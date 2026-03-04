Βιομηχανίες ζαχαρωδών: Αυξήσεις άνω του 20% με τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας

«Με την υπογραφή της ανοίγει ένας νέος κύκλος κλαδικών συμβάσεων που επεκτείνονται σε όλους τους εργαζόμενους στον κάθε κλάδο» δήλωσε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