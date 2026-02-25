Γεμίζει ο «κουμπαράς» του ελβετικού: 2.100 αιτήσεις σε τρεις μέρες
Γεμίζει ο «κουμπαράς» του ελβετικού: 2.100 αιτήσεις σε τρεις μέρες
Πώς μπορεί κάποιος να ρυθμίσει το δάνειο σε ελβετικό φράγκο - Οι πέντε κατηγορίες
Σημαντική ανταπόκριση φαίνεται να έχει η ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο καθώς μέχρι και τώρα από τις 19 Φεβρουαρίου που άνοιξε η πλατφόρμα οι αιτήσεις διαμορφώθηκαν σε 2.100. Πρόκειται κατ’ αρχήν για αιτήσεις κατηγοριοποίησης των οφειλετών όπου η πλατφόρμα «θα απαντήσει για το κούρεμα που δικαιούνται»
Στις αιτήσεις αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται οι διμερείς ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες, που μπορούν να ρυθμίσουν χωρίς περιορισμούς περιουσίας και προχωρούν σε διμερείς ρυθμίσεις με τις τράπεζες ή τους servicers.
Οι τελευταίοι απολαμβάνουν το μικρότερο κούρεμα στην ισοτιμία με το ελβετικό φράγκο δηλαδή 15%. Η ρύθμιση στοχεύει στη μετατροπή ενός δανείου με συναλλαγματικό κίνδυνο σε σταθερή ισοτιμία και προβλέψιμη υποχρέωση σε ευρώ, με σημαντικά οικονομικά οφέλη για τον δανειολήπτη.
