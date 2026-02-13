Τράπεζες: Μόνο ένα στα τέσσερα ενέχυρα επαρκώς ασφαλισμένα από φυσικές καταστροφές
Πρακτικά παραδείγματα από τράπεζες για τα υπασχαλισμένα ενέχυρα
Μόνον ένα στα τέσσερα ενέχυρα εμφανίζονται επαρκώς ασφαλισμένα από φυσικές καταστροφές. Έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) δείχνει ότι μόνο μία στις τέσσερις ζημίες που σχετίζονται με το κλίμα εμφανίζεται με τρέχοντα στοιχεία ασφαλισμένη, κάτι το οποίο πρέπει να προσμετρηθεί στους κινδύνους που ανακύπτουν από τις πιστώσεις των τραπεζών.
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται όλο και πιο συχνά και σοβαρά, προκαλώντας σημαντικές και αυξανόμενες οικονομικές απώλειες. Και ας σημειωθεί πως η χώρα μας αποτελεί περιοχή που κατ’ εξοχήν πλήττεται από ακραίες καταστροφές συνεπεία του κλίματος.
