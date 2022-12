Ανδρέας Αγγελιδάκης: Μια ωδή στην αρχαία Ελλάδα στο Παρίσι

Με διεπιστημονική πρακτική ως αρχιτέκτονας, καλλιτέχνης, επιμελητής και συγγραφέας με εμμονή στην έρευνα, o Ανδρέας Αγγελιδάκης, που ζει και εργάζεται στην Αθήνα, τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης

Ο αντισυμβατικός καλλιτέχνης που ξεκίνησε την καριέρα του ως αρχιτέκτονας παρουσίασε ένα μοναδικής έμπνευσης έργο στο πλαίσιο της Paris + par Art Basel στο Παρίσι . Η πρώτη ατομική έκθεση του Ανδρέα Αγγελιδάκη με τίτλο «Center for the Critical Appreciation of Antiquity» είναι το μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο έργο τέχνης του μέχρι σήμερα και η πρώτη σύμπραξη με το πρόγραμμα της Audemars Piguet Contemporary που έκανε πρεμιέρα στο Παρίσι, η οποία κλείνει φέτος 10 χρόνια συνεργασίας με καλλιτέχνες απ’ όλο τον κόσμο.Πρόκειται για μια εγκατάσταση του Ελληνα εικαστικού στο εμβληματικό Espace Niemeyer, το διάσημο ρετρό φουτουριστικής αρχιτεκτονικής κτίριο που κερδίζει τις εντυπώσεις στο 19ο Διαμέρισμα του Παρισιού και χαρακτηρίστηκε ιστορικό μνημείο το 2007, καθώς είχε αρχικά σχεδιαστεί για να φιλοξενήσει τα κεντρικά γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Γαλλίας. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ένας καλλιτέχνης μεταμορφώνει τον εσωτερικό τρούλο που δημιουργήθηκε από τον διάσημο αρχιτέκτονα Οσκαρ Νιεμάιερ. Το έργο του Αγγελιδάκη «Center for the Critical Appreciation of Antiquity» είναι μια καθηλωτική εγκατάσταση που φαντάζει μια ανασκαφική τοποθεσία και ένα κέντρο μελέτης για την αρχαιότητα σε αντιπαράθεση με μια σύγχρονη πόλη που τοποθετείται σκόπιμα σε διάλογο με τη μοντέρνα αρχιτεκτονική του Espace Niemeyer, ενός από τα πιο αξιόλογα σχέδια του Βραζιλιάνου αρχιτέκτονα στην Ευρώπη.O Ελληνας εικαστικός δημιουργεί ένα εμπνευσμένο περιβάλλον για τους επισκέπτες, που βασίζεται στην εκτενή έρευνά του γύρω από την ιστορία του Ναού του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα. Η κατασκευή αντικατοπτρίζει τα σημερινά απομεινάρια: μια μνημειακή στήλη που περιβάλλεται από ερείπια. Ωστόσο, ο καλλιτέχνης προσαρμόζει την αισθητική χρησιμοποιώντας καθημερινά υλικά. Η στήλη είναι κατασκευασμένη από εμπριμέ ύφασμα, κρεμασμένη σε σκαλωσιές και δίπλα της βρίσκεται ένα κοντέινερ από ξύλο και υφάσματα, γεμάτο με τρισδιάστατα τυπωμένα γλυπτά που παραπέμπουν σε καταστήματα με σουβενίρ σε αρχαιολογικούς χώρους.