλο και περισσότερων πανεπιστημίων, αποδεικνύει ότι η έννοια της διεθνοποίησης έχει μπει για τα καλά στην ακαδημαϊκή κουλτούρα της χώρας μας», υπογραμμίζει ο ίδιος.Μέσα από τη συμμετοχή στη NAFSA, επιδιώκεται η δικτύωση με κορυφαία ιδρύματα και η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών κυρίως μέσα από την προβολή των προγραμμάτων των ελληνικών πανεπιστημίων ή των υπηρεσιών τους σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς ή άλλα πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως και σε recruitment agents – εκπαιδευτικούς διαμεσολαβητές, δηλαδή. «Η ανταλλαγή καλών πρακτικών σε επίπεδο ακαδημαϊκών στρατηγικών, είναι ένα ακόμη όφελος από την αλληλεπίδραση μεταξύ των πανεπιστημίων και των εκπαιδευτικών φορέων», προσθέτει ο δρ Μιχαλακέλης, τονίζοντας πως «έτσι, ενδυναμώνεται η συνολική εθνική προσπάθεια ώστε η χώρα να καθιερωθεί ως διεθνής κόμβος εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας, προσελκύοντας φοιτητές, ακαδημαϊκούς και συνεργασίες από όλο τον κόσμο».«Εκτός των προγραμμάτων σπουδών, οι ξένοι συνήθως ρωτούν για θέματα στέγασης, ασφάλειας και υποτροφιών. Γενικά, τους κάνει μεγάλη εντύπωση ότι στη χώρα μας έχουμε τόσο χαμηλά δίδακτρα. Μερικοί θέλουν να μάθουν για τις φασαρίες στη χώρα μας κι εμείς τους εξηγούμε ότι πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά…», καταλήγει ο πρόεδρος της Study in Greece.Study in GreeceΤο SiG είναι ο εθνικός φορέας της Ελλάδας για τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης και την προώθηση των ελληνικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Η αποστολή του είναι να καταστήσει την Ελλάδα έναν δημοφιλή προορισμό σπουδών για διεθνείς φοιτητές.Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο αποτελεί κορυφαίο φορέα ανώτατης εκπαίδευσης από το 1837, κατατάσσεται στην 89η θέση παγκοσμίως και στη 16η στην Ευρώπη. Προσφέρει 41 προπτυχιακά προγράμματα, 3 προπτυχιακά προγράμματα στα Αγγλικά (Πρόγραμμα BA στην Αρχαιολογία, Ιστορία και Λογοτεχνία της Αρχαίας Ελλάδας, Πρόγραμμα Ιατρικής, Ολοκληρωμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Φαρμακείου, M.Pharm) και 245 μεταπτυχιακά προγράμματα (35 από αυτά διδάσκονται σε ξένη γλώσσα) και έχει ακαδημαϊκή κοινότητα άνω των 77.000 ατόμων. Διαθέτει 15 Κέντρα Αριστείας, 23 Ερευνητικά Ιδρύματα, 3 Νοσοκομεία, 297 Εργαστήρια, 11 Βιβλιοθήκες, το Ιστορικό Μουσείο, το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου και 17 θεματικά μουσεία.