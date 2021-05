Σχολεία: Το μεγάλο στοίχημα με τα self test - Στόχος να μην κλείσουν ξανά οι αίθουσες

Οι ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για 3.000 κρούσματα κορωνοϊού μεταξύ των μαθητών - Το όριο των 16.000 ψευδώς θετικών self test - Η διαβεβαίωση Πελώνη ότι «δεν υπάρχει πιθανότητα κάποιος να διαγνωστεί αρνητικός και να είναι θετικός»





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκεενώ άνοιξαν και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Στόχος του υπουργείου Παιδείας, είναι τα σχολεία να μην ξανακλείσουν, να διενεργηθούν ομαλά οι φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις που αρχίζουν στις 14 Ιουνίου για τα Γενικά λύκεια και στις 15 για τα Επαγγελματικά και να επαναρχίσει νωρίτερα, η επόμενη σχολική χρονιά το Σεπτέμβριο, χωρίς ωστόσο να «πειραχτεί» ο Αύγουστος, καθώς συνδέεται με τις διακοπές. Αρκετοί μαθητές με αρνητικό αποτέλεσμα τεστ, πήγαν σήμερα στα σχολεία χωρίς υποβολή στοιχείων στο σύστημα , αλλά με γραπτή δήλωση του αποτελέσματος καθώς χθες το απόγευμα σημειώθηκε υπερφόρτωση της εφαρμογής για τη δήλωση του αποτελέσματος του self-test στην πλατφόρμα. Όπως φάνηκε οι περισσότεροι γονείς και εκπαιδευτικοί μπήκαν τις απογευματινές και βραδινές ώρες, με αποτέλεσμα κάποιες ώρες χθες το απόγευμα να μην ήταν εύκολη η πρόσβαση και για κάποια ώρα αργά το βράδυ αδύνατη.Την ίδια ώρα, πηγές από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σημείωναν ότι τα προβλήματα που υπήρξαν χθες, κατά την πρώτη υποβολή των δηλώσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν αναμένεται να επαναληφθούν την Τετάρτη, οπότε και πάλι θα πρέπει να υποβληθούν τα αποτελέσματα των self test των μαθητών. Τα προβλήματα αποδίδονται στη μαζική είσοδο των γονέων στην πλατφόρμα το απόγευμα της Κυριακής, παράλληλα όμως με πολίτες που δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν λόγω εργασιών αναβάθμισης στις πλατφόρμες των ψηφιακών υπηρεσιών.Πάντως, όσοι τυχόν αντιμετωπίσουν πρόβλημα με την ηλεκτρονική υποβολή του αποτελέσματος, μπορούν πάντα να τυπώσουν τη σχετική φόρμα, να τη συμπληρώσουν και να την υποβάλουν χειρόγραφη στο σχολείο.με ανακοίνωσή του ενημέρωσε ότι από τη σήμερα μέχρι και την Τετάρτη θα διατίθενται τα self test στους μαθητές.Το υπουργείο Παιδείας έβγαλε ανακοίνωση για την διδακτέα ύλη ενώ βάζει θετικό πρόσημο στη σημερινή ημέρα καθώς τα όποια προβλήματα κρίνονται ως μεμονωμένα και η πλειονότητα των μαθητών και εκπαιδευτικών έκανε το τεστ και πήγε με τη σχετική βεβαίωση στο σχολείο ενώ η συμμετοχή ήταν μεγάλη.Το «τοπίο» περιλαμβάνει υποχρεωτικά self test δύο φορές την εβδομάδα, που είναι διαθέσιμα δωρεάν σε φαρμακεία με την επίδειξη του ΑΜΚΑ σε μαθητές και εκπαιδευτικούς Επίσης από σήμερα δόθηκε το «πράσινο φως» για τη δια ζώσης επαναλειτουργία των Φροντιστηρίων για τους μαθητές της Γ Λυκείου που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές καθώς και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών για τη προετοιμασία των εξετάσεων, μετά τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής ΕιδικώνH επιστροφή στα σχολεία πυροδότησε και πολιτική αντιπαράθεση.σε συνάντησή του με τη ΔΟΕ άφησε αιχμές για επικινδυνότητα που γύρισαν τα παιδιά στο σχολείο και ότι τα σελφ τεστ είναι συμπληρωματικό εργαλείο. Το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχολιάζοντας την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη συνάντηση του Προέδρου του κ. Τσίπρα τόνισε:«Τρομακτική ανεμελιά» διακρίνει ο ΣΥΡΙΖΑ στα περισσότερα από 15 μέτρα προστασίας και προφύλαξης που έχουν ληφθεί από την αρχή της χρονιάς στα σχολεία μας, όπως η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, η χρήση αντισηπτικών, οι σχολαστικοί καθαρισμοί, τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά. Μέτρα που τηρεί ευλαβικά σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα, κρατώντας τη διασπορά στα σχολεία πολύ χαμηλά καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας.«Τα σχολεία ανοίγουν όπως έκλεισαν» λένε για ακόμη μία φορά, αγνοώντας επιδεικτικά το πολύτιμο εργαλείο των σελφ-τεστ, που δρα καταλυτικά στη μάχη μας κατά του κορωνοϊού, μαζί με το πιο σημαντικό όπλο μας, τη μεγάλη πρόοδο στους εμβολιασμούς τους οποίους έχει αγκαλιάσει η εκπαιδευτική κοινότητα.«Η πανδημία μας αναγκάζει να ξαναδούμε πράγματα που τα θεωρούσαμε παρωχημένα ή είχαμε παραμελήσει, […] το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα» είπαν, αποτυπώνοντας ανάγλυφα το επίπεδο διαχείρισης της Παιδείας της χώρας μας από το ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη διακυβέρνησή του.«Δεν έχουν και πολύ υψηλή ευαισθησία» τα σελφ-τεστ, έκρινε ο κ. Τσίπρας, όταν οι επιδημιολόγοι αποδίδουν πάνω από 80% στην αξιοπιστία του και έχει ήδη καταφέρει να προφυλάξει ολόκληρη την κοινότητα από χιλιάδες δυνητικά κρούσματα.Υπονομεύοντας τις προσπάθειες της κοινωνίας, και δη της εκπαιδευτικής κοινότητας, για την καταπολέμηση της πανδημίας, στο ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύουν για άλλη μία φορά ότι αντιμετωπίζουν την πανδημία ως ευκαιρία για να διευρύνουν κάθε ρωγμή, καθώς η κανονικότητα για αυτούς ποτέ δεν είναι ευκαιρία.Το self-testing είναι μία διαδικασία εύκολη και απλή, που χρησιμοποιείται και σε άλλες χώρες για τη λειτουργία των σχολείων και ήδη έχει βοηθήσει στον εντοπισμό σημαντικού αριθμού ασυμπτωματικών, ως επί το πλείστον, ασθενών, επομένως και στον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού στην κοινότητα. Τα βήματα είναι τα εξής:Γονείς, κηδεμόνες, μαθητές και προσωπικό των σχολείων παραλαμβάνουν δωρεάν το self-test, μαζί με ενημερωτικό υλικό από το φαρμακείο, χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ, τον προσωρινό ΑΜΚΑ (ΠΑΜΚΑ) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ).Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί κάνουν τα self-tests στο σπίτι τους. Οι μαθητές άνω των 13 ετών μπορούν να κάνουν το τεστ με την επίβλεψη ενηλίκου, ενώ στους κάτω των 13 ετών το τεστ θα διενεργείται από ενήλικο. Συστήνεται το τεστ να γίνεται το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ. Άρα το πρώτο τεστ μπορεί να γίνει την Κυριακή το βράδυ ή τη Δευτέρα το πρωί.Γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί και λοιπό προσωπικό δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr, στην οποία θα εισέρχονται με τους κωδικούς taxisnet, καταχωρώντας συγκεκριμένα στοιχεία, όπως πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΜΚΑ και το αποτέλεσμα του self-test.Σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας επισκέφθηκε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, σήμερα πρώτη ημέρα δια ζώσης επαναλειτουργίας όλων των σχολείων της χώρας.Η υπουργός επισκέφθηκε τα σχολεία Γυμνάσιο Βαθέος Αυλίδας, Δημοτικό Σχολείο Φάρου Αυλίδας, 1ο Γυμνάσιο Χαλκίδας, 15ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας, Γυμνάσιο Δροσιάς, Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς, συνοδευόμενη από τη Δήμαρχο Χαλκιδαίων κα Έλενα Βάκα, το Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπάιδευσης Ν. Εύβοιας, κ. Γρηγόρη Δάσκο και το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Εύβοιας, κ. Κωνσταντίνο Δούνα. Επίσης, συναντήθηκε με το Μητροπολίτη Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κ.κ. Χρυσόστομο.Η κ. Κεραμέως συνομίλησε με εκπαιδευτικούς, στελέχη εκπαίδευσης και μαθητές για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία των self-test που εφαρμόστηκαν ήδη επιτυχώς στα Λύκεια, και τα οποία, από κοινού με την πρόοδο των εμβολιασμών, χτίζουν ισχυρό τοίχος ανοσίας και στην εκπαιδευτική κοινότητα.Η συζήτηση περιστράφηκε στην πορεία της τηλεκπαίδευσης, στην ολοκλήρωση της φετινής χρονιάς και την κάλυψη της ύλης με τις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, την ψυχοκοινωνική προσαρμογή κατά την επιστροφή των μαθητών με τις οδηγίες του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, καθώς και στην ένταξη των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων σε όλα τα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια της χώρας από τη νέα σχολική χρονιά, μετά την πιλοτική εφαρμογή της κατά το τρέχον σχολικό έτος. Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων προάγουν τη βιωματική μάθηση με θεματικές όπως πρόληψη από τις εξαρτήσεις, οδική ασφάλεια, σεξουαλική αγωγή, οικολογική συνείδηση, ρομποτική, επιχειρηματικότητα.Η υπουργός δήλωσε: «Σήμερα είναι ημέρα αισιοδοξίας, ημέρα σταδιακής επιστροφής στην κανονικότητα, ημέρα χαράς για όλους. Το κουδούνι χτύπησε ξανά σε όλα τα σχολεία της χώρας και θεωρούμε μείζονος σημασίας το γεγονός ότι τα παιδιά μας επιστρέφουν στο φυσικό τους χώρο. Κατά την επίσκεψή μου στα σχολεία, σήμερα αλλά και πριν το Πάσχα, όταν άνοιξαν πρώτα τα Λύκεια, είδα από κοντά τη συνέπεια στην τήρηση των μέτρων, την υπευθυνότητα αλλά και τον ενθουσιασμό όλων που τα σχολεία μας ξαναγέμισαν παιδικές φωνές. Η εκπαίδευση ξεπερνά δυο πρωτόγνωρα δύσκολες χρονιές. Μέσω σχεδιασμού, συστηματικής προσπάθειας, αλλά κυρίως συνεργασίας Υπουργείου, εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων, όλοι μαζί ξεπερνούμε τις δυσκολίες. Θα ήθελα για άλλη μία φορά να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μου σε όλους και να ευχηθώ καλή πρόοδο στα παιδιά μας.»