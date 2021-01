Sex & the City: Η μεγάλη επιστροφή

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

«Δεν μπορούσα παρά να αναρωτιέμαι πού είναι τώρα». Οκτώ λέξεις, όσα και τα χρόνια που πέρασαν από το 2012, όταν ναυάγησε οριστικά, αλλά όχι αμετάκλητα το σχέδιο για μια τρίτη ταινία «», χρειάστηκε ηγια να επιβεβαιώσει την υποψία που πλανιόταν εδώ και καιρό. Η σειρά που όρισε τα 00s, άλλαξε την οικουμενική τηλεοπτική αφήγηση για τη γυναίκα, αποδόμησε κλισέ για να σπείρει νέα στερεότυπα και απενοχοποίησε το γυναικείο φύλο επιστρέφει. H 55χρονη Πάρκερ άφησε για λίγο το μεροκάματο στο νεοϋορκέζικο flagship shop της αλυσίδας υποδημάτων που έχει δημιουργήσει και ανάρτησε στο Instagram ένα σύντομο teaser από τον νέο κύκλο του «Sex & The City» που θα τιτλοφορείται «And Just Like That». Λίγα σκόρπια πλάνα της, μια οθόνη υπολογιστή στην οποία εμφανίζεται η φράση «And just like that» (θα μπορούσαμε να το μεταφέρουμε ως «έτσι απλά» στα ελληνικά), ήχοι της μεγαλούπολης και το σπικάζ της Πάρκερ είναι η ραχοκοκαλιά του σύντομου προπομπού για την αναβίωση, ή μάλλον τη συνέχεια, όπως την παρουσιάζει το HBO Max, της σειράς-φαινόμενο. Δεν υπάρχουν (ακόμα) πολλές βεβαιότητες αναφορικά με το τι να περιμένουν οι τηλεθεατές από το ξανασμίξιμο της εμβληματικότερης τηλεοπτικής γυναικοπαρέας. Πέρα από το γεγονός ότι θα είναι λειψή, σχεδόν ανάπηρη, αφού ο τέταρτος πόλος της, η, ή κατά κόσμον, θα λάμψει διά της απουσίας της ρίχνοντας νερό στον μύλο της άσβεστης καταπώς φαίνεται έριδάς της με την Πάρκερ.Σε άλλα πρακτικά νέα, το νέο κεφάλαιο του «Sex & The City» θα αποτελείται από συνολικά δέκα επεισόδια διάρκειας 30 λεπτών το καθένα και θα καταγράφει το πύρινο πέρασμα των τριών ηρωίδων -και- στο κατώφλι των 50 ετών, αλλά και τη ζωή τους σε έναν νέο κόσμο, με νέους ήρωες και άλλα σημεία των καιρών. Αυτό καταλαβαίνει κανείς από τη φημολογία που κυκλοφορεί τόσο έντονα ώστε ήδη έχει πάρει διαστάσεις στέρεης βεβαιότητας ότι από το νέο «Sex & The City» θα κάνει ένα πέρασμα η, δηλαδή ο μπαμπάς των Κάιλι και Κένταλ Τζένερ. Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν στα τέλη της φετινής άνοιξης, ενώ η ημερομηνία προβολής παραμένει ακόμη άγνωστη. Εκείνο που πρόλαβε να γίνει ήδη γνωστό είναι η αμοιβή των τριών πρωταγωνιστριών, οι οποίες θα αμείβονται καθεμία με ένα εκατομμύριο ευρώ ανά επεισόδιο και θα έχουν άπασες και ρόλο παραγωγού στη σειρά. Αυτή η τελευταία πληροφορία ίσως δικαιολογεί την πολύχρονη, σχεδόν εμμονική προσπάθεια της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ να νεκραναστήσει το «Sex & The City», που τώρα -επιτέλους- ευοδώνεται. Αλλωστε αν θέλει να είναι κανείς δίκαιος, οφείλει να παραδεχτεί ότι καμία από τις τέσσερις στυλοβάτισσες της σειράς δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει το Sex & The City effect.