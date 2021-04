ΕΡΓΑΝΗ-Self tests στον ιδιωτικό τομέα: Παρατείνεται η υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου

Τα αθλητικά ρούχα και παπούτσια ήταν, είναι και θα είναι τα must have της Άνοιξης. Φέτος ο απόλυτος προορισμός για τις γιορτινές μας αγορές διαθέτει τα αγαπημένα μας brands σε μοναδικές προσφορές.





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

μέχρι και τις 2 Μαΐου για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα.Σύμφωνα με το πληροφοροριακό σύστημα «» παρατείνεται η υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου εφαρμογής διαγνωστικού ελέγχου στους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα.Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:«Προς διευκόλυνση των εργαζομένων και των εργοδοτών, η μεταβατική περίοδος του άρθρου 8 της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24525/18.4.2021 ΚΥΑ (1588 Β΄)στους οκτώ (8) κλάδους που εμπίπτουν στην ανωτέρω ΚΥΑ, παρατείνεται έως 02/05/2021.Η υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου από τους εργαζόμενους έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που θα παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στο τόπο εργασίας καιΕιδικά για την εβδομάδα από Δευτέρα 26/04/2021 μέχρι την Κυριακή 02.05.2021, οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω ΚΥΑ θα μπορούν να προμηθευτούν από τα φαρμακεία δωρεάν δύο (2) τεστ αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test), με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.Τα δύο δωρεάν δύο (2) τεστ αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) αντιστοιχούν στην κάλυψη της υποχρέωσης διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου από τους εργαζόμενουςΚατά την εβδομάδα από 03.05. έως 09.05.2021 οι εργαζόμενοι θα προμηθευτούν ένα ακόμα τεστ αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test), το οποίο θα αντιστοιχεί στην κάλυψη της υποχρέωσης διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου από αυτούς για την εβδομάδα από 10.5.2021 μέχρι 16.05.2021.Τα αρμόδια για την εφαρμογή της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24525/18.4.2021 ΚΥΑ (1588 Β΄) ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέχρι και 02.05.2021, σε επιτόπιους ελέγχους που θα διενεργούν στο πλαίσιο του ελεγκτικού τους έργου θα παρέχουν σχετική πληροφόρηση για την εφαρμογή της ΚΥΑ σε εργοδότες και εργαζόμενους. Από 03 Μαΐου και εφεξής, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της ανωτέρω ΚΥΑ, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από αυτή κυρώσεις.