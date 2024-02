Ο Hayate και το Big Brother ψυχών: O «αρχηγός», τα AMEA και οι βασανισμένες υπάρξεις που συνέθεσαν ένα reality εξευτελισμών

Κλείσιμο

Λέει ότι δεν έκανε τίποτε κακό. Λέει ότι δεν κακοποιούσε ΑΜΕΑ. Λέει ότι δεν τους εκμεταλλευόταν, λέει ότι τα άτομα που εξευτέλιζε στο διαδίκτυο στήνοντας «αρρωστημένα» σκηνικά συναινούσαν.Ο 35χρονος youtuber με το όνομα Hayate που συνελήφθη και αντιμετωπίζει πλέον ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εμπορία ανθρώπων κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα αλλά και πλημμεληματική για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ανθρώπων λέει ότι αμφιβάλλει για το αν τα άτομα που εξευτέλιζε ήταν ΑΜΕΑ.Αυτό που δεν λέει είναι πόσο απάνθρωπα φέρθηκε σε πολλά ανήμπορα πλάσματα στο σπίτι που έστηνε την διαδικτυακή του αηδία με ένα σκηνικό σύνηθες για live μεταδόσεις.Μέσα σε ένα παλιό σπίτι, με άσπρους τοίχους και δωμάτια με ηχομόνωση, προφανώς για να μην ακουστούν τα ανείπωτα που συνέβησαν εκεί μέσα βασανισμένα πλάσματα υπέμεναν γλοιώδεις φάρσες και εξευτελισμούς.Δεν είναι καθόλου εύκολο να ειπωθούν ή να αποτυπωθούν όλα όσα λάμβαναν χώρα σε αυτό το ελεεινό Big Brother του Κερατσινίου, όπου κυριαρχούσε η οσμή της εξαθλίωσης σε ότι έχει να κάνει με τη λέξη ανθρωπιά.Ο «αρχηγός» δηλαδή ο Hayate, ο «Κόκκινος Δράκος», ο Μιχάλης και έτεροι συνοδοιπόροι αυτής της διαδικτυακής ξεφτίλας, φρόντιζαν εδώ και τρία χρόνια όχι μόνο να ακουμπήσουν καλά τον πάτο του διαδικτύου, αλλά να τον ξύσουν μέχρι τέλους.ΑΜΕΑ έγιναν βορά στα χέρια του ουκ ολίγες φορές ενώ νεαρές κοπέλες αυτοξεφτιλίζονταν για ένα ή δύο ευρώ κάποιες φορές από τους χιλιάδες «πεινασμένους» συνδρομητές που πλήρωναν και «απολάμβαναν» το «θέαμα στην αρένα του Κερατσινίου και στο συγκεκριμένο δωμάτιο.Η σκηνή που μια κοπέλα δέχεται να βγάλει το εσώρουχό της για δύο ευρώ-όχι σε κοινή θέα-και επιστρέφει απο το δωμάτιο που είχε μεταβεί κραδαίνοντας το σαν τρόπαιο, είναι μόνο μια σταγόνα στον ωκεανό αυτής της αηδιαστικής κατάστασης.Την συγκεκριμένη τη λες και «αθώα» αν δεν σκεφτείς πόσο χαμηλά πέφτει ένα νέο κορίτσι για δύο ευρώ, όμως τα χειρότερα που αντικρίζεις στα εκατοντάδες βίντεο, σε κάνουν να αναλογίζεσαι αν οι τύποι που έστησαν αυτή τη διαδικτυακή χαβούζα, είναι άνθρωποι ή κάτι άλλο που παραπέμπει στο ανθρώπινο είδος.