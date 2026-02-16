Κυριάκος Πιερρακάκης: Στις Βρυξέλλες σήμερα για τις συνεδριάσεις Eurogroup/ECOFIN
Κυριάκος Πιερρακάκης: Στις Βρυξέλλες σήμερα για τις συνεδριάσεις Eurogroup/ECOFIN
Στο επίκεντρο ο διεθνής ρόλος του ευρώ - Προσκεκλημένος του Προέδρου του Eurogroup ο Καναδός Υπουργός Οικονομικών François-Philippe Champagne
Στις Βρυξέλλες βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης. Συμμετέχει στις κρίσιμες συνεδριάσεις του Eurogroup και του αυριανού ECOFIN, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη επανακαθορίζει δυναμικά τη θέση της στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα.
Στον πυρήνα των εργασιών βρίσκεται η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ και η προώθηση της ευρωπαϊκής νομισματικής κυριαρχίας, ως στρατηγική απάντηση στις εντεινόμενες γεωοικονομικές προκλήσεις.
Στο σημερινό Eurogroup, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα εστιάσουν στις κατευθύνσεις της οικονομικής πολιτικής για το 2026. Στη συζήτηση θα παρέμβει η καθηγήτρια του London Business School, Hélène Rey, Πρόεδρος της ανεξάρτητης ακαδημαϊκής ομάδας εμπειρογνωμόνων της G7 για τις παγκόσμιες ανισορροπίες.
