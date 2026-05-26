Tι χάνουν τα ελληνικά νοικοκυριά από τα χαμηλά επιτόκια καταθέσεων
Εννέα φορές πάνω οι τόκοι στα Ταμιευτήρια της Ευρώπης - Οι καταθετικοί λογαριασμοί στην Ελλάδα δεν παρακολουθούν την άνοδο των επιτοκίων ενώ αντιθέτως οι αποδόσεις τους πιέζονται κατά την πτώση των επιτοκίων
Για τα ελληνικά νοικοκυριά, η μεγαλύτερη απώλεια εισοδήματος δεν προέρχεται από τις τραπεζικές χρεώσεις, αλλά από τις εξαιρετικά χαμηλές αποδόσεις των αποταμιεύσεών τους.
43% πάνω το επιτοκιακό περιθώριο για τις ελληνικές τράπεζες
Μερικά ενδεικτικά στοιχεία καταγράφουν το πρόβλημα. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο, το 2025, δηλαδή η διαφορά επιτοκίων μεταξύ καταθέσεων και χορηγήσεων διαμορφώθηκε στη χώρα μας στο 2,3% έναντι 1,3% στην Ευρωζώνη. Το ποσοστό αυτό είναι τα καθαρά έσοδα από τόκους ως προς το ενεργητικό των τραπεζών. Έτσι λοιπόν το συγκεκριμένο ποσοστό ήταν στη χώρα μας 43% υψηλότερο έναντι του μέσου όρου της Ευρωζώνης για την περασμένη χρονιά.