Μόνο έτσι μπορείς να εξηγήσεις τα όσα έζησαν κάποια παιδιά ΑΜΕΑ, που υπέστησαν τους χειρότερους εξευτελισμούς, με κουρέματα φρυδιών, χρήση teaser, σφαλιάρες και κλωτσιές από αυτό το παρεάκι της ιντερνετικής ξεφτίλας.Αυτό, που ακόμη και μετά τον πρώτο σάλο που ξέσπασε τον περασμένο Νοέμβριο, όταν δημοσιοποιήθηκαν τα πρώτα άθλια βίντεο επαίρονταν για τα πεπραγμένα τους και έβριζαν δημοσιογράφους, μέσα από το ίδιο σπίτι σε ζωντανή μετάδοση, γιατί απλά μπορούσαν.Όσο γερό στομάχι και αν έχεις είναι πολύ δύσκολο να αντέξεις την διαδικασία να παρακολουθήσεις τα πάνω από 550 βίντεο που έχει αναρτήσει το Hayate Network στο You Tube , έστω και αν πρέπει να το κάνεις για τη δουλειά σου.Όταν ακούς τον τύπο να λέει γελώντας στον «Αρχηγό» ότι «έχεις φέρει όλα τα ΑΜΕΑ της Αθήνας και τα βάζεις να παλεύουν...» αντιλαμβάνεσαι όπως και κάθε νοήμων άνθρωπος ότι όλο αυτό το αρρωστημένο σκηνικό απευθύνεται πρωτίστως σε πρόσωπα με πολύ χαμηλά ένστικτα.Πρόσωπα της διπλανής πόρτας που πλήρωναν ενίοτε αδρά- υπήρξαν ποσά δύο και τριών χιλιάδων ευρώ-για να ικανοποιήσουν τα αρρωστημένα τους γούστα, πιθανότατα επειδή δεν είχαν τίποτε άλλο να κάνουν.Όταν δεν έχεις μια φυσιολογική ζωή είναι πολύ εύκολο να παρασυρθείς από το διαδίκτυο και να είσαι on line ώρες ολόκληρες, «απολαμβάνοντας» τύπους σαν τον Hayate.Κι’ αυτός πιάνοντας το νόημα, προσέθεσεν δίπλα σε γραφικούς τύπους κάποιες ταλαιπωρημένες ψυχές με ειδικές ανάγκες, τις οποίες ήταν πολύ εύκολο να χειραγωγήσουν.Όταν μάλιστα άρχισαν να πέφτουν τα «εικοσάμπαλα» (σ.σ 20 ευρώ) και τα «πενηντόμπαλα» (σ.σ 50 ευρώ) κατευθείαν στον τραπεζικό λογαριασμό του αρχηγού, η κατάσταση ξέφυγε πολύ εύκολα.Το teaser, το ξύρισμα στα μαλλιά και τα φρύδια της νεαρής μαύρης κοπέλας, οι κλωτσιές, οι μπουνιές, τα φτυσίματα, τα μαστιγώματα στα οπίσθια νεαρής, οι λεσβιακές περιπτύξεις κοριτσιών και εσχάτως οι κεφαλιές, πήραν κι έδωσαν στο ελεεινό αυτό reality.Κορίτσια που διψούσαν για πέντε λεπτά δημοσιότητας, πέρναγαν την πόρτα του σπιτιού και εντρυφούσαν σε θωπείες ή αισθησιακούς χορούς, δεχόμενες ακόμη και να μαστιγωθούν στα οπίσθια, όταν πλήρωνε κάποιος.Όπως αποδείχθηκε ήταν πολλοί αυτοί που πλήρωσαν για να δουν έναν άνθρωπο να τρώει μπουνιές στα πλευρά από τον «Κρητικό» η για να «απολαύσουν» μια μάχη με μπουνιές ανάμεσα σε δύο ΑΜΕΑ.Δυο παιδιά που πήγαιναν σχεδόν κάθε μέρα στο σπίτι της ντροπής για να υποστούν τις εξευτελιστικές δοκιμασίες με αντάλλαγμα λίγα ευρώ, τα οποία ενίοτε δεν έπαιρναν κιόλας.Την ίδια στιγμή πολλοί αναρωτιούνται τι λένε οι γονείς των παιδιών με ειδικές ανάγκες αν ήξεραν αλλά και των νεαρών κοριτσιών που πρωταγωνιστούσαν σε αυτό το ποταπό σόου.Σε ένα βίντεο η μητέρα της νεαρής μαύρης την μαλώνει που τους άφησε να ξυρίσουν τα μαλλιά και τα φρύδια της, η κόρη της όμως επιστρέφει και πάλι στο σπίτι.Εκεί ο «Αρχηγός» σε άλλο βίντεο την βρίζει σκαιότατα επειδή δεν έπλυνε καλά τα ρούχα του, ενώ η διαδικτυακή κατρακύλα συνεχιζόταν επί μήνες και νέοι θεατές έρχονταν συνεχώς.Η απουσία των κοινωνικών δομών σε αυτή την υπόθεση ήταν αναμενόμενη, ειδικά από την στιγμή που κανείς δεν μίλαγε για τα όσα συνέβαιναν στο σπίτι του Κερατσινίου.Στην πορεία προστέθηκαν και νέα πρόσωπα αφού ο «Πίκατσου», η «Μάμπι», ο «Τσίλι», η «Έλενα SP» και οι λοιποί, μάλλον χρειαζόντουσαν βοήθεια για να ανέβουν τα views αυτής της διαδικτυακής αηδίας.Η βοήθεια ήρθε με τύπους όπως ο αλήστου μνήμης Παρασκευάς από τα «Παρατράγουδα» της Αννίτας Πάνια που έγινε διάσημος για δέκα λεπτά μαζί με τον Κάτμαν και άλλους, σε ένα τηλεοπτικό reality από αυτά που κάνουν τους νοήμονες ανθρώπους, να κλείσουν την τηλεόρασή τους μέχρι να τελειώσει ή να αλλάξουν κανάλι.Ο Παρασκευάς έγινε τακτικό μέλος της παρέας με ότι αυτό συνεπάγεται για μια τηλεοπτική καρικατούρα που μετά την Πάνια βρέθηκε στα αζήτητα.Ακολούθησε η ανθυποστάρ Αναστασία Γιούσεφ, μια χορεύτρια που ειδικεύεται σε αυτό που η πιάτσα αποκαλεί «αρπαχτές» και η οποία εμφανίζεται σε κλαμπ εντός και εκτός Αθηνών.Οι εμφανίσεις της έδωσαν ένα boost, ενώ πέρασε από το σπίτι και ο ο πορνοστάρ Φίλιππος Αρβανίτης-γνωστός ως Phil Strife-που παλιότερα συμμετείχε στο Power of Love.Όμως η συνταγή με τους εξευτελισμούς παντός είδους αποδείχτηκε η πιο επιτυχημένη σε αυτό το ελεεινό διαδικτυακό σόου όπου κάποιοι πλήρωναν για να απολαύσουν το κοπάνημα ενός θύματος λες και ήταν σάκος του μποξ.Τι θέλει ο πελάτης; Να γλείφει κάποια βούτυρο το όποιο έχουν αλείψει στην καράφλα ενός τύπου; Με είκοσι ευρώ το έχεις! Με πενήντα ευρώ, δυο νεαρές προτάσσουν τα οπίσθια τους για να τα σφαλιαρίζουν και η κατρακύλα δεν έχει τέλος.Μέσα σε ένα δωμάτιο στοιβάζονταν ενίοτε μέχρι και δέκα άτομα, ενώ οι νεαρές κοπέλες επιδίδονταν σε προκλητικούς χορούς, χωρίς να νοιάζονται για την χαμένη τους αξιοπρέπεια.Νοιαζόντουσαν περισσότερο να γίνουν γνωστές μέσα από το συγκεκριμένο thrash παραλήρημα του internet που άφησε άφωνη σχεδόν όλη την κοινή γνώμη όταν αποκαλύφθηκε.