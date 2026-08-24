Wall Street: Πιέσεις από το sell-off στα μικροτσίπ - Στο επίκεντρο Ιράν, Nvidia και Fed
Wall Street: Πιέσεις από το sell-off στα μικροτσίπ - Στο επίκεντρο Ιράν, Nvidia και Fed
Συγκρατημένη η αμερικανική αγορά, με τις ρευστοποιήσεις στον τεχνολογικό κλάδο να βαραίνουν το κλίμα, καθώς οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα στα αποτελέσματα της Nvidia, στις νέες κυρώσεις του Σκοτ Μπέσεντ κατά του Ιράν και στην κρίσιμη ομιλία του Κέβιν Γουόρς στο Τζάκσον Χολ
Με μεικτές τάσεις ξεκίνησε η εβδομάδα στη Wall Street, καθώς το sell-off στις μετοχές ημιαγωγών επισκίασε την πτώση του πετρελαίου, ενώ οι επενδυτές αξιολογούν το σχέδιο του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ για την οικονομική απομόνωση του Ιράν.
Στο ταμπλό, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,28% στις 7.652 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε πτώση 0,77% στις 25.980 μονάδες. Αντιθέτως, ο Dow Jones κινήθηκε σε θετικό έδαφος κερδίζοντας 0,26% στις 53.417 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις υποχώρησαν ελαφρά, παραμένοντας κοντά στα υψηλά τους με το 10ετές να πέφτει στο 4,704% και το 30ετές στο 5,232%.
Δύο 24ωρα πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Nvidia Corp., οι μεγάλοι όμιλοι ημιαγωγών δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις. Παρότι τα αποτελέσματα της Nvidia ενδέχεται να επιβεβαιώσουν για ακόμη μία φορά την κυρίαρχη θέση της εταιρείας στην αγορά, ορισμένοι από τους μεγαλύτερους πελάτες της έχουν ενημερωθεί για αυξήσεις τιμών άνω του 15% σε προϊόντα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η είδηση οδήγησε σε μεγάλες ρευστοποιήσεις τις μετοχές του κλάδου.
Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκαν και οι ανακοινώσεις του Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος απείλησε με οικονομικές κυρώσεις οποιαδήποτε χώρα συνεχίσει να συναλλάσσεται με το Ιράν, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας που χαρακτήρισε «οικονομικό D-Day», με στόχο την απομόνωση της Τεχεράνης και τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί σχεδόν έξι μήνες.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα επιχείρηση θα «σφίξει τον κλοιό και θα μπλοκάρει κάθε πιθανή πηγή εσόδων που χρηματοδοτεί τους Φρουρούς της Επανάστασης» με επίκεντρο κυρίως πέντε τομείς: τα ψηφιακά assets, την τεχνολογία, τον χρυσό, τις αερομεταφορές και τη ναυτιλία.
Μεταξύ των μεγαλύτερων εμπορικών εταίρων του Ιράν βρίσκονται σημαντικοί εισαγωγείς πετρελαίου, όπως η Κίνα και η Ινδία.
Ερωτηθείς ειδικά για το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε κινεζικές τράπεζες, ο Μπέσεντ απάντησε: «Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές σήμερα ότι κανείς δεν βρίσκεται πέρα από την εμβέλεια των αμερικανικών κυρώσεων». «Γνωρίζουμε ποιοι είναι και εκείνοι γνωρίζουν ποιοι είναι», πρόσθεσε.
Ο επικεφαλής του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών ρωτήθηκε, βεβαίως, και για το ζήτημα των παρεμβάσεων στην αγορά ομολόγων, αποφεύγοντας να δώσει σήμα για αλλαγές στη διαχείριση του αμερικανικού δημόσιου χρέους.
Η στάση του ήρθε μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο το υπουργείο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μέρος των ταμειακών του διαθεσίμων για να χρηματοδοτήσει επαναγορές παλαιότερων κρατικών τίτλων με υψηλότερες αποδόσεις.
Ο Μπέσεντ είχε ήδη αιφνιδιάσει τις αγορές, την περασμένη εβδομάδα, με το σχέδιο ενίσχυσης των επαναγορών μακροπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον σχετικά με τις επόμενες κινήσεις της Ουάσιγκτον για την αποκλιμάκωση των μακροπρόθεσμων αποδόσεων.
«Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις κατά του Ιράν, οι προσπάθειες του υπουργείου Οικονομικών να μειώσει τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις και τα οικονομικά στοιχεία ενδέχεται να διαμορφώσουν σε μεγάλο βαθμό το επενδυτικό κλίμα», εξήγησε ο Κρις Λάρκιν της E*Trade από τη Morgan Stanley.
«Ωστόσο, τα αποτελέσματα της Nvidia και άλλων τεχνολογικών εταιρειών βρίσκονται σε θέση να αποτελέσουν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη δυναμική της αγοράς», πρόσθεσε.
Οι επενδυτές περιμένουν επίσης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και την πρώτη παρουσία του Κέβιν Γουόρς στο οικονομικό συμπόσιο του Τζάκσον Χολ.
Το επονομαζόμενο «Νταβός του Καλοκαιριού» αποτελεί αγαπημένο τόπο συνάντησης για τους κεντρικούς τραπεζίτες, έτσι δεδομένης της πρόθεσης του Γουόρς να δρομολογήσει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της κεντρικής τράπεζας το ενδιαφέρον για τα όσα θα πει είναι τεράστιο.
Εξάλλου, το συμπόσιο πραγματοποιείται μόλις τρεις εβδομάδες πριν το επόμενο ραντεβού της FOMC με τους επενδυτές να αγωνιούν για το πώς θα αντιδράσει το συμβούλιο απέναντι στον επίμονο πληθωρισμό και την άνοδο των πετρελαϊκών τιμών. Η κεντρική ομιλία του Γουόρς είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή.
Με τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα λόγω των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων και των ανησυχιών για το δημοσιονομικό έλλειμμα, ο Γουόρς βρίσκεται υπό πίεση να ακολουθήσει περισσότερο το παράδειγμα των προκατόχων του και να δώσει σαφέστερη καθοδήγηση για το πώς ενδέχεται να κινηθεί η Fed κατά το υπόλοιπο του έτους.
Τα πιο πρόσφατα στοιχεία έχουν δείξει ότι ο πληθωρισμός, αν και εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τον στόχο του 2% της Fed, ενδέχεται να έχει αρχίσει να αποκλιμακώνεται.
Την Τετάρτη, η αμερικανική κυβέρνηση θα δημοσιοποιήσει τα νεότερα στοιχεία για τον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), ήτοι τον αγαπημένο πληθωριστικό δείκτη της της Fed.
Σε επίπεδο μετοχών, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις μνήμες και στους ημιαγωγούς συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων χαμένων της συνεδρίασης. Ανάμεσα τους οι Sandisk, Seagate, Micron Technology και Western Digital.
Οι πιέσεις ακολούθησαν δημοσιεύματα του Σαββατοκύριακου σύμφωνα με τα οποία η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει αλλαγή πολιτικής που θα μπορούσε να επιτρέψει στην Apple να προμηθεύεται τσιπ DRAM από την κινεζική CXMT και μνήμες NAND flash από την YMTC. Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε σημαντική ανταγωνιστική απειλή για τους Αμερικανούς κατασκευαστές μνημών.
Το κλίμα επιβάρυνε επίσης η ανακοίνωση της Samsung Electronics ότι το πρόγραμμα αποδόσεων προς τους μετόχους για το 2026 θα ανέλθει μεταξύ 90 τρισ. και 110 τρισ. γουόν Νότιας Κορέας, ή 65,06 δισ. έως 79,52 δισ. δολαρίων, ποσό χαμηλότερο από τις προσδοκίες των επενδυτών.
Σε αυτό το περιβάλλον, τα αποτελέσματα της Nvidia, την Τετάρτη, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Οι επενδυτές θα εξετάσουν κατά πόσο η εταιρική ζήτηση για εξοπλισμό AI δικαιολογεί τις τεράστιες επενδύσεις στην τεχνολογία.
Αντιθέτως, στις μεγάλες κερδισμένες της συνεδρίασης ξεχώρισαν κυρίως οι αμερικανικές χαλυβουργίες, οι οποίες ευνοούνται από τη νέα κλιμάκωση της εμπορικής σύγκρουσης ΗΠΑ – Καναδά και τους δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Ανάμεσα τους η Cleveland-Cliffs, η Nucor,και η Steel Dynamics.
Η στροφή των επενδυτών από τον τεχνολογικό κλάδο προς τις κυκλικές μετοχές ευνόησε και αρκετά χαρτιά του χρηματοοικονομικού κλάδου, όπως η Visa και η American Express, που στήριξαν τον Dow. Μάλιστα, η Visa πλησίασε σε νέο ιστορικό υψηλό συμπληρώνοντας την πέμπτη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση.
Πηγή: www.newmoney.gr
Στο ταμπλό, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,28% στις 7.652 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε πτώση 0,77% στις 25.980 μονάδες. Αντιθέτως, ο Dow Jones κινήθηκε σε θετικό έδαφος κερδίζοντας 0,26% στις 53.417 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις υποχώρησαν ελαφρά, παραμένοντας κοντά στα υψηλά τους με το 10ετές να πέφτει στο 4,704% και το 30ετές στο 5,232%.
Δύο 24ωρα πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Nvidia Corp., οι μεγάλοι όμιλοι ημιαγωγών δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις. Παρότι τα αποτελέσματα της Nvidia ενδέχεται να επιβεβαιώσουν για ακόμη μία φορά την κυρίαρχη θέση της εταιρείας στην αγορά, ορισμένοι από τους μεγαλύτερους πελάτες της έχουν ενημερωθεί για αυξήσεις τιμών άνω του 15% σε προϊόντα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η είδηση οδήγησε σε μεγάλες ρευστοποιήσεις τις μετοχές του κλάδου.
Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκαν και οι ανακοινώσεις του Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος απείλησε με οικονομικές κυρώσεις οποιαδήποτε χώρα συνεχίσει να συναλλάσσεται με το Ιράν, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας που χαρακτήρισε «οικονομικό D-Day», με στόχο την απομόνωση της Τεχεράνης και τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί σχεδόν έξι μήνες.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα επιχείρηση θα «σφίξει τον κλοιό και θα μπλοκάρει κάθε πιθανή πηγή εσόδων που χρηματοδοτεί τους Φρουρούς της Επανάστασης» με επίκεντρο κυρίως πέντε τομείς: τα ψηφιακά assets, την τεχνολογία, τον χρυσό, τις αερομεταφορές και τη ναυτιλία.
Μεταξύ των μεγαλύτερων εμπορικών εταίρων του Ιράν βρίσκονται σημαντικοί εισαγωγείς πετρελαίου, όπως η Κίνα και η Ινδία.
Ερωτηθείς ειδικά για το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε κινεζικές τράπεζες, ο Μπέσεντ απάντησε: «Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές σήμερα ότι κανείς δεν βρίσκεται πέρα από την εμβέλεια των αμερικανικών κυρώσεων». «Γνωρίζουμε ποιοι είναι και εκείνοι γνωρίζουν ποιοι είναι», πρόσθεσε.
Ο επικεφαλής του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών ρωτήθηκε, βεβαίως, και για το ζήτημα των παρεμβάσεων στην αγορά ομολόγων, αποφεύγοντας να δώσει σήμα για αλλαγές στη διαχείριση του αμερικανικού δημόσιου χρέους.
Η στάση του ήρθε μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο το υπουργείο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μέρος των ταμειακών του διαθεσίμων για να χρηματοδοτήσει επαναγορές παλαιότερων κρατικών τίτλων με υψηλότερες αποδόσεις.
Ο Μπέσεντ είχε ήδη αιφνιδιάσει τις αγορές, την περασμένη εβδομάδα, με το σχέδιο ενίσχυσης των επαναγορών μακροπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον σχετικά με τις επόμενες κινήσεις της Ουάσιγκτον για την αποκλιμάκωση των μακροπρόθεσμων αποδόσεων.
«Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις κατά του Ιράν, οι προσπάθειες του υπουργείου Οικονομικών να μειώσει τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις και τα οικονομικά στοιχεία ενδέχεται να διαμορφώσουν σε μεγάλο βαθμό το επενδυτικό κλίμα», εξήγησε ο Κρις Λάρκιν της E*Trade από τη Morgan Stanley.
«Ωστόσο, τα αποτελέσματα της Nvidia και άλλων τεχνολογικών εταιρειών βρίσκονται σε θέση να αποτελέσουν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη δυναμική της αγοράς», πρόσθεσε.
Οι επενδυτές περιμένουν επίσης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και την πρώτη παρουσία του Κέβιν Γουόρς στο οικονομικό συμπόσιο του Τζάκσον Χολ.
Το επονομαζόμενο «Νταβός του Καλοκαιριού» αποτελεί αγαπημένο τόπο συνάντησης για τους κεντρικούς τραπεζίτες, έτσι δεδομένης της πρόθεσης του Γουόρς να δρομολογήσει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της κεντρικής τράπεζας το ενδιαφέρον για τα όσα θα πει είναι τεράστιο.
Εξάλλου, το συμπόσιο πραγματοποιείται μόλις τρεις εβδομάδες πριν το επόμενο ραντεβού της FOMC με τους επενδυτές να αγωνιούν για το πώς θα αντιδράσει το συμβούλιο απέναντι στον επίμονο πληθωρισμό και την άνοδο των πετρελαϊκών τιμών. Η κεντρική ομιλία του Γουόρς είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή.
Με τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα λόγω των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων και των ανησυχιών για το δημοσιονομικό έλλειμμα, ο Γουόρς βρίσκεται υπό πίεση να ακολουθήσει περισσότερο το παράδειγμα των προκατόχων του και να δώσει σαφέστερη καθοδήγηση για το πώς ενδέχεται να κινηθεί η Fed κατά το υπόλοιπο του έτους.
Τα πιο πρόσφατα στοιχεία έχουν δείξει ότι ο πληθωρισμός, αν και εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τον στόχο του 2% της Fed, ενδέχεται να έχει αρχίσει να αποκλιμακώνεται.
Την Τετάρτη, η αμερικανική κυβέρνηση θα δημοσιοποιήσει τα νεότερα στοιχεία για τον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), ήτοι τον αγαπημένο πληθωριστικό δείκτη της της Fed.
Σε επίπεδο μετοχών, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις μνήμες και στους ημιαγωγούς συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων χαμένων της συνεδρίασης. Ανάμεσα τους οι Sandisk, Seagate, Micron Technology και Western Digital.
Οι πιέσεις ακολούθησαν δημοσιεύματα του Σαββατοκύριακου σύμφωνα με τα οποία η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει αλλαγή πολιτικής που θα μπορούσε να επιτρέψει στην Apple να προμηθεύεται τσιπ DRAM από την κινεζική CXMT και μνήμες NAND flash από την YMTC. Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε σημαντική ανταγωνιστική απειλή για τους Αμερικανούς κατασκευαστές μνημών.
Το κλίμα επιβάρυνε επίσης η ανακοίνωση της Samsung Electronics ότι το πρόγραμμα αποδόσεων προς τους μετόχους για το 2026 θα ανέλθει μεταξύ 90 τρισ. και 110 τρισ. γουόν Νότιας Κορέας, ή 65,06 δισ. έως 79,52 δισ. δολαρίων, ποσό χαμηλότερο από τις προσδοκίες των επενδυτών.
Σε αυτό το περιβάλλον, τα αποτελέσματα της Nvidia, την Τετάρτη, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Οι επενδυτές θα εξετάσουν κατά πόσο η εταιρική ζήτηση για εξοπλισμό AI δικαιολογεί τις τεράστιες επενδύσεις στην τεχνολογία.
Αντιθέτως, στις μεγάλες κερδισμένες της συνεδρίασης ξεχώρισαν κυρίως οι αμερικανικές χαλυβουργίες, οι οποίες ευνοούνται από τη νέα κλιμάκωση της εμπορικής σύγκρουσης ΗΠΑ – Καναδά και τους δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Ανάμεσα τους η Cleveland-Cliffs, η Nucor,και η Steel Dynamics.
Η στροφή των επενδυτών από τον τεχνολογικό κλάδο προς τις κυκλικές μετοχές ευνόησε και αρκετά χαρτιά του χρηματοοικονομικού κλάδου, όπως η Visa και η American Express, που στήριξαν τον Dow. Μάλιστα, η Visa πλησίασε σε νέο ιστορικό υψηλό συμπληρώνοντας την πέμπτη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση.
Πηγή: www.newmoney.gr
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