Πετρέλαιο: Brent και αμερικανικό αργό προς τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση εν αναμονή συνομιλίων ΗΠΑ-Ιράν
Πετρέλαιο: Brent και αμερικανικό αργό προς τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση εν αναμονή συνομιλίων ΗΠΑ-Ιράν
Τόσο το Brent όσο και το αμερικανικό αργό έχουν πλέον επιστρέψει σχεδόν στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από την έναρξη του πολέμου, στις 27 Φεβρουαρίου
Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, με το Brent να υποχωρεί προς τα 73 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στην επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ντόχα. Παρά τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, τα αντικρουόμενα μηνύματα από τις δύο πλευρές διατηρούν την αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον των ενεργειακών ροών μέσω του Στενού του Ορμούζ.
Το Brent περιόρισε τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς η αγορά αξιολογεί τις τελευταίες εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις που αποσκοπούν στη μονιμότερη αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.
Οι επενδυτές εκτιμούν ότι μια οριστική συμφωνία θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, ωστόσο οι διαφορετικές θέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εξακολουθούν να δημιουργούν αβεβαιότητα.
Διαφωνίες για το καθεστώς στο Στενό του Ορμούζ
Η Τεχεράνη επανέλαβε ότι σκοπεύει να συνεχίσει να επιβλέπει τη διέλευση πλοίων από το Στενό του Ορμούζ ακόμη και αν το Ομάν αποφασίσει να μη συμμετάσχει στον σχετικό μηχανισμό.
Στο πλαίσιο της ισχύουσας προσωρινής συμφωνίας, το Ιράν έχει δεσμευθεί ότι δεν θα επιβάλει τέλη διέλευσης για διάστημα 60 ημερών. Ωστόσο, η συμφωνία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής χρεώσεων μετά την παρέλευση αυτής της περιόδου, πρόταση που απορρίπτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι ευρωπαϊκές χώρες και τα αραβικά κράτη του Κόλπου.
Το ζήτημα θεωρείται ένα από τα βασικά σημεία τριβής στις συνομιλίες και ενδέχεται να επηρεάσει την τελική μορφή μιας μόνιμης συμφωνίας.
Η ναυσιπλοΐα μέσω του Ορμούζ επιβραδύνθηκε το Σαββατοκύριακο, έπειτα από νέες συγκρούσεις στην περιοχή που προκάλεσαν ζημιές σε δύο εμπορικά πλοία.
Παρά τα περιστατικά, οι διαχειριστές δεξαμενόπλοιων και τα πληρώματά τους εμφανίζονται διατεθειμένοι να συνεχίσουν τις διελεύσεις από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, γεγονός που περιορίζει προς το παρόν τους φόβους για νέες σοβαρές διαταραχές στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα πετρελαίου.
Οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση της κρίσης και για αύξηση των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις στις τιμές του αργού.
Το Brent οδεύει προς μηνιαία πτώση σχεδόν 20%, ενώ οι απώλειες σε επίπεδο τριμήνου ξεπερνούν το 23%, καθώς η αγορά προεξοφλεί ότι μια πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη προσφορά πετρελαίου και σταδιακή εξομάλυνση των διεθνών ενεργειακών αγορών.
Το Brent περιόρισε τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς η αγορά αξιολογεί τις τελευταίες εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις που αποσκοπούν στη μονιμότερη αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.
Οι επενδυτές εκτιμούν ότι μια οριστική συμφωνία θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, ωστόσο οι διαφορετικές θέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εξακολουθούν να δημιουργούν αβεβαιότητα.
Διαφωνίες για το καθεστώς στο Στενό του Ορμούζ
Η Τεχεράνη επανέλαβε ότι σκοπεύει να συνεχίσει να επιβλέπει τη διέλευση πλοίων από το Στενό του Ορμούζ ακόμη και αν το Ομάν αποφασίσει να μη συμμετάσχει στον σχετικό μηχανισμό.
Στο πλαίσιο της ισχύουσας προσωρινής συμφωνίας, το Ιράν έχει δεσμευθεί ότι δεν θα επιβάλει τέλη διέλευσης για διάστημα 60 ημερών. Ωστόσο, η συμφωνία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής χρεώσεων μετά την παρέλευση αυτής της περιόδου, πρόταση που απορρίπτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι ευρωπαϊκές χώρες και τα αραβικά κράτη του Κόλπου.
Το ζήτημα θεωρείται ένα από τα βασικά σημεία τριβής στις συνομιλίες και ενδέχεται να επηρεάσει την τελική μορφή μιας μόνιμης συμφωνίας.
Επιβράδυνση της ναυσιπλοΐας μετά τις νέες επιθέσεις
Η ναυσιπλοΐα μέσω του Ορμούζ επιβραδύνθηκε το Σαββατοκύριακο, έπειτα από νέες συγκρούσεις στην περιοχή που προκάλεσαν ζημιές σε δύο εμπορικά πλοία.
Παρά τα περιστατικά, οι διαχειριστές δεξαμενόπλοιων και τα πληρώματά τους εμφανίζονται διατεθειμένοι να συνεχίσουν τις διελεύσεις από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, γεγονός που περιορίζει προς το παρόν τους φόβους για νέες σοβαρές διαταραχές στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα πετρελαίου.
Σε τροχιά ισχυρών μηνιαίων και τριμηνιαίων απωλειών
Οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση της κρίσης και για αύξηση των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις στις τιμές του αργού.
Το Brent οδεύει προς μηνιαία πτώση σχεδόν 20%, ενώ οι απώλειες σε επίπεδο τριμήνου ξεπερνούν το 23%, καθώς η αγορά προεξοφλεί ότι μια πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη προσφορά πετρελαίου και σταδιακή εξομάλυνση των διεθνών ενεργειακών αγορών.
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