Citigroup: Το πετρέλαιο Brent μπορεί να υποχωρήσει έως τα 60 δολάρια έως το τέλος του έτους
Citigroup: Το πετρέλαιο Brent μπορεί να υποχωρήσει έως τα 60 δολάρια έως το τέλος του έτους
Η ομαλοποίηση των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ και η επιστροφή της υπερπροσφοράς θα ασκήσουν νέες πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου, σύμφωνα με την αμερικανικη τράπεζα
Το πετρέλαιο τύπου Brent θα μπορούσε να υποχωρήσει ακόμη και στα 60 δολάρια το βαρέλι έως το τέλος του 2026, καθώς οι διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ υποχωρούν και η αγορά πετρελαίου επιστρέφει σταδιακά σε συνθήκες υπερπροσφοράς, σύμφωνα με νέα έκθεση της Citigroup.
Οι αναλυτές της τράπεζας, με επικεφαλής τον Φραντσέσκο Μαρτότσια, εκτιμούν ότι τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο μετά την αποκλιμάκωση της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή.
Όπως επισημαίνουν, οι θαλάσσιες μεταφορές μέσω του Ορμούζ ομαλοποιούνται, οι Κινέζοι αγοραστές εξακολουθούν να παραμένουν συγκρατημένοι, η φυσική αγορά αργού εμφανίζει σημαντική αποδυνάμωση, ενώ τα παγκόσμια αποθέματα έχουν μειωθεί πολύ λιγότερο από ό,τι ανέμενε η αγορά.
Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει σε έντονη διόρθωση των τιμών. Το Brent, που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς, έχει υποχωρήσει περίπου 30% από τα υψηλά που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της πολεμικής κρίσης, εξαλείφοντας πλήρως τα κέρδη που είχε σημειώσει όσο κλιμακωνόταν η σύγκρουση.
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Οι αναλυτές της τράπεζας, με επικεφαλής τον Φραντσέσκο Μαρτότσια, εκτιμούν ότι τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο μετά την αποκλιμάκωση της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή.
Όπως επισημαίνουν, οι θαλάσσιες μεταφορές μέσω του Ορμούζ ομαλοποιούνται, οι Κινέζοι αγοραστές εξακολουθούν να παραμένουν συγκρατημένοι, η φυσική αγορά αργού εμφανίζει σημαντική αποδυνάμωση, ενώ τα παγκόσμια αποθέματα έχουν μειωθεί πολύ λιγότερο από ό,τι ανέμενε η αγορά.
Η επάνοδος των ροών πιέζει τις τιμέςΟι διεθνείς ενεργειακές αγορές επιστρέφουν ταχύτατα στην κανονικότητα, καθώς η αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ αυξάνει τη βραχυπρόθεσμη προσφορά πετρελαίου, προσθέτοντας νέα φορτία στην αγορά σε μια περίοδο που πολλά διυλιστήρια είχαν ήδη εξασφαλίσει εναλλακτικές πηγές προμήθειας.
Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει σε έντονη διόρθωση των τιμών. Το Brent, που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς, έχει υποχωρήσει περίπου 30% από τα υψηλά που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της πολεμικής κρίσης, εξαλείφοντας πλήρως τα κέρδη που είχε σημειώσει όσο κλιμακωνόταν η σύγκρουση.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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