Ο κόσμος της μόδας συγκεντρώθηκε για ακόμα μια χρονιά στη Νέα Υόρκη για το ετήσιο Met Gala με θέμα τον εκλιπόντα Karl Lagerfeld. Η εκδήλωση, που ξεχωρίζει για τις ιδιαίτερες και εξωφρενικές εμφανίσεις των σταρ περιελάμβανε πέρλες, κολλαριστούς γιακάδες και ασπρόμαυρα ρούχα προς τιμή του σχεδιαστή.Η φετινή φιλανθρωπική εκδήλωση φιλοξένησε περίπου 400 καλεσμένους. Η γάτα του Λάγκερφελντ τιμήθηκε και δύο διασημότητες ντύθηκαν Choupette.Για το φετινό θέμα με τίτλο «Karl Lagerfeld: A Line of Beauty» - φόρεσαν ρούχα «προς τιμήν του Karl».Για δεκαετίες, ο Λάγκερφελντ ήταν στο τιμόνι μερικών από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των οίκων Chanel και Fendi. Ο διάσημος σχεδιαστής πέθανε στις 19 Φεβρουαρίου του 2019 σε ηλικία 85 ετών μετά από επιπλοκές του καρκίνου.Οι μεγαλύτεροι σταρ του πλανήτη ανέβηκαν τα διάσημα σκαλιά του Mητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης στη Νέα Υόρκη. Lil Nas X έλαμψε στο κόκκινο χαλί. Ο 24χρονος ράπερ έστρεψε όλα τα φώτα πάνω του όταν έφτασε στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης με ένα ολόσωμο κρυστάλλινο cat look που δημιούργησαν ο make up artist Pat McGrath και ο οίκος Dior Men. Ο τραγουδιστής φορούσε ένα ασημένιο στρινγκ Dior και χοντρές ασημένιες μπότες με γκλίτερ. Το σώμα του ήταν βαμμένο ασημί και από την κορυφή μέχρι τα νύχια ήταν καλυμμένος με στρας. Το πρόσωπό του ήταν επίσης ασημί ενώ από τον λαιμό και το στήθος του «έτρεχαν» πολύτιμες πέτρες και μαργαριτάρια.Ο καλλιτέχνης πόζαρε πολλές φορές στο κόκκινο χαλί, επιδεικνύοντας το αιλουροειδές look του προς τιμήν της αγαπημένης γάτας του αείμνηστου Karl Lagerfeld, Choupette.επέλεξε ένα φόρεμα με μαργαριτάρια που έμοιαζε με την εμφάνιση της στο Playboy το 2007. Η 42χρονη σταρ φόρεσε ένα προσαρμοσμένο Schiaparelli, καλυμμένο με 50.000 μαργαριτάρια που μετατράπηκαν σε κορδόνια στο χέρι και «έντυσαν» το σώμα της. Η ριάλιτι σταρ αποκάλυψε ότι ήθελε μαργαριτάρια γιατί «τίποτα δεν είναι πιο Kαρλ» από τα «εμβληματικά μαργαριτάρια Chanel».