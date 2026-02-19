Πιέσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με φόντο τα εταιρικά αποτελέσματα και τη Fed

Οι ευρωπαϊκές αγορές άνοιξαν χαμηλότερα την Πέμπτη, με τους επενδυτές να αξιολογούν έναν νέο κύκλο εταιρικών αποτελεσμάτων και οικονομικών στοιχείων, σε ένα περιβάλλον όπου η μεταβλητότητα που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη δείχνει να αποκλιμακώνεται προσωρινά, παραμένοντας ωστόσο αυξημένη.Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται πτωτικά κατά 0,1%, ο βρετανικός FTSE 100 κινείται οριακά χαμηλότερα, ενώ ο γερμανικός DAX και ο γαλλικός CAC 40 καταγράφουν απώλειες της τάξης του 0,4%. Οι αγορές επηρεάζονται και από τα δεδομένα για την ελβετική οικονομία, με τη βιομηχανική παραγωγή να υποχωρεί κατά 0,7% το τέταρτο τρίμηνο του 2025 και το εμπορικό πλεόνασμα να διαμορφώνεται στα 3,6 δισ. ελβετικά φράγκα τον Ιανουάριο.Στο εταιρικό μέτωπο, τα αποτελέσματα ήταν μεικτά. Οι κλάδοι των πρώτων υλών και των καταναλωτικών αγαθών εμφάνισαν επιβράδυνση, ενώ οι αυτοκινητοβιομηχανίες και η αεροναυπηγική κατέγραψαν αύξηση εσόδων. Η Airbus ανακοίνωσε ότι αναμένει παραδόσεις 870 εμπορικών αεροσκαφών το 2026, ελαφρώς χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, σε μια περίοδο όπου η αμερικανική Boeing δείχνει σημάδια ανάκαμψης.Η Renault ανακοίνωσε αύξηση εσόδων κατά 3% για το 2025, στα 57,9 δισ. ευρώ, ωστόσο κατέγραψε καθαρές ζημιές 10,9 δισ. ευρώ, με τη διοίκηση να αποδίδει την εξέλιξη σε δύσκολο περιβάλλον αγοράς και σε εφάπαξ επιβάρυνση από την επένδυση στη Nissan. Η Nestlé ανακοίνωσε πτώση πωλήσεων 2% και μείωση καθαρών κερδών κατά 17%, αν και η οργανική της ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 3,5%. Παράλληλα, βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την πώληση του τομέα παγωτού στη Froneri.