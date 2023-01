Τα 5 καλύτερα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο

Κλείσιμο

Στην συνέχεια θα πρέπει να μεταβείτε σε ένα παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου, μέχρι όταν το ανώτερο σημείο των αυτιών του παιδιού φτάσει στο υψηλότερο σημείο του προσκέφαλου του καθίσματος αυτοκινήτου στη μέγιστη ρύθμιση.Το ενισχυτικό κάθισμα Highback είναι αυτό που θα χρησιμοποιεί το παιδί σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μέχρι την ηλικία των 12 ετών ή μέχρι να φτάσει ύψος 135cm.Το παιδικό κάθισμα ασφαλείας Vado, εγγυάται τη μέγιστη ασφάλεια για τα παιδιά και την ηρεμία των γονιών. Διαθέτει αποκλειστικά συστήματα ασφαλείας και δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς παιδιών μέχρι 18 Kg προς τα πίσω.Το κάθισμα είναι τοποθετημένο σε σταθερή βάση, για την μέγιστη ασφάλεια του παιδιού με τη λήψη της πρώτης δύναμης κρούσης. Το ενισχυμένο προσκέφαλο έχει 3 στρώσεις, χάρη στο οποίο προστατεύει την κεφαλή και την αυχενική σπονδυλική στήλη κατά τη διάρκεια των πλευρικών και οπίσθιων κρούσεων.Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα από 11 θέσεις (50-66 cm) και το κέλυφος του καθίσματος είναι ειδικά ενισχυμένο ώστε να απορροφά τη δύναμη κρούσης.Είναι εξοπλισμένο με την επιπλέον ζώνη άνω πρόσδεσης (TOP TETHER), που παρέχει επιπλέον σταθερότητα σε περίπτωση σύγκρουσης, εμποδίζοντας την στροφή του καθίσματος όταν είναι σφιχτά δεμένη.Το Κάθισμα Αυτοκινήτου Chicco Unico Plus Air είναι σχεδιασμένο για την μέγιστη ασφάλεια και άνεση του παιδιού σε ταξίδια και πιο σύντομες μετακινήσεις. Στο γκρουπ 0+ το κάθισμα αυτοκινήτου μπορεί να τοποθετηθεί με το Isofix και το Top Tether, για να προσφέρει τη μέγιστη ασφάλεια, ή με το Isofix και τη ζώνη 3 σημείων του αυτοκινήτου.Διαθέτει επενδεδυμένο μαξιλάρι μειωτήρας, μια μαλακή πρόσθετη ασφάλεια για το μωρό.Στο γκρουπ 1 (9-18 κιλά) πρέπει να τοποθετείται προς τη φορά κίνησης του αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας το Isofix και τη ζώνη τριών σημείων του αυτοκινήτου ενώ στο γκρουπ 2/3 (15-36 κιλά) πρέπει να τοποθετείται προς τη φορά κίνησης του αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας το Isofix και τη ζώνη τριών σημείων του αυτοκινήτου.Είναι εξοπλισμένο με πλευρικό σύστημα ασφάλειας και τρεις διαφορετικές θέσεις ανάκλισης για να έχει το παιδί πάντα τη μέγιστη άνεση ενώ ταξιδεύετε.Το Κάθισμα Αυτοκινήτου Joie™ Every Stage αποτελεί το απόλυτο μέσο μεταφοράς για το παιδί. Ταιριάζει σε κάθε φάση του παιδιού, κάνοντας την προσαρμογή στην ανάπτυξη του παιδιού εύκολη υπόθεση, από τη γέννηση μέχρι και τα 12 του χρόνια.Μεγαλώνει μαζί με το παιδί, με κάθε δυνατό τρόπο, ακολουθώντας το πιστά και με ασφάλεια σε κάθε του ηλικιακό στάδιο.Χάρη στους συνδέσμους Isofix και το Top Tether, η τοποθέτησή του είναι εύκολη και ακριβής ενώ διαθέτει 6 θέσεις ανάκλισης πλάτης, 2 κατά την αντίστροφη φορά τοποθέτησης και 4 κατά την κανονική φορά.Διαθέτει πλευρική προστασία, που παρέχει ασφάλεια για το κεφάλι, το σώμα και τους γοφούς του παιδιού αλλά και ανεξάρτητα τμήματα περιμετρικής προστασίας Guard Surround Safety™, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξεχωριστά, για περισσότερο χώρο μέσα στο αυτοκίνητο.Το Καθισματάκι Αυτοκινήτου Britax Romer Kidfix SL προστατεύει το παιδί στις μετακινήσεις σας από 4-12 ετών, έως 36 Kg. Είναι σχεδιασμένο για να παρέχει προστασία σε όλο το ύψος του καθίσματος και ειδικότερα σε περίπτωση πλαϊνής σύγκρουσης.Διαθέτει οδηγούς ζώνης για μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα ενώ χάρη στο σύστημα ISOFIΧ απολαμβάνετε την εύκολη και ασφαλή σύνδεση με τα σημεία ISOFIX (αγκίστρωσης) του αυτοκινήτου.Είναι εξοπλισμένο με ρυθμιζόμενο προσκέφαλο που ακολουθεί το μέγεθος του παιδιού και προσφέρει εξαιρετική προστασία και άνεση και με πλενόμενο κάλυμμα που αφαιρείται εύκολα. Εφαρμόζει σε όλους τους τύπους οχημάτων.Το Καθισματάκι Αυτοκινήτου Joie Every Stage Fx προσφέρει άνεση και ασφάλεια στο παιδί σε κάθε του διαδρομή. Το πρώτο στάδιο είναι για χρήση από 0-18 κιλά περίπου όπου το κάθισμα δένεται με ανάποδη φορά στο αυτοκίνητο.Στην δεύτερη φάση το κάθισμα μετατρέπεται σε κάθισμα κατηγορίας 9-15 κιλά και δένεται προς τα εμπρός με την ζώνη τριών σημείων του αυτοκίνητου. Στο τρίτο στάδιο το κάθισμα Stages μετατρέπεται σε κάθισμα κατηγορίας 15-36 κιλά.Το προσκέφαλο ρυθμίζεται στο σωστό ύψος για να έρθουν και οι ζώνες του παιδικού καθίσματος στο σωστό σημείο και να συγκρατεί το παιδί ιδανικά.Διαθέτει τρεις θέσεις ανάκλησης για να μπορεί να κοιμάται άνετα ο μικρός επιβάτης, ενώ είναι εξοπλισμένο και με σύστημα εξαερισμού στα πλευρικά μέρη του καθίσματος για να μην αναπτύσσει μεγάλες θερμοκρασίες το σώμα του μωρού στις μεγάλες αποστάσεις.