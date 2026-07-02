Ελληνικό Ναυπηγικό Μανιφέστο 2027-2035: Το σχέδιο για την επιστροφή της Ελλάδας στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής ναυπηγικής
Ελληνικό Ναυπηγικό Μανιφέστο 2027-2035: Το σχέδιο για την επιστροφή της Ελλάδας στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής ναυπηγικής
Ομόφωνη έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων στην εισήγηση του προέδρου της, Πάνου Ξενοκώστα - Το σχέδιο προβλέπει αξιοποίηση των εσόδων του ETS, φορολογικά κίνητρα, επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική, νέο ευρωπαϊκό ταμείο και στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ
Ένα φιλόδοξο σχέδιο για την ανασυγκρότηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής αυτονομίας εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων. Πρόκειται για το «Ελληνικό Ναυπηγικό Μανιφέστο 2027-2035 & Project NEXUS», το οποίο κατατέθηκε από τον πρόεδρο της Ένωσης, Πάνο Ξενοκώστα, και αποτελεί έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη για τη μετάβαση της ελληνικής ναυπηγικής στη νέα εποχή.
Το σχέδιο προτείνει θεσμικές και φορολογικές μεταρρυθμίσεις, αξιοποίηση των εσόδων του ευρωπαϊκού συστήματος ETS για τη χρηματοδότηση των ναυπηγείων, ισχυρά επενδυτικά κίνητρα, εκτεταμένη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής, δημιουργία νέου ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου, καθώς και στενότερη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο η Ελλάδα να εξελιχθεί σε βασικό ναυπηγικό, βιομηχανικό και αμυντικό κόμβο της Ευρώπης.
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Το σχέδιο προτείνει θεσμικές και φορολογικές μεταρρυθμίσεις, αξιοποίηση των εσόδων του ευρωπαϊκού συστήματος ETS για τη χρηματοδότηση των ναυπηγείων, ισχυρά επενδυτικά κίνητρα, εκτεταμένη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής, δημιουργία νέου ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου, καθώς και στενότερη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο η Ελλάδα να εξελιχθεί σε βασικό ναυπηγικό, βιομηχανικό και αμυντικό κόμβο της Ευρώπης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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