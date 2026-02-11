Σίλβια Ερλ: Η θαλάσσια βιολόγος που θεωρεί «ψευδαίσθηση» την εξόρυξη κρίσιμων μετάλλων από τον βυθό

Τα σχέδια για εξόρυξη μετάλλων από τον πυθμένα των ωκεανών είναι υπερβολικά σύνθετα και δαπανηρά για να έχουν πιθανότητες επιτυχίας, σύμφωνα με μία από τις πιο έμπειρες θαλάσσιες βιολόγους παγκοσμίως.«Το να πας στο Διάστημα είναι σχετικά εύκολο σε σύγκριση με το να κατέβεις στα μεγάλα βάθη του ωκεανού», δήλωσε η Σίλβια Ερλ, 90 ετών, ωκεανογράφος και η πρώτη γυναίκα που διετέλεσε επικεφαλής επιστήμονας της National Oceanographic and Atmospheric Administration. «Πρόκειται για μια ψευδαίσθηση, αν λάβει κανείς υπόψη το πραγματικό κόστος κινητοποίησης και λειτουργίας του εξοπλισμού που απαιτείται