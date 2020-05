Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ανοίγουν από τη Δευτέρα 25 Μαΐου ταμε τους καταστηματάρχες να προετοιμάζονται πυρετωδώς προκειμένου τηρηθούν ευλαβικά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. αντισηπτικά καισυνθέτουν την επιστροφή στη νέα κανονικότητα. Συγκεκριμένα, στα, στα, στα εστιατόρια και ταθα επιτρέπεται ένας πελάτης ανά 2 τ.μ., ενώ σε κάθε τραπέζι θα κάθονται έως έξι άτομα, εκτός αν πρόκειται για περίπτωση οικογένειας με ανήλικα τέκνα.Οι καταστηματάρχες διαμορφώνουν ακόμη τους χώρους τους αφού τα τραπεζοκαθίσματα στις περισσότερες επιχειρήσεις αναμένεται να μειωθούν ώστε να τηρηθούν οι απαραίτητες αποστάσεις. Παράλληλα υποχρεωτική είναι η χρήση μάσκας για το προσωπικό και προαιρετική για τους πελάτες.Την ίδια ώρα οεξέδωσεπου στοχεύει στην παροχή απλών και πρακτικών οδηγιών προσαρμογής των καταστημάτων στη νέα πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί.Σε αυτόν περιλαμβάνονται οδηγίες για το πώς θα παραλαμβάνονται οι ύλες και πώς θα αποθηκεύονται τα τρόφιμα καθώς και όλα όσα αφορούν το προσωπικό.Παράλληλα ζητείται να διαμορφωθεί. Ο ΕΦΕΤ καλεί ακόμη τους ιδιοκτήτες να ενθαρρύνουν την πραγματοποίηση. Στον οδηγό αναφέρεται ότι πρέπει να υπάρχει επαρκής αερισμός με έμφαση στον φυσικό αερισμό.Επίσης οι υπεύθυνοι καλούνται να ενισχύσουν νέους τρόπους παραγγελιών, όπως για παράδειγμα πίνακες σταθερών μενού ή οθόνες, μενού σε app ή μενού με δυνατότητα λήψης σε smartphones. Επίσης αναφέρεται: «Χρησιμοποιήστε καταλόγους μίας χρήσης. Τραπεζομάντιλα και σουπλά μίας χρήσης. Στα take away ο διανομέας πρέπει να φοράει μάσκα και γάντια».- Οι εργαζόμενοι με συμπτώματα πρέπει, με ευθύνη της εργοδοσίας, να απέχουν από τα καθήκοντά τους.- Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται σκάλες, όπου υπάρχουν, αντί των ασανσέρ.-Να τηρούνται οι αποστάσεις στα τραπεζοκαθίσματα, όπως ορίζεται από τον νέο κανονισμό για την εστίαση- Να προτιμώνται οι ανέπαφες συναλλαγές με κάρτα, αντί μετρητών- Το POS πρέπει να απολυμαίνεται τακτικά, όπως και ο χώρος γύρω από το ταμείο. Πρέπει να υπάρχει αντισηπτικό στη θέση του ταμία και ένα δεύτερο αντισηπτικό στη θέση του πελάτη- Το κατάστημα εστίασης δεν πρέπει να επιτρέπει σχηματισμό ουράς. Η σύσταση του ΕΦΕΤ είναι να υπάρχει οριοθέτηση αποστάσεων με σημάνσεις- Ο ΕΦΕΤ συστήνει στα καταστήματα εστίασης να αερίζονται επαρκώς. Για επιπλέον προστασία ο ΕΦΕΤ προτείνει χρήση νιπτήρων με ανέπαφες μπαταρίες (ποδοκινητές, φωτοκύτταρο κ.λπ)-Το κατάστημα εστίασης οφείλει να έχει επαρκή αναλώσιμα καθαρισμού στην τουαλέτα (σαπούνια ή και αντισηπτικά)- Η οδηγία του ΕΦΕΤ για το προσωπικό των καταστημάτων εστίασης είναι να απολυμαίνονται οι δίσκοι των σερβιτόρων καθώς και οι κατάλογοι. Επιπλέον, πρέπει να απολυμαίνονται και οι χώροι παραλαβής (take away)- Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, το προσωπικό και οι διανομείς πρέπει να φορούν μάσκα και γάντια