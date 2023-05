Met Gala: Μόδα, σταρς και fun

Στο τέλος κερδίζουν οι Κορεάτες. Το μοντέλο Σόρα Τσόι καταγράφηκε στις εμβληματικές εμφανίσεις της βραδιάς με περιβολή Τομ Μπράουν Σταθερά εικονοκλαστικός, ο Τζάρεντ Λίτο μεταμφιέστηκε στην αγαπημένη γάτα και μοναδική κληρονόμο του Λάγκερφελντ, Σουπέτ. Ηταν δίκαιο και έγινε πράξη Η Ελ Φάνινγκ ντυμένη ολάνθιστη Εργατική Πρωτομαγιά σε σχέδιο Andreas Kronthaler, για τον οίκο Vivienne Westwood Η Νικόλ Κίντμαν τίμησε τον σχεδιαστή φορώντας δημιουργία του από το 2004, με την οποία είχε συμμετάσχει στην καμπάνια του αρώματος Chanel No 5 Η Ρίτα Ορα με τουαλέτα Prabal Gurung, ο οποίος έντυσε και τον σύζυγό της Τάικα Γουαϊτίτι Επιστροφή στο μέλλον από τη Νατάσα Πουναβάλα με φουτουριστική δημιουργία Schiaparelli Στις καλοντυμένες του gala κατετάγη η Αν Χάθαγουεϊ με tweed -αγαπημένο ύφασμα του Λάγκερφελντ- τουαλέτα Versace

Σαν να μην πέρασε μια μέρα για τη Ναόμι Κάμπελ και τη Chanel δημιουργία της από το 2010 Μέχρι και τον Μαζωνάκη θα ενέπνεε η Σάλμα Χάγεκ με το πιο κόκκινο κι απ’ την Κόκκινη Πλατεία Gucci φόρεμά της Τι άλλο να έκανε ο Τζέρεμι Πόουπ για να τιμήσει τον αείμνηστο Λάγκερφελντ; Ο Balmain σώζει Ο,τι λάμπει είναι Κάρα Ντελεβίν Φυσικά με δημιουργία Karl Lagerfeld Η Κέιτ Μος και το ευλογημένο DNA της ντυμένη με δημιουργία Fendi Σαρλότ Κασιράγκι, Κίρστεν Στιούαρτ, Σοφία Κόπολα και Μαριόν Κοτιγιάρ, ενσαρκώνουν το θέμα «A Line of Beauty» του gala Κορίτσια, καλησπέρα. Είμαι η Τζένιφερ Λόπεζ, έριξα έναν Ralph Lauren επάνω μου και βγήκα Λείπει η Τζένα Ορτέγα (με φόρεμα Thom Browne) από την εαρινή λαοσύναξη των επιδραστικών; Ζαμέ Κορωπί

Τζανέλ Μονέ + Thom Browne = L.F.E. Και το βραβείο της ατυχήσασας πηγαίνει στην Ολίβια Γουάιλντ. Οχι επειδή χώρισε προσφάτως από τον Χάρι Στάιλς, αλλά διότι φόρεσε την ίδια vintage δημιουργία του οίκου Chloé με δημοσιογράφο της «Vogue» Οταν ο Gucci υπέβαλε τα διαπιστευτήριά του στον Λάγκερφελντ με πρέσβειρα την Τζούλια Γκάρνερ Κι εσύ εδώ, Κένταλ μου; Κι εγώ εδώ, Τζίτζι μου. Εγώ με Givenchy, Κένταλ μου, εσύ; Εγώ με Marc Jacobs, Τζίτζι μου Κάρλι Κλος, Ιμάν Χαμάμ, Γκρέις Ελίζαμπεθ, άψογα κουρδισμένες για ένα ακόμα ενσταντανέ Είναι αυτή η πιο κομψή εμφάνιση της Κιμ σε MET Gala; Οι fashionistas είπαν ομόθυμα «ναι» Μιράντα Κερ και Λίλι Ολντριτζ στον πηγαιμό για το MET με ορμητήριο το ξενοδοχείο «Carlyle» Προσκύνημα στη Lizzo από την Τζίτζι Χαντίντ και τον θεατρικό παραγωγό Τζόρνταν Ροθ

Η Φλόρενς Πίου με το καλύτερο ενδυματολογικό αξεσουάρ: τον καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου Valentino, Πιερ Πάολο Πιτσιόλι Προσοχή δαγκώνουν, οι Doja Cat και Cardi B Με αναφορές στη δεκαετία του ’80 η τουαλέτα της Ασλεϊ Γκράχαμ από τον Harris Reed Πάρα πολύ σίγουρο για τον εαυτό του το μοντέλο Anok Yai με τουαλέτα Prabal Gurung Διαμάντι από τον τόπο σου κι ας είναι και Swarovski. Τον υποστηρίζει, αν μη τι άλλο, ο Lil Nas X τον σημαιοστολισμό Ο χρυσός μάς φέρνει πιο κοντά με την Coco Rocha - ολόχρυση με υπογραφή Bronx and Banco Η Τζανέλ Μονέ έγινε η ψυχή του πάρτυ στο «The Standard»

