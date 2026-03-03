Η Κύπρος και τα ιρανικά Shahed, οι αγορές και τα ναύλα x 5, οι τράπεζες με ξένα κόλλυβα, ο Χόλτερμαν πήρε… το υπ. Εσωτερικών, η «κατσαρίδα» από το Λονδίνο

Xαίρετε, για να ξεκινήσουμε πιο χαλαρά το σημερινό μας σημείωμα θα ήθελα να δηλώσω ότι καταλαβαίνω ότι το πράγμα είναι πολύ σοβαρό στη Μέση Ανατολή από την ώρα που δυο κολοσσοί της πολιτικής μας σκηνής, ο Ανδρουλάκης και ο Φάμελλος ζήτησαν σύγκληση Συμβουλίου πολιτικών αρχηγών