Στα τέλη του προηγούμενου αιώνα, που συνέπεσαν με τα τέλη του προηγούμενου millenium, δεν υπήρχαν ακόμα κοινωνικά δίκτυα, μετά βίας σερφάραμε στο Διαδίκτυο και πολλά από εκείνα που σήμερα θεωρούνται αυτονόητα ή ακόμα και θέσφατα δεν τολμούσε κανείς να τα ξεστομίσει - πόσο μάλλον να τα αποκρυσταλλώσει σε τηλεοπτική σειρά με διαστάσεις blockbuster. Πόσο mainstream ή κοινωνικά αποδεκτό ήταν, λόγου χάρη, μια γυναίκα στα ρηχά ή στα βαθιά 30 της να μη γαντζώνεται σε βαθμό γάμου από τον πρώτο άνδρα με όλο το πακέτο που θα συναντούσε μπροστά της; Το «» είχε αναθεωρητικές, φιλελεύθερες ρίζες. Μην κοιτάτε που και οι τέσσερις ηρωίδες κατέληξαν τελικά να κυνηγούν τη δέσμευση και την παντοτινή αγάπη. Σε κάθε περίπτωση, η ιδέα της σειράς που βασίστηκε στο βιβλίο της δημοσιογράφου Κάντανς Μπούσνελ, το οποίο ήταν ένα απάνθισμα από τα κείμενά της στην εφημερίδα «New York Observer», ήταν τόσο μοντέρνα ώστε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αρνούνταν ακόμα και να συζητήσει την πρόταση που της έκανε ο δημιουργός της σειράς- είναι ο υπεύθυνος και για το πρόσφατο hit του Netflix «».. «Μίσησα το στυλ της (σ.σ.: Κάρι), τα ρούχα της. Πίστευα ότι δεν υπήρχε περίπτωση να δουλέψει. Θεωρούσα ότι θα ήταν η ταφόπλακα της καριέρας μου», έλεγε η ίδια το καλοκαίρι του 1997. Εναν ακριβώς χρόνο αργότερα, τον Ιούνιο του 1998, το «» έκανε πρεμιέρα, παρότι η Πάρκερ είχε προσπαθήσει με κάθε τρόπο να αποφύγει τη συμμετοχή της σε αυτό. Μάλιστα, επειδή είχε υπογράψει ήδη με το HBO, πρότεινε ως εναλλακτική να πρωταγωνιστήσει σε ταινίες του δικτύου προκειμένου να ξεφύγει από μια προδικασμένη τότε στα μάτια της αποτυχία. Ποιος να της το έλεγε ότι όχι μόνο θα εδραίωνε το celebrity status της στη σειρά, αλλά και θα εξαργύρωνε την επιτυχία της ακόμα και 17 χρόνια μετά την προβολή του 96ου και τελευταίου επεισοδίου στις 22 Φεβρουαρίου του 2004; Οι ταινίες που ακολούθησαν το 2008 και το 2010, οι οποίες, αν και διασκεδαστικές και επιτυχημένες εμπορικά, στην πραγματικότητα ήταν μια παραμορφωμένη σκιά της σειράς, έγιναν απλώς το κερασάκι στην τούρτα της εποποιίας του «Sex & The City».. Ούτε αφορούσε αποκλειστικά τη σχέση της με τους θιασώτες και τους groupies που δικαιούνταν να ξέρουν τι συνέβη αφού ο Mr Big πρότεινε γάμο στην Κάρι με Manolo Blahnik αντί για μονόπετρο και της πρόσφερε την ιδανική ζωή σε ένα ακόμα πιο ιδανικό σπίτι με κατ’ απαίτησή της γκαρνταρόμπα ικανή να χωρέσει τα απειράριθμα στυλιστικά υπάρχοντά της. Ηταν πια ζήτημα γοήτρου. Η διαμάχη ανάμεσα στην Πάρκερ και την Κατράλ είναι τόσο παλιά όσο το «», κάτι που κανείς δεν μπορούσε να υποψιαστεί από την καταπληκτική, είναι η αλήθεια, χημεία τους μπροστά στον τηλεοπτικό φακό. Ο μύθος λέει ότι η εμπειρότερη Κατράλ αντιμετώπιζε τη δυσθυμία της Πάρκερ ήδη από την πρώτη σεζόν. Ωστόσο, τα μεταξύ τους προβλήματα γιγαντώθηκαν από τον δεύτερο κύκλο, όταν το σενάριο ανέλαβε ο Νιλ Πάτρικ Χάρις, δηλαδή ο κολλητός της Πάρκερ. Η Κατράλ ένιωθε να την υποσκελίζουν.. Η δικαιολογία που της έδωσαν ήταν ότι εφόσον τότε ήταν παντρεμένη ίσως ήθελε να κανονίσει μόνη της τη διαμονή ώστε να είναι μαζί με τον σύζυγό της. Πάντως, ακόμα και μετά το τέλος του «Sex & The City» η Κατράλ εμφανιζόταν μέσω ανώνυμων διαρροών στον Τύπο ως η πιο απρόθυμη αλλά και η πιο απαιτητική ως προς τις απολαβές της στην περίπτωση που η εποποιία συνεχιζόταν. Εμμέσως πλην σαφώς και οι τρεις συμπρωταγωνίστριές της την είχαν στοχοποιήσει ως τροχοπέδη για την τρίτη ταινία ή για την αναβίωση της σειράς στην οποία οι υπόλοιπες θα συμμετείχαν ασμένως. Το 2018 σε εμφάνισή της στο σόου τηςη Πάρκερ είπε μεταξύ σοβαρού και αστείου στην τηλεπαρουσιάστρια πόσο ιδανική θα ήταν για τον ρόλο της Σαμάνθα. Η Κατράλ έδωσε πληρωμένη απάντηση αναρτώντας το στιγμιότυπο στο Twitter και δίνοντας την ευχή της. Λίγους μήνες αργότερα η δημόσια διαμάχη θα συνεχιζόταν με αφορμή τον τραγικό θάνατο του αδελφού της Κατράλ. Οταν η Πάρκερ μετέφερε μέσω κοινωνικών δικτύων τα συλλυπητήριά της η Κατράλ ξέσπασε κατηγορώντας τη συνάδελφό της για υποκρισία. Η Βρετανοκαναδή ηθοποιός έδωσε τη χαριστική βολή στη σχέση της με το υπόλοιπο καστ όταν λίγους μήνες αργότερα σε συνέντευξή της στον Πιρς Μόργκαν δήλωσε ότι ουδέποτε υπήρξαν φίλες με την Πάρκερ και ξεκαθάρισε πως οι λογαριασμοί της με τον ρόλο της Σαμάνθα είχαν κλείσει ανεπιστρεπτί.. Μέσα σε δέκα ημέρες 7,5 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν το teaser-τυράκι μόνο από τον λογαριασμό της Πάρκερ στο Instagram, ενώ τα αμερικανικά μέσα δημοσιεύουν ιστορίες με το καντάρι για τους οίκους μόδας και τα πιο γυαλιστερά brands που συνωστίζονται στο κατώφλι του «Sex & The City» προκειμένου να δώσουν σάρκα και οστά στα νέα στυλιστικά statements των τριών πια πρωταγωνιστριών. Φτάνει να σκεφτεί κανείς ότι το νυφικό της Κάρι με την υπογραφή της Βίβιαν Γουέστγουντ, με το οποίο δεν παντρεύτηκε τελικά τον Mr Big στην πρώτη ταινία του franchise, έχει αποκτήσει πια διαστάσεις μουσειακού εκθέματος. Ή να λάβει υπόψη ότι η φούστα αξίας μόλις 5 δολαρίων με την οποία η Πατρίσια Φιλντ έντυσε την Πάρκερ για τους τίτλους αρχής της σειράς, κυριολεκτικά από το καλάθι, έγινε style icon μιας εποχής. Οι ακτιβιστές της PETA απευθύνουν έκκληση στους παραγωγούς της σειράς να μη χρησιμοποιήσουν αληθινά δέρματα ή γούνες ζώων ώστε να παραδειγματίσουν το πολυπληθές ποίμνιό της, ενώ το περιοδικό «Forbes» αναρωτιέται αν το effect του «Sex & The City» είναι ικανό να δώσει το φιλί της ζωής στις αλυσίδες ρούχων και καλλυντικών που τον τελευταίο χρόνο βρίσκονται σε οικονομική περιδίνηση λόγω. Φυσικά, αν οι ηρωίδες του τηλεοπτικού φαινομένου πρέπει να δώσουν μια απάντηση πριν και πρώτα απ’ όλα, αυτή είναι αν μπορούν να κοιτάξουν στα μάτια τα κορίτσια που στις αρχές των 00s δημιούργησαν τη μυθολογία για να γίνουν οι γυναίκες που είναι σήμερα.