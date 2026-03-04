Βιομηχανίες ζαχαρωδών: Αυξήσεις άνω του 20% με τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας
«Με την υπογραφή της ανοίγει ένας νέος κύκλος κλαδικών συμβάσεων που επεκτείνονται σε όλους τους εργαζόμενους στον κάθε κλάδο» δήλωσε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ
Tην καλή αρχή για την υπογραφή περισσότερων κλαδικών συμβάσεων εργασίας μετά τις διευκολύνσεις που παρείχε η κοινωνική συμφωνία των κοινωνικών εταίρων έκανε ο κλάδος των ζαχαρωδών.
Συγκεκριμένα χθες υπεγράφη η πρώτη κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας που αφορά στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους στις βιομηχανίες ζαχαρωδών στην οποία περιλαμβάνονται 2.000 επιχειρήσεις και περίπου 23.000 εργαζόμενοι.
Την εν λόγω συλλογική σύμβαση υπέγραψαν από την πλευρά των εργαζομένων η ΠΟΕΕΤ, συνεπικουρούμενη από την ΓΣΕΕ, και από την πλευρά των εργοδοτών η ΕΒΒΖΕ και ο ΣΕΒ.
Η τριετής κλαδική συλλογική σύμβαση προβλέπει σωρευτικά αυξήσεις άνω του 20% έως και τον Δεκέμβριο του 2028, τη διατήρηση των επιδομάτων που προβλέπει η εργατική νομοθεσία καθώς και προσαύξηση 20% για τους εργαζόμενους που απασχολούνται ως αρχιτεχνίτες στον κλάδο
Υπογραμμίζουμε ότι πλειοψηφία των εργαζομένων δεν καλύπτεται από κάποια μισθολογική συλλογική σύμβαση εργασίας τα τελευταία έτη (με εξαίρεση ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων, όπως οι τραπεζοϋπάλληλοι, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι εργαζόμενοι σε αρτοποιεία, σε τουριστικά-επισιτιστικά καταστήματα, σε πετρελαιοειδή, στην καπνοβιομηχανία κ.ά.). Παράλληλα, και οι επιχειρησιακές συμβάσεις καλύπτουν μόνο ένα μικρό ποσοστό, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία του Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ, το δεκάμηνο του 2025 υπογράφηκαν 170 επιχειρησιακές συμβάσεις που κάλυπταν 88.208 εργαζομένους. Από αυτές οι 97 που κάλυπταν 51.944 εργαζομένους (58,9% του συνόλου) δεν προέβλεπαν κάποια μισθολογική αύξηση, ενώ οι υπόλοιποι 36.264 εργαζόμενοι (41,1% του συνόλου) έλαβαν κατά μέσο όρο αύξηση 6,8%.
Η «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων» που είναι πλέον νόμος του κράτους αναμένεται να αυξήσει τον αριθμό των μισθωτών που καλύπτονται από κλαδική σύμβαση εργασίας, οδηγώντας σε περαιτέρω αύξηση των αμοιβών τους.
Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης , ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος δήλωσε τα εξής: «Με την υπογραφή της ΣΣΕ των εργαζομένων στα ζαχαρώδη ανοίγει ένας νέος κύκλος κλαδικών συμβάσεων που επεκτείνονται σε όλους τους εργαζόμενους στον κάθε κλάδο. Χωρίς τον βραχνά της μετενέργειας οι κλαδικές Ομοσπονδίες μέλη της ΓΣΕΕ οφείλουν να αγωνιστούν και να πετύχουν ικανοποιητικές ΣΣΕ οι οποίες, πέραν του ότι θα βγάλουν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους από τον «κορσέ» του νομοθετικά καθοριζόμενου κατώτερου μισθού, θα οδηγούν σε καλύτερες αμοιβές που θα ωθούν το σύνολο των αμοιβών προς τα πάνω.
Στις επόμενες εβδομάδες, όταν μεγάλοι κλάδοι (πχ επισιτισμός, βιομηχανίες μετάλλου κ.α.) βρεθούν μετά από πολλά χρόνια με ΣΣΕ, καθώς με την επικουρία της ΓΣΕΕ καθίστανται υποχρεωτικές και θα καλύπτουν χιλιάδες εργαζόμενους, οι λαλίστατοι αρνητές των πάντων θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις στους εργαζόμενους που με περίσσιο θράσος προσπάθησαν να εξαπατήσουν, υποβαθμίζοντας την αξία του κοινωνικού διαλόγου και κυρίως της κοινωνικής συμφωνίας, η οποία βοηθά στην αποκατάσταση του συλλογικού εργατικού δικαίου το οποίο είχε κατακρημνισθεί με τους μνημονιακούς νόμους.»
