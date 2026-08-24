Wall Street: Πιέσεις από το sell-off στα μικροτσίπ - Στο επίκεντρο Ιράν, Nvidia και Fed

Συγκρατημένη η αμερικανική αγορά, με τις ρευστοποιήσεις στον τεχνολογικό κλάδο να βαραίνουν το κλίμα, καθώς οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα στα αποτελέσματα της Nvidia, στις νέες κυρώσεις του Σκοτ Μπέσεντ κατά του Ιράν και στην κρίσιμη ομιλία του Κέβιν Γουόρς στο Τζάκσον Χολ