Η λέξη «σχεδόν» μπαίνει, επειδή κάποιες χιλιάδες μέλη της, όχι μόνο επικροτούσαν τις συγκεκριμένες συμπεριφορές και κόλλαγαν με τις ώρες στην οθόνη του υπολογιστή τους για να «απολαύσουν» το θέαμα, αλλά πλήρωναν κιόλας.Η φράση «τι θα πει η γειτονιά, τι θα πει ο κόσμος» είναι ίσως υπεύθυνη για δεκάδες ή εκατοντάδες εγκλήματα διαφόρων κατηγοριών και δυστυχώς εξακολουθεί να υφίσταται ακόμη και σήμερα στην Ελλάδα.Οι άνθρωποι βλέπουν, ακούνε αλλά τις περισσότερες φορές επιλέγουν να μη μιλάνε με το σκεπτικό «άσε να το πει κανένας άλλος, που να μπλέκω τώρα...».Στο Κερατσίνι πολλοί φέρεται να ήξεραν για το συγκεκριμένο κονκλάβιο του αίσχους, προτίμησαν όμως να μην ασχοληθούν με τα εξευτελιστικά καμώματα της συγκεκριμένης παρέας, που λάμβαναν χώρα ειδικά πάνω σε αδύναμα πλάσματα που είχαν καταστεί υποχείρια τους.Είναι αυτά τα πλάσματα με τις ειδικές ανάγκες που έβριζε ο Hayate λέγοντας χαρακτηριστικά: «Να δούμε τώρα που θα καταλήξουν όλοι αυτοί που ήρθαν εδώ να τους προστατεύσουμε σε λίγα χρόνια. Τι λίγα χρόνια; Σε λίγους μήνες. Τα σκουπίδια ρε μ@@@@α! Δεν σέβεστε τίποτε, μη σας φτύσω μες την μούρη».Προφανώς προστασία εννοεί τις σφαλιάρες, τις κλωτσιές, τις μπουνιές και τις βρισιές που αυτός και η παρέα του με μέλη σαν τον Τζανέτο που έχει εντρυφήσει δεόντως στην δερματοστιξία του προσώπου του, μοίραζαν αφειδώς σε βασανισμένες ψυχές.Ψυχές που νόμιζαν ότι ήταν ισότιμα μέλη μιας ομάδας και υπέμεναν ακόμη και ηλεκτρικές κενώσεις ή εξευτελιστικά κουρέματα για κάποια ελάχιστα χρήματα, που κι αυτά ενίοτε δεν τα έπαιρναν.Εννοείται ότι ο «Αρχηγός» Hayate φέρεται μέσα από τα εκατοντάδες βίντεο, να είναι αυτός που κινούσε τα νήματα σε αυτό το τραγικό από κάθε άποψη διαδικτυακό «τσίρκο».Ένα τσίρκο που είχε τους θηριοδαμαστές του, τις χορεύτριες και φυσικά τους «κλόουν» του που υπέμεναν θέλοντας και μη όλα τα ξεσπάσματα των τύπων που τους έδωσαν αυτή την ιδιότητα.Σε κάποιον έβαψαν τρεις φορές τα μαλλιά, πρώτα καροτί, μετά ροζ και τέλος μπλε, έτερο τον κράταγαν για να τον χτυπάνε με ζώνη στο στήθος ενώ για έναν δυστυχή ΑΜΕΑ επιφύλαξαν και κάτι άλλο.Τον έβαλαν να ξαπλώσει στο πάτωμα και τρεις νεαρές τον πάταγαν με τα παπούτσια τους, προς τέρψιν της παρέας που χασκογέλαγε σε ένα από εκείνα τα βράδια που το live streaming παρακολουθούσαν χιλιάδες θεατές.Έξω από την πόρτα της κατοικίας συνήθως δεν ακουγόταν τίποτε από όσα βδελυρά συνέβαιναν μέσα στο σπίτι όπου στήθηκε ένα από τα χειρότερα διαδικτυακά εξαμβλώματα και καταρρακώθηκε στον μέγιστο βαθμό η έννοια της λέξης άνθρωπος.Συνήθως κυριαρχούσε η σιωπή.