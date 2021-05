Self test στον ιδιωτικό τομέα: Τι ισχύει μέχρι τις 16 Μαΐου - Πότε επιβάλλονται πρόστιμα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τα υποχρεωτικάδύο φορές την εβδομάδα έχουν ήδη μπει στην ζωή εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων τουπου ανήκουν σε 8 κλάδους της οικονομίας. Ωστόσο, το ένα θα πρέπει να το πληρώσει ο εργοδότης και το δεύτερο παρέχεται δωρεάν από το κράτος.Ας δούμε ποιοι εργαζόμενοι πρέπει να κάνουν υποχρεωτικά self test για να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο εργασίας, που πρέπει να υποβάλλουν τα αποτελέσματα, ποια είναι η επιβάρυνση του εργοδότη και ποιαεπιβάλλονται αν δεν ακολουθηθεί η διαδικασία.1. Υποχρέωση για υποχρεωτικό(self test) έχουν οι εργαζόμενοι σε:λιανεμπόριο,εστίαση,χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες,μεταφορές,υπηρεσίες καθαρισμού,κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής,υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων,σχολές οδηγώνΑντίθετα δεν έχουν την υποχρέωση να υποβληθούν σε self test οι εργαζόμενοι που τελούν σε2. Σύμφωνα με νέες οδηγίες του υπουργείου Εργασίας, οι εργαζόμενοι πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικάΥπενθυμίζουμε ότι το πρώτο self test παρέχεται δωρεάν από το κράτος αλλά το δεύτερο πρέπει να το πληρώσει ο εργοδότης.Δηλαδή οι εργοδότες στους 8 κλάδους της οικονομίας για τους οποίους το self test είναι υποχρεωτικό12 Μαΐου, ένα self test για κάθε εργαζόμενο που προσέρχεται με φυσική παρουσία στη δουλειά. Θα το πληρώσουν με δικά τους έξοδα, θα το δώσουν στον εργαζόμενο και εκείνος πρέπει να δηλώσει στην Εργάνη το αποτέλεσμα.3. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι πρέπει να πάρουν από τον εργοδότη τους το πρώτο τεστ, να το κάνουν και να δηλώσουν στην Εργάνη το αποτέλεσμα. Από Πέμπτη 13 Μαΐου πρέπει να προμηθευτούν οι ίδιοι από τα φαρμακεία το δεύτερο self test της εβδομάδας, δωρεάν με την επίδειξη τουκαι της αστυνομικής ταυτότητας. Ο εργαζόμενος οφείλει να δηλώσει στηνκαι τα δυο αποτελέσματα εντός της εβδομάδας.Οι εργαζόμενοι πρέπει να κάνουν τα self test έως και 24 ώρες πριν την προσέλευσή τους στην δουλειά με φυσική παρουσία. Ο όρος αυτός δεν ισχύει την τρέχουσα εβδομάδα, καθώς το σύστημα εφαρμόζεται πιλοτικά.Επίσης αυτή την εβδομάδα δεν ισχύουν και τα πρόστιμα που επιβάλλει το ΣΕΠΕ και. Ειδικότερα:Εάν ο εργαζόμενος προσέλθει για να εργαστεί χωρίς να έχει δηλώσει το αποτέλεσμα του self test ο εργοδότης υποχρεούταικαι απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών, έως ότου ο εργαζόμενος συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του.Εάν ο εργοδότης δεν τηρήσει την υποχρέωση ενημέρωσης των εργαζομένων του με κάθε πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό μήνυμα, ανακοίνωση κλπ.) για τα υποχρεωτικά self test, του επιβάλλεται από το ΣΕΠΕΕάν σε έλεγχο του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο.Αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test (είτε στον πρώτο, είτε στον επαναληπτικό έλεγχο), του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.Τα αποτελέσματα και των δυο τεστ θα πρέπει να δηλώνονται στην Πλατφόρμα Δήλωσης COVID-19 tests στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπουΕάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα δήλωση του θετικού αποτελέσματος, την οποία οι εργαζόμενοι εκτυπώνουν ή φέρουν σε ηλεκτρονική μορφή. Στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος, οι ανωτέρω εργαζόμενοι(rapid test ή PCR test) σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr ή σε ιδιωτική δομή της επιλογής τους με επιβάρυνση είτε του εργοδότη είτε δική τους.Μέχρι την ολοκλήρωση της κλινικής εκτίμησης και της αξιολόγησης των ευρημάτων, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες εργαζόμενοι/ες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).Στην περίπτωση κατά την οποία ο επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή εξέτασης, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό για να τεθεί ο/η εργαζόμενος/η σε κατ’ οίκον περιορισμό και ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.Στην περίπτωση κατά την οποία ο επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή εξέτασης, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα και ο εργαζόμενος μπορεί να προσέλθει στην εργασία του.