Αλλοι θα το ανακαλούν για το κόκκινο χαλί που φέτος βάφτηκε μπεζ με γαλάζιες και κόκκινες ρίγες, φέρνοντας περισσότερο σε οδοντόκρεμα και λιγότερο σε κοσμικό νυφοπάζαρο. Κάποιοι θα το θυμούνται για το γεγονός ότι η, ψυχή της διοργάνωσης από το 1999, εμφανίστηκε με αξεσουάρ τον σύντροφό της, ηθοποιό Μπιλ Νάι - οι πρεσβύτεροι θα τον θυμούνται σίγουρα από το φιλμ «Love Actually».Πολλοί θα το ανακαλούν ως μια ωδή στο upcycling, αφού τουαλέτες και φορέματα παρελθόντων ετών επαναλανσαρίστηκαν φέτος από τις σταρ, προκειμένου να αποτίσουν ενδυματολογικό φόρο τιμής στον αείμνηστο Καρλ Λάγκερφελντ. Εντάξει, υπάρχουν κι εκείνοι που θα θυμούνται το φετινό Met Gala για τα μαραθώνια after parties του, αλλά και αυτοί που δεν θέλουν να το θυμούνται λόγω της αμφιλεγόμενης προσωπικότητας του Γερμανού σχεδιαστή και ψυχής του οίκου Chanel από τη δεκαετία του ’80 μέχρι τον θάνατό του τον Φεβρουάριο του 2019.Σε κορυφαία του χορού των τελευταίων μάλιστα αναδείχθηκε η ηθοποιός και ακτιβίστρια, η οποία μέσω των κοινωνικών δικτύων κατακεραύνωσε την οργανωτική επιτροπή του Μητροπολιτικού Μουσείου (δηλαδή την Αννα Γουίντουρ) για το αφιέρωμα στον Λάγκερφελντ, έναν άνθρωπο δηλαδή που δεν έκρυψε ποτέ ότι μισούσε τους χοντρούς, τους μετανάστες, τους ομοφυλόφιλους και τα θύματα σεξουαλικών επιθέσεων. Εδώ που τα λέμε, δεν έχει κι άδικο. Ομως πού να το βρει, όταν η βιομηχανία του θεάματος σε πανστρατιά τίμησε το έργο του μακαρίτη λησμονώντας -επιλεκτικά- τις φανατικές απόψεις του.Δεκάρα για τη στα όρια του πολιτικώς ορθού επιλογή του Λάγκερφελντ ως βασικής θεματικής του gala και της έκθεσης που φιλοξενείται στο Costume Institute του Μητροπολιτικού Μουσείου δεν φαίνεται να έδωσαν οι θιασώτες των σταρ που δήλωσαν παρόντες στη ναυαρχίδα των κοσμικών λαοσυνάξεων. Οπως για παράδειγμα οι γεωμετρικά αυξανόμενοι fans του ηθοποιού Πέδρο Πασκάλ, οι οποίοι έμειναν εκστατικοί μπρος στην εμφάνιση του ειδώλου τους. Ο 48χρονος πρωταγωνιστής της σειράς «The Last of Us» εμφανίστηκε με Valentino από την κορφή ως τα νύχια και γνώρισε τέτοια αποθέωση ώστε σχεδόν έσβησε μονοκοντυλιά την εικόνα του συναδέλφου του Τζάρεντ Λίτο, ο οποίος μεταμφιέστηκε σε Σουπέτ, την αγαπημένη δηλαδή γάτα και κληρονόμο του Λάγκερφελντ. Τι πιο ταιριαστό - μολονότι στα όρια του cosplay; Εδώ που τα λέμε, βέβαια, ο πήχης του εντυπωσιασμού ανεβαίνει χρόνο με τον χρόνο στο MET Gala, μετασχηματίζοντας το φιλανθρωπικό event για τη μόδα και το ένδυμα σε χορό μασκέ. Ποιος μπορεί να λησμονήσει τη Ριάνα ντυμένη Πάπα στην εκδήλωση του 2018; Φέτος η εγκυμονούσα ποπ σταρ αποφάσισε να καμουφλαριστεί πίσω από ένα ολόλευκο φόρεμα Valentino.Συνοδός της, ο αγαπημένος της, ο οποίος ντύθηκε κάτι ανάμεσα σε Βρετανό γαλαζοαίματο, Τεξανό γελαδάρη και Νοτιοβαλκάνιο τράπερμε ένα πολυσυλλεκτικό look που είχε την υπογραφήΕυτυχώς, για τα μάτια όλου του κόσμου που ήταν στραμμένα στα σκαλιά του Μητροπολιτικού Μουσείου την προηγούμενη Δευτέρα οι περισσότερες σταρ έκαναν μάλλον συμβατικότερες ενδυματολογικές επιλογές, επαναφέροντας στο 2023 κομμάτια από παλαιότερες συλλογές του Λάγκερφελντ. Ανάμεσά τους ημε δημιουργία Chanel από τη συλλογή Ανοιξη/Καλοκαίρι 2010, η μία από τους τέσσερις οικοδεσπότες της βραδιάς Ντούα Λίπα (με νυφικό της συλλογής Φθινόπωρο/Χειμώνας 1992, το οποίο είχε δειγματίσει η), ηπου έβγαλε από τη ναφθαλίνη την τουαλέτα που φορούσε στην καμπάνια για το άρωμα Chanel No 5 το 2014 και βέβαια ηπου γλίστρησε περίφημα μέσα σε εντυπωσιακή δημιουργία του Λάγκερφελντ από τη συλλογή Ανοιξη/Καλοκαίρι 2007. Δημιουργίες του σχεδιαστή επέλεξαν ακόμα η, η(Chanel), ηκαι η(Fendi), η, η(Chanel), η οποία δίχασε με την καινούρια της κόμμωση, η, ηκαι η, όλες με vintage τουαλέτες Chanel.