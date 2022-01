Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου όπως δεν την έχουμε ξαναδεί: «Την πραγματικότητά μου δεν τη γνωρίζει κανείς»

Δερμάτινο παντελόνι και λούρεξ πουλόβερ Zadig&Voltaire, attica, The Department Store. Κοσμήματα, Danelian Diamond Club

Φόρεμα Maje, attica, The Department Store. Παπούτσια, Tsakiris Mallas

Σμόκιν Armani, attica, The Department Store. Οπάκ καλσόν Calzedonia. Κοσμήματα, Danelian Diamond Club

Φόρεμα, Christos Costarellos. Κοσμήματα, Danelian Diamond Club





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το 2011 ήταν μια μάλλον άγονη χρονιά για την ελληνική μόδα. Στην πραγματικότητα, η χώρα μόλις είχε περάσει το κατώφλι των μνημονίων οικονομικής στήριξης, κάθε δεδομένο ανατρεπόταν όχι απλώς ημέρα με την ημέρα, αλλά από στιγμή σε στιγμή και οτιδήποτε τροφοδοτούσε τη ζωή και την καθημερινότητα με χαρά έμοιαζε καταδικασμένο να θυσιαστεί στον βωμό μιας νέας κανονικότητας. Οποιοσδήποτε ξεκινούσε κάτι νέο ή επιχειρούσε κάτι καινούριο φαινόταν να πηγαίνει κόντρα στα προγνωστικά.Ωστόσο, η περιρρέουσα ατμόσφαιρα και η αμηχανία που σκέπαζε σαν πυκνά υφασμένο πέπλο την καθημερινότητα καθόλου δεν αποθάρρυναν την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Ηταν ακριβώς η στιγμή που αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνάμεις της και να αναμετρηθεί με εκείνο που έφερε χάρη στα προφανώς ευλογημένα γονίδιά της: την εξωτερική καλλονή της. Μπορεί το 2011 να μη διοργανώθηκε με παράτες και φανφάρες Ελληνικός Διαγωνισμός Ομορφιάς, κατά κόσμον Καλλιστεία, και η τελετή να πραγματοποιήθηκε μάλλον σεμνά και ταπεινά σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, όμως η Ηλιάνα Παπαγεωργίου προσέφερε απλόχερα την έμφυτη λάμψη της στον διαγωνισμό. Ανακηρύχθηκε Σταρ Ελλάς, δικαιώνοντας όχι μόνο την προσωπική απόφασή της να λάβει μέρος στον θεσμό, αλλά και αυτό που έχουμε κατά νου ως αρχέτυπο ελληνικής ομορφιάς.Fast forward. Δέκα χρόνια μετά από εκείνη τη χαμηλών τόνων στέψη της ως ωραιότερης γυναίκας στη χώρα -και μάλιστα με τη βούλα των Καλλιστείων- η Παπαγεωργίου είναι μία ακόμα πιο εντυπωσιακή εκδοχή του εαυτού της, το όνομά της είναι γνωστό τουλάχιστον σε όποιον μιλά ελληνικά, το «ποίμνιό» της στο Instagram αθροίζεται σε περίπου 600.000 followers και η ίδια διαθέτει καθημερινή τηλεοπτική παρουσία μέσω της εκπομπής «Style Me Up» που προβάλλεται στον ALPHA. Εκείνο που δεν έχει αλλάξει, ο κοινός παρονομαστής ανάμεσα στο τότε και το σήμερα, είναι η αγάπη της για τη μόδα, η οποία όσο περνά ο καιρός φαίνεται να ωριμάζει και να γίνεται ακόμα πιο μεστή. Υπάρχει βέβαια μια απορία, την οποία κανείς μάλλον οφείλει να της θέσει, όταν συνομιλεί μαζί της.Η Παπαγεωργίου ανέλαβε να ηγηθεί και να δώσει νέα πνοή σε ένα τηλεοπτικό project το οποίο πέρυσι με διαφορετική σύνθεση, άλλους συνεργάτες και σε άλλο κανάλι δεν ήταν ακριβώς η επιτομή της επιτυχίας της σεζόν. Γιατί; Είναι γεννημένη για τα δύσκολα; Για να κερδίζει στοιχήματα; «Η εκπομπή που παρουσιάζω, το “Style Me Up”, έχει ως βασικό της άξονα τη μόδα. Οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτήν ενδιαφέρονται για το στυλ, ενώ και οι κριτές και η δημιουργική ομάδα του project είναι όλοι τους άνθρωποι με γνώση και επαφή για τον κόσμο της μόδας. Οπως καταλαβαίνετε, ήταν μια απολύτως συνειδητή επιλογή μου να αναλάβω την παρουσίαση μιας εκπομπής με αυτή τη θεματική». Οσο για την πιο στερεοτυπική ερώτηση που μπορεί να της υποβάλει κανείς, αν δηλαδή μετανιώνει που έπειτα από δύο επιτυχημένες σεζόν αποφάσισε να εγκαταλείψει το καράβι του GNTM; «Δεν μετανιώνω για τίποτα. Πιστεύω βαθιά ότι όλα γίνονται για καλό».Τι είναι όμως εκείνο που γοήτευσε ένα έμπειρο μοντέλο με ιδανικές προδιαγραφές, που μεταφράστηκαν σε περγαμηνές και επαγγελματική πορεία στις μητροπόλεις της παγκόσμιας μόδας και τον κόσμο της τηλεόρασης; Τι γοητεύει την Ηλιάνα Παπαγεωργίου στη μικρή οθόνη τόσο ώστε τα τελευταία τρία χρόνια να έχει συγκεντρώσει εμπειρίες από reality show μοντέλων, από καθημερινό ψυχαγωγικό μαγκαζίνο και φέτος από εκπομπή για τη μόδα και το στυλ; «Ο κόσμος της τηλεόρασης με γοήτευσε από την πρώτη στιγμή που ήρθα σε επαφή μαζί του. Ειδικά η επαφή μου με τους ανθρώπους που εργάζονται πίσω από τα φώτα, στο backstage κάθε εκπομπής, είναι η μεγάλη αδυναμία μου. Η τηλεοπτική καριέρα δεν με αφορά τόσο με όρους προβολής και αναγνωρισιμότητας, αλλά κυρίως σε επίπεδο αυτοβελτίωσης, εμπειρίας και προσωπικής εξέλιξης», εξηγεί.Η τηλεοπτική προβολή όμως είθισται να πορεύεται χέρι-χέρι με τη διασημότητα, και αυτή με τη σειρά της να έχει ως απότοκο το ενδιαφέρον -πολλές φορές ακόμα και σε επίπεδο αδιακρισίας- του κόσμου. Αραγε, την ενοχλεί το γεγονός ότι μπορεί συχνά να συζητιέται ή να σχολιάζεται περισσότερο για όσα αφορούν την ιδιώτευσή της από εκείνα που συμβαίνουν στην επαγγελματική ζωή της; Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είναι σαφής και μάλλον απόλυτη σε ό,τι αφορά τα εν οίκω της: «Την πραγματικότητά μου δεν τη γνωρίζει κανείς, εκτός από τους δικούς μου ανθρώπους, οι οποίοι είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού».Ξεκινώντας από τη γενέτειρά της, την Πάτρα, και την κατοπινή μετοίκησή της στην Αθήνα, όπου, κατ’ αρχάς, ήρθε με το όνειρο να σπουδάσει Δημοσιογραφία, η Παπαγεωργίου διέγραψε μια ουρανομήκη, επιτυχημένη και πυκνή σε συγκινήσεις πορεία στο μόντελινγκ.Αν μη τι άλλο, ορόσημο για την καριέρα της ήταν η συμμετοχή της στη διαδικτυακή καμπάνια των Dolce & Gabbana στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, ενώ για χρόνια έζησε ως νομάς για χάρη της δουλειάς της μοιράζοντας τον χρόνο της ανάμεσα στη Νέα Υόρκη, στο Λος Αντζελες, στο Μιλάνο, στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις του εξωτερικού. Ακούγεται το δίχως άλλο μια ζωή γοητευτική και καθόλου βαρετή ή πληκτική. Εύλογα αναρωτιέται κανείς αν, εκτός από τις καταφάσεις που δέχτηκε στην καριέρα της ως μοντέλο, υπήρξαν και αρνήσεις. Απορρίψεις που ίσως την καθόρισαν ή έστω τη σημάδεψαν, αλλά και από την άλλη δουλειές που κατάφερε να κλείσει και τις μνημονεύει ακόμα. «Δεν μου έχει στοιχίσει καμία απόρριψη», λέει. «Εμαθα από πολύ νωρίς μέσα από τον χώρο του μόντελινγκ να είμαι περισσότερο ρεαλίστρια, να πεισμώνω και τελικά να γίνομαι πιο ανθεκτική απ’ όσο ήμουν. Οι κορυφαίες στιγμές στο μόντελινγκ είναι στην πραγματικότητα η επανάληψη. Οταν δηλαδή ένας πελάτης, σχεδιαστής ή περιοδικό σε κλείνει και σε επιλέγει ξανά και ξανά. Προσωπικά, αυτές θεωρώ κορυφαίες στιγμές και εμένα ευτυχώς μου συμβαίνουν συχνά όλα αυτά τα χρόνια».Εκτός από το πείσμα της, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου λέει πως μέσα από την εμπειρία της στην πασαρέλα και τις καμπάνιες ανέπτυξε και τη στωικότητά της. «Το μόντελινγκ μού έμαθε την υπομονή», επισημαίνει. Βέβαια, τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο χωρίς την Ελενα Χριστοπούλου. Το όνομα της μάνατζερ γλιστρά αυτόματα στη γλώσσα της Παπαγεωργίου, όταν της ζητώ να μάθω γιατί ασχολήθηκε με το μόντελινγκ. «Από την πρώτη στιγμή που με είδε η Ελενα πίστεψε σε μένα», λέει. Οπότε θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς χαριτολογώντας και μόνο πως εκείνη είναι που ευθύνεται για όσα έχουν λείψει στην Παπαγεωργίου τα χρόνια όπου εργαζόταν αδιαλείπτως ως μοντέλο. Τότε που στις συνεντεύξεις της στα περιοδικά έλεγε πως λαχταρούσε τη στιγμή της ημέρας που θα κατάφερνε να επικοινωνήσει μέσω Skype με τους δικούς της ανθρώπους. Τι έλειψε λοιπόν σε μια γυναίκα που φαινομενικά τουλάχιστον έζησε ως μοντέλο μια τέλεια ζωή υπηρετώντας τον ρόλο της μούσας σημαντικών σχεδιαστών και φωτογράφων; «Εκείνα που μπορώ να πω πως μου έχουν λείψει είναι ο ύπνος, η ξεκούραση και η κοινωνική ζωή, τουλάχιστον όπως θα την ήθελα εγώ».Μικρή η τηλεπαρουσιάστρια του ALPHA λέει πως δεν είχε ένα συγκεκριμένο όνειρο για τον εαυτό της. Δεν έκανε σχέδια επί χάρτου αναφορικά με το μέλλον της και δεν κατέστρωνε στρατηγικά πλάνα τα οποία ακολουθούσε με τυφλοσούρτη. Το αντίθετο μάλιστα.«Τα όνειρά μου έχουν αλλάξει και τα έχω αναθεωρήσει πολλές φορές. Δεν θα μπορούσα να πω ότι είχα ένα συγκεκριμένο πλάνο ή μια παγιωμένη εικόνα για όσα ήθελα να κάνω. Εκείνο που είναι σίγουρο, από την άλλη, είναι πως η ζωή μού έχει φερθεί πολύ ωραία. Εδώ που τα λέμε, όπως κι εγώ σε εκείνη». Ακούγεται ισορροπημένο, σχεδόν ιδανικό. Αλήθεια, όμως, ούτε στα χρόνια της στο μόντελινγκ αναγκάστηκε να περάσει από Κύκλωπες και Λαιστρυγόνες; Δεν συνάντησε κακοτοπιές, πατριαρχικές συμπεριφορές ή τοξικότητα σε ένα απολύτως ανταγωνιστικό επάγγελμα, το οποίο, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις που τα τελευταία χρόνια έρχονται ολοένα πιο συχνά στο φως, περιστρέφεται κατά περίπτωση γύρω από τον άξονα του νόμου της ζούγκλας; «Οχι, το έχω ξαναπεί, ήμουν τυχερή και δεν αντιμετώπισα ούτε πατριαρχικές συμπεριφορές, ούτε σεξισμό, ούτε διακρίσεις ή παρενοχλήσεις. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι λυπάμαι βαθιά για όλα αυτά που ακούω να έρχονται στο φως της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια».Στα 33 της χρόνια η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μοιάζει να έχει κατακτήσει περισσότερα ενδεχομένως απ’ όσα θα μπορούσε να ζητήσει, ικανοποιώντας τη φιλοδοξία της και μάλιστα χωρίς να ακκίζεται ή να κομπάζει για όσα έχει καταφέρει - ακόμα και την πολυπραγμοσύνη της φρόντισε να την αποδομήσει η ίδια στο τρέιλερ της περσινής εκπομπής της. Αλλωστε, εδώ που τα λέμε, είναι μια νέα, χειραφετημένη και δυναμική γυναίκα που κάνει πολύ περισσότερα από το να περιαυτολογεί για την εικόνα της και έχει ενδιαφέροντα που δεν αρχίζουν και τελειώνουν στον εαυτό της. Πρόσφατα, λόγου χάρη, λέει πως διάβασε τον «Καπετάν Μιχάλη» του Νίκου Καζαντζάκη ενώ επιβεβαιώνει την υποψία πως διαθέτει κοφτερή αίσθηση του χιούμορ, αφού προκρίνει ως αγαπημένη της σειρά -τουλάχιστον των τελευταίων ετών- το πνευματώδες γαλλικό σίριαλ «Call my Agent».Ειδικό βάρος για εκείνη εξακολουθούν να έχουν οι οικογενειακές σχέσεις της, καθώς τονίζει ότι παιδική ηρωίδα της δεν είναι άλλη από τη μητέρα της, ενώ για wallpaper του κινητού τηλεφώνου της έχει επιλέξει μια φωτογραφία της ανιψιάς της. Και φυσικά, επιμένει να προτάσσει το συναίσθημα όχι μόνο σε ό,τι αφορά τους δεσμούς αίματος, αλλά και στην περίπτωση του αχανούς και ετερόκλητου πλήθους των σοσιαλμιντιακών followers της. «Ναι, τα social media είναι εργαλείο δουλειάς. Αλλά προσωπικά δεν κάνω τίποτα και δεν λειτουργώ πουθενά χωρίς συναίσθημα», καταλήγει.