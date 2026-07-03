Citigroup: Το πετρέλαιο Brent μπορεί να υποχωρήσει έως τα 60 δολάρια έως το τέλος του έτους

Η ομαλοποίηση των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ και η επιστροφή της υπερπροσφοράς θα ασκήσουν νέες πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου, σύμφωνα με την αμερικανικη τράπεζα