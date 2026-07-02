Ελληνικό Ναυπηγικό Μανιφέστο 2027-2035: Το σχέδιο για την επιστροφή της Ελλάδας στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής ναυπηγικής

Ομόφωνη έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων στην εισήγηση του προέδρου της, Πάνου Ξενοκώστα - Το σχέδιο προβλέπει αξιοποίηση των εσόδων του ETS, φορολογικά κίνητρα, επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική, νέο ευρωπαϊκό ταμείο και στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