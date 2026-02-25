Γεμίζει ο «κουμπαράς» του ελβετικού: 2.100 αιτήσεις σε τρεις μέρες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γεμίζει ο «κουμπαράς» του ελβετικού: 2.100 αιτήσεις σε τρεις μέρες

Πώς μπορεί κάποιος να ρυθμίσει το δάνειο σε ελβετικό φράγκο - Οι πέντε κατηγορίες

Γεμίζει ο «κουμπαράς» του ελβετικού: 2.100 αιτήσεις σε τρεις μέρες
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σημαντική ανταπόκριση φαίνεται να έχει η ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο καθώς μέχρι και τώρα από τις 19 Φεβρουαρίου που άνοιξε η πλατφόρμα οι αιτήσεις διαμορφώθηκαν σε 2.100. Πρόκειται κατ’ αρχήν για αιτήσεις κατηγοριοποίησης των οφειλετών όπου η πλατφόρμα «θα απαντήσει για το κούρεμα που δικαιούνται»

Στις αιτήσεις αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται οι διμερείς ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες, που μπορούν να ρυθμίσουν χωρίς περιορισμούς περιουσίας και προχωρούν σε διμερείς ρυθμίσεις με τις τράπεζες ή τους servicers.

Οι τελευταίοι απολαμβάνουν το μικρότερο κούρεμα στην ισοτιμία με το ελβετικό φράγκο δηλαδή 15%. Η ρύθμιση στοχεύει στη μετατροπή ενός δανείου με συναλλαγματικό κίνδυνο σε σταθερή ισοτιμία και προβλέψιμη υποχρέωση σε ευρώ, με σημαντικά οικονομικά οφέλη για τον δανειολήπτη.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης