Ελληνικός τουρισμός: Οι τρεις καθοριστικοί παράγοντες για το 2026 – Στο 21% η συνολική συνεισφορά στο ΑΕΠ πέρυσι
Η πρώτη εκτίμηση από πλευράς της ΤτΕ κάνει λόγο «για περαιτέρω άνοδο και το 2026», λόγω επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, προώθησης άλλων μορφών τουρισμού και κρουαζιέρας, όμως σε αυτή τη φάση η πορεία του κλάδου συνδέεται με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Η διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η επίδρασή του στο διαθέσιμο εισόδημα των ταξιδιωτών, αλλά και οι προτιμήσεις του κοινού για πιο ασφαλείς ή κοντινούς προορισμούς είναι 3 βασικοί παράγοντες, στην σκιά ειδικά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, που θα αποτελέσουν καθοριστικό ρόλο για την πορεία των εφετινών τουριστικών εισπράξεων.
Ακριβώς αυτή η πορεία των τουριστικών εσόδων είναι και το μεγάλο ερώτημα για φέτος για τον ελληνικό τουρισμό, ο οποίος με βάση πλέον και τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος υπολογίζεται ότι συνεισέφερε πέρυσι άμεσα και έμμεσα κοντά στο 21% του ΑΕΠ της χώρας, με δεδομένες τις τουριστικές εισπράξεις των 23,6 δισ. ευρώ του 2025 (+9,4% έναντι του 2024). Στα θετικά της περυσινής χρονιάς θα πρέπει να προσμετρηθεί και η επέκταση της τουριστικής περιόδου, με αυξημένη δραστηριότητα και σε μήνες εκτός της παραδοσιακής θερινής περιόδου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η πρώτη εκτίμησηΗ πρώτη εκτίμηση από πλευράς της ΤτΕ κάνει λόγο «για περαιτέρω άνοδο και το 2026» ως προς τις εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες, κυρίως μέσω της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, της προώθησης άλλων μορφών τουρισμού και της ενίσχυσης της κρουαζιέρας. Όμως τελικά η εξέλιξη των οικονομικών επιδόσεων του ελληνικού τουρισμού, σε αυτή τη φάση συνδέεται με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τη διάρκεια του πολέμου και το ποιος θα είναι τελικά ο αντίκτυπος στα εισοδήματα των Ευρωπαίων που είναι και η βασική δεξαμενή εισερχόμενου τουρισμού για τη χώρα και αν τελικά αυτοί θα επιλέξουν προορισμούς πιο κοντινούς στον τόπο διαμονής τους για το καλοκαίρι όπως συνέβη και την περίοδο της πανδημίας. «Aν και η Ελλάδα δεν βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, η γεωγραφική της θέση και η διασύνδεσή της με αγορές της Ανατολικής Μεσογείου και του Κόλπου την καθιστούν έμμεσα εκτεθειμένη στις σχετικές διαταραχές», επισημαίνεται σχετικά από την ΤτΕ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα