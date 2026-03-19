H Τράπεζα της Αγγλίας άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια, ομόφωνη η απόφαση λόγω του ενεργειακού σοκ
Η λύση για τον πληθωρισμό βρίσκεται στα Στενά του Ορμούζ και όχι μόνο στα επιτόκια, τόνισε ο διοικητής της BoE Άντριου Μπέιλι - Ανοικτό το ενδεχόμενο παρέμβασης, αν επιμείνουν οι πιέσεις
Η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε αμετάβλητο το κόστος δανεισμού στο 3,75%, αναγνωρίζοντας ότι το ενεργειακό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν απειλεί τη σταθερότητα των τιμών.
Παράλληλα, η κεντρική τράπεζα παραμένει σε επιφυλακή για δευτερογενείς επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία, διατηρώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης αν οι πιέσεις επιμείνουν.
The Monetary Policy Committee voted unanimously to keep the interest rate at 3.75%.— Bank of England (@bankofengland) March 19, 2026
Αναλυτικότερα, η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) της Τράπεζας της Αγγλίας αποφάσισε ομόφωνα να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο σταθερό στο 3,75%. Η απόφαση ελήφθη υπό τη «βαριά σκιά» της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει προκαλέσει κατακόρυφη άνοδο στις διεθνείς τιμές της ενέργειας και των εμπορευμάτων, απειλώντας να ανατρέψει την πρόσφατη πορεία αποπληθωρισμού στη χώρα.
Η Τράπεζα της Αγγλίας ξεκαθαρίζει ότι η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να επηρεάσει τις διεθνείς τιμές ενέργειας, στόχος της όμως παραμένει η διασφάλιση της επιστροφής στον στόχο του 2%. Η Επιτροπή δηλώνει σε ετοιμότητα για τις λεγόμενες «δευτερογενείς επιπτώσεις» στον καθορισμό μισθών και τιμών, οι οποίες εντείνονται όσο παραμένει η ενεργειακή ακρίβεια.
Σε δήλωσή του ο διοικητής της BoE, Άντριου Μπέιλι, τόνισε ότι οι μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές οφείλονται στην αβεβαιότητα για τη διάρκεια των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα. «Η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να αντιστρέψει αυτό το σοκ προσφοράς. Η επίλυσή του εξαρτάται από τις ενέργειες που θα ληφθούν στην πηγή του, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφαλής διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε χαρακτηριστικά.
