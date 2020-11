Σκιτσογράφοι - Μπαμπινιώτης: 2-1, στο δεύτερο «ημίχρονο» της απολαυστικής γλωσσικής κόντρας

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η υπόθεση ξεκίνησε με τις παραινέσεις του γνωστού καθηγητή της Γλωσσολογίας και μεγάλου λεξικογράφου Γιώργου Μπαμπινιώτη να μην το παρακάνουμε με τις ξενικές λέξεις, όπως το lockdown, το take away κ.ά.Ήρθε η σάτιρα με το σκίτσο του Δημήτρη Χαντζόπουλου που πρότεινε την ελληνοποίηση του επώνυμου του κ. Μπαμπινιώτη ως «Μικρόπουλου» ή «Μωράκη» και η απάντηση του καθηγητή, μέσω facebook, ο οποίος ύστερα από ετυμολογική ανάλυση, πρότεινε το επώνυμο «Πανδοχεύς» ή «Ξενιστής» για τον σκιτσογράφος.Εκεί που η «κόντρα» ήταν ισόπαλη, τη σκυτάλη πήρε ο σκιτσογράφος Ανδρέας Πετρουλάκης στην εφημερίδα «Καθημερινή», με το παρακάτω σκίτσο:Το χιουμοριστικό σκίτσο με το οποίο ο γελοιογράφος της εφημερίδας «» Δημήτρης Χαντζόπουλος σατίρισε τον Γιώργο Μπαμπινιώτη και το επώνυμό του,και τις προτάσεις του για την μεταφορά των ξένων λέξεων στη γλώσσα μας, είχε την εξής λεζάντα:«Κι εσύ Γιώργο μου εμμένεις στο ιταλογενές Μπαμπινιώτης, εκ του bambino, ενώ διαθέτουμε εξαίσια ελληνικά ονόματα, όπως Μικρούτσικος και Μωράκης», γράφει στη λεζάντα το επίμαχο σκίτσο.απάντησε στον σκιτσογράφο μέσω των social media. Ο τίτλος του κειμένου - απάντησης ξεκινά: «Ξενιστής ή Πανδοχεύς ο Δ. ΧαΝτζόπουλος;».Εν συνεχεία, αναφέρει:«Με ένα χιουμοριστικό σκίτσο του ο προικισμένος γελοιογράφος τής «Καθημερινής» Δημήτρης ΧαΝτζόπουλος με παριστάνει με σατιρική διάθεση να αυτοπροτείνω για το επώνυμό μου, αναγόμενο πιθανώς στο ιταλ. bambino, επώνυμα που να περιέχουν μεταφραστικά από την Ιταλική λέξεις όπως «μικρός» ή «μωρό». Έτσι ο εκλεκτός σκιτσογράφος μού δίνει την ευκαιρία να προτείνω, βάσει τής ίδιας αρχής, ως μεταφραστική επίσης αυτοπρότασή του την απόδοση τού επωνύμου του ΧαΝτζόπουλου, αναγόμενου στο τουρκικό «χάνι» [μεταφορά τού τουρκ. han < περσ. hān «οίκημα για διανυκτέρευση (και για ζώα) – καραβάν-σαράι»], από Χαν[ι]τζόπουλος σε «Ξενιστής» ή «Πανδοχεύς». Διπλή κι αυτός επιλογή. Εκτός αν για λόγους ετυμολογικής διαφάνειας το διατηρήσει ως Χανιτζ-όπουλος. Το ότι έγω δεν αναφέρθηκα ποτέ σε κύρια ονόματα, αλλά στα σωρηδόν εισαγόμενα αυτόν τον καιρό lock down, delivery, take away, click away, rapid test, Black Friday (καταστήματα πουλούσαν γαλοπούλα για το Thanksgiving Day, ενώ αρχές Νοεμβρίου κάποιοι γιόρτασαν το Halloween) κ.ά., δεν εμπόδισε τον εκλεκτό (το εννοώ) γελοιογράφο να σατιρίσει «γελοιογραφικῇ ἀδείᾳ» το επώνυμό μου. Επιχειρώ —γλωσσολογικά εγώ— το ίδιο. Αυτός άρχισε… »