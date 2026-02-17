Handelsblatt: Σήμα για στενότερες ελληνοαμερικανικές σχέσεις στην ενέργεια οι υπογραφές με Chevron
Υδρογονάνθρακες Chevron

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν εδώ και καιρό μια ισχυρότερη παρουσία στην περιοχή - τόσο μέσω της συμμετοχής σε αναπτυξιακά έργα όσο και μέσω της προμήθειας LNG για την ευρωπαϊκή αγορά, υπογραμμίζει η Handelsblatt

Tις υπογραφές, που έπεσαν χθες στην Αθήνα, για την έναρξη των ερευνών της Chevron για υδρογονάνθρακες κοντά σε Κρήτη και Πελοπόννησο, σχολιάζει σε δημοσίευμά της η γερμανική Handelsblatt. Όπως υπογραμμίζεται, σε διεθνές επίπεδο, η υπογραφή των συμφωνιών θεωρείται ως σήμα για στενότερες σχέσεις ενεργειακής πολιτικής μεταξύ Αθήνας και Ουάσινγκτον.

Αναλυτικά, το γερμανικό μέσο αναφέρει, ότι με την υπογραφή αρκετών συμβάσεων μεταξύ του ελληνικού κράτους και των Chevron και Helleniq Energy, ξεκίνησε μια νέα φάση ενεργειακής εξερεύνησης στη Μεσόγειο. Σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση, οι εργασίες εξερεύνησης θα πραγματοποιηθούν σε αρκετές υπεράκτιες περιοχές, που βρίσκονται νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Σε διεθνές επίπεδο, η υπογραφή των συμφωνιών θεωρείται ως σήμα για στενότερες σχέσεις ενεργειακής πολιτικής μεταξύ Αθήνας και Ουάσινγκτον. Οι ΗΠΑ επιδιώκουν εδώ και καιρό μια ισχυρότερη παρουσία στην περιοχή – τόσο μέσω της συμμετοχής σε αναπτυξιακά έργα όσο και μέσω της προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) για την ευρωπαϊκή αγορά.

Οι συμφωνίες αποτελούν μέρος της στρατηγικής αναδιάρθρωσης της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Η ΕΕ στοχεύει να καταστεί σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητη από το ρωσικό φυσικό αέριο έως το τέλος του 2027, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, που επικαλείται η Handelsblatt.
