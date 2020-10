Κορωνοϊός - Κοζάνη: Ουρές για τα rapid test μετά το lockdown - Δείτε βίντεο

Πρόσθετα μέτρα ανακούφισης

Ουρές σχηματίστηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής για ταστην Κοζάνη κατά την πρώτη ημέρα του lockdown στην περιοχή.Τα τεστ πραγματοποιούνται σε δύο σημεία στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης αλλά και σε ένα σημείο στην πλατεία Λασσάνη.Παρόντες και άνδρες της δημοτικής αστυνομίας προκειμένου να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας.Στην Κοζάνη επιβλήθηκε τοπικόκαθώς τις τελευταίες μέρες ταπου εντοπίστηκαν στην περιοχή ανησύχησαν ιδιαίτερα τις υγειονομικές αρχές.Στοίχημα αποτελεί πλέον, να δούμε αν η Κοζάνη θα... ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου και θα είναι η πρώτη σε μια μακρά λίστα περιοχών μεΤο επιδημιολογικό φορτίο είναιστην Κοζάνη:, δηλαδή 227 ασθενείς με λοίμωξη Covid-19 και 554 επαφές αυτών σε περιορισμό.Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης στους δρόμους της πόλης η κίνηση είναι περιορισμένη ενώ η πλειοψηφία όσων μετακινούνται φορούν μάσκα.- τα υψηλότατα επίπεδα του αθροιστικού αριθμού νέων κρουσμάτων ανά 100.000 πληθυσμού σε διάστημα 14 ημερών που ξεπέρασε το κριτήριο το οποίο έχει υιοθετήσει η ΕΕ.- τη συνεχή αυξητική πορεία του ημερήσιου αριθμού νέων κρουσμάτων. Μόνο κατά τη χθεσινή ημέρα, η Κοζάνη κατέγραψε 22 νέα περιστατικά μεκαι 3 εισαγωγές στο Μαμάτσειο νοσοκομείο.- την αποδεδειγμένη από την ιχνηλάτηση εκτεταμένη διασπορά των κρουσμάτων στην κοινότητα, όπως μαρτυρούν τα περισσότερα από 220 ενεργά κρούσματα και οι 554 στενές επαφές τους που βρίσκονται σε απομόνωση.- τα δεκάδες μικρά ελεγχόμενα, επικίνδυνα όμως και χωροταξικά διάσπαρτα clusters (εστίες κορωνοϊού) σε όλη την περιοχή.Ειδικότερα, και σύμφωνα με την ανακοίνωση της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εισήγησης της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας, από σήμερα και μέχρι τις 29 Οκτωβρίου, προβλέπεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους εργασίας και σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, η αναστολή όλων των συναθροίσεων σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, καθώς και η απαγόρευση μετακίνησης εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.«Απευθύνω έκκληση στους κατοίκους της Κοζάνης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις επόμενες ημέρες. Είναι ζωτικής σημασίας να είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στην πιστή τήρηση των μέτρων. Περιφρουρώντας την εφαρμογή των μέτρων περιφρουρούμε την ίδια μας την υγεία, την ίδια μας τη ζωή. Είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, είναι ο μόνος τρόπος για να ξεπεράσουμε αυτήν την πραγματικά επικίνδυνη κατάσταση» υπογράμμισε ο κ.• Δικαστήρια, Εισαγγελίες, Υποθηκοφυλακεία, πάσης φύσεως Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»• Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, σπήλαια• Ζωντανά θεάματα και ακροάματα, λοιπές παραστατικές τέχνες• Κινηματογραφικές προβολές• Πρόβες, τηλεοπτικά και κινηματογραφικά γυρίσματα: Αναστολή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών γυρισμάτων - Πρόβες μέσω τηλεδιάσκεψης• Κέντρα διασκέδασης συμπεριλαμβανομένων χώρων δεξιώσεων, catering, μπαρ• Μουσικές σκηνές• Εστίαση [επιτρέπεται η λειτουργία μόνο υπηρεσιών παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και drive-through]• Παιδότοποι• Κάθε είδος αγώνων και προπονήσεων [επιτρέπεται μόνο η ατομική άθληση]• Γυμναστήρια• Εμποροπανηγύρεις-Κυριακάτικες αγορές και άλλες αγορές του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171)• Λιανεμπόριο• Κομμωτήρια, υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής κ.λπ.• Συνέδρια / Εκθέσεις• Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και θεματικών πάρκωνΣημειώνεται ότι η λειτουργία των σχολείων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών συνεχίζεται με υποχρεωτική χρήση μάσκας παντού, ενώ για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) θα ισχύει μόνο ηΑπό την πλευρά της η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει νέα Νotam που αφορά περιορισμούς επιβατικών πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο Κοζάνης «Φίλιππος», η οποία ισχύει από σήμερα Παρασκευή 16 Οκτωβρίου έως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου 2020.Η αεροπορική οδηγία προβλέπει ότι επιτρέπονται μόνο οι αναχωρήσεις για πτήσεις επιστροφής αεροσκάφους με το πλήρωμά του (ferry flights).