Πετρέλαιο: Brent και αμερικανικό αργό προς τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση εν αναμονή συνομιλίων ΗΠΑ-Ιράν

Τόσο το Brent όσο και το αμερικανικό αργό έχουν πλέον επιστρέψει σχεδόν στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από την έναρξη του πολέμου, στις 27 Φεβρουαρίου