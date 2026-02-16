Προϋπολογισμός: Τα έσοδα του Ιανουαρίου κρίνουν τις παροχές για το 2026
Τεστ αντοχής της Οικονομίας σε απρόβλεπτες αναταράξεις - Σήμερα η πρώτη ανακοίνωση για το «ταμείο» Ιανουαρίου και τον «λογαριασμό» από τους αποκλεισμούς δρόμων και Τελωνείων τον Δεκέμβριο
Η ώρα της αλήθειας για τον Προϋπολογισμό του 2025 και τις παροχές του 2026 πλησιάζει. Σήμερα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ανακοινώνει τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2026. Εκεί καταγράφονται τα φορολογικά έσοδα του τέταρτου τριμήνου και του Δεκεμβρίου του 2025, καθώς το μεγαλύτερο της είσπραξης προσμετράται στην περσινή χρονιά.
Στην πράξη, οι εισπράξεις αυτές θα δείξουν αν επλήγη η λειτουργία των επιχειρήσεων τον Δεκέμβριο αλλά και πώς επηρέασε αυτό το την είσπραξη του δημοσίου τον Ιανουάριο. Και κατ’ επέκταση, θα φανεί αν οι φιλόδοξοι στόχοι για νέες εξαγγελίες παροχών το 2026 παραμένουν ρεαλιστικοί ή επηρεάζονται εύκολα από αστάθμητους παράγοντες. Ουσιαστικά, τα μεγέθη που θα ανακοινωθούν σήμερα μπορούν να θεωρηθούν «τεστ ευαισθησίας» του προϋπολογισμού σε φαινόμενα όπως οι αποκλεισμοί τελωνίων και εθνικών οδών στο αποκορύφωμα της εορταστικής περιόδου, ή και πρόκριμα αν μειώνονται τα περιθώρια για νέες κοινωνικές παροχές ως την ΔΕΘ εφέτος.
Η «τέλεια καταιγίδα» τον ΔεκέμβρηΣτο τελευταίο τρίμηνο του 2025 δοκιμάστηκαν οι αντοχές των επιχειρήσεων και του εισπρακτικού μηχανισμού του κράτους, από έναν συνδυασμό παραγόντων που δεν συμπίπτουν συχνά: οι εκτεταμένες κινητοποιήσεις των αγροτών με τους αποκλεισμούς τελωνείων και εθνικών οδών, ανέκοψαν την ομαλή ροή εμπορευμάτων σε περίοδο κρίσιμη για το λιανεμπόριο.