Από τους περιορισμούς πτήσεων στο αεροδρόμιο Κοζάνης ισχύουν οι ακόλουθες εξαιρέσεις:*Πτήσεις με επιβάτες διαμετακόμισης (Passengers in transit)* Πληρώματα και επιβάτες των εξής πτήσεων: οι κρατικές (state flights), οι υγειονομικού ενδιαφέροντος (sanitary flights), οι ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος (humanitarian flights), οι πτήσεις που αναφέρουν ότι ευρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση (emergency flights) και οι στρατιωτικές πτήσεις (Military flights).για όσες περιοχές εντάσσονται στηνστον Χάρτη επικινδυνότηταςανακοίνωσαν την Παρασκευή τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας. Συγκεκριμένα:. Για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα στην εν λόγω Περιφερειακή Ενότητα και πλήττονται σημαντικά σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, δύναται να τεθούν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ισχύει η κήρυξη της Περιφερειακής Ενότητας σε επίπεδο 4.Στην περίπτωση αυτή, καθίστανται και δικαιούχοι, αναλογικά για το διάστημα που ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε 14 ημέρες, υπολογιζόμενη επί ποσού 534 ευρώ (σσ: δηλαδή σχεδόν 250 ευρώ). Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτονται αναλογικά και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού από τον κρατικό προϋπολογισμό.Για τις επιχειρήσεις που κλείνουν με εντολή δημόσιας αρχής, αναστέλλεται υποχρεωτικά η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων και για όσο διάστημα ισχύει η αναστολή, οι απολύσεις είναι άκυρες. Οι επιχειρήσεις, για ισόχρονο διάστημα μετά την άρση της αναστολής υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων.. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που απασχολούν έως 20 άτομα, που έχουν έδρα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται στο επίπεδο 4 και πλήττονται σημαντικά σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών κλάδων, δίνεται αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψουςσε μηναία βάση. Σε περίπτωση που η διάρκεια παραμονής στο επίπεδο 4 της Περιφερειακής Ενότητας είναι 14 ημέρες ή λιγότερο, η αποζημίωση του μηνός ανέρχεται σε 300 ευρώ.. Για τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται στο επίπεδο 4 για τουλάχιστον 14 ημέρες και πλήττονται σημαντικά σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών κλάδων, δίνεται δυνατότητα αναστολής της καταβολής του ΦΠΑ πληρωτέου τον εν λόγω μήνα, μέχρι τις 30 Απριλίου 2021. Η εν λόγω οφειλή θα αποπληρωθεί σε 12 δόσεις με μηδενικό επιτόκιο ή 24 δόσεις με επιτόκιο 2,5% από τον Μάιο του 2021 και έπειτα.. Επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται στο επίπεδο 4 για τουλάχιστον 14 ημέρες και πλήττονται σημαντικά σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών κλάδων, δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% στα επαγγελματικά τους ακίνητα. Το ίδιο ισχύει και για την κύρια και φοιτητική κατοικία των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή. Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές και τους ανωτέρω εργαζόμενους, συμψηφίζεται το 1/3 της ζημίας με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.. Στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 που θα δοθεί τον μήνα Δεκέμβριο, για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται από τον Αύγουστο και έπειτα για τουλάχιστον 14 ημέρες στο επίπεδο 4, δεν επιστρέφεται το 50% της εν λόγω επιστρεπτέας προκαταβολής. Επιπλέον, για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται από τον Αύγουστο και έπειτα για τουλάχιστον 14 ημέρες στο επίπεδο 3 ή σε καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων, δεν επιστρέφεται το 30% της εν λόγω. Συνεχίζεται η αναστολή πληρωμής δόσεων δανείων με βάση τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ σε συνεννόηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.Σημειώνεται ότι για τα επίπεδα 1, 2 και 3 ισχύει η δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις που έχουν ΚΑΔ όπως έχει οριστεί στην σχετική ΚΥΑ για το μήνα Οκτώβριο (εστίαση, τουρισμό, πολιτισμό, αθλητισμό, μεταφορές και λοιποί πληττόμενοι κλάδοι).Επιπλέον ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις ανά την επικράτεια που έχουν μείωση τζίρου, η δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, εκτός από τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με εντολή δημόσιας αρχής, των οποίων οι εργαζόμενοι τίθενται σε προσωρινή αναστολή.Ακόμη, λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση ειδικού σκοπού οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που απασχολούν έως 20 άτομα, που η λειτουργία τους αναστέλλεται με κρατική εντολή βάσει ΚΑΔ ανά την επικράτεια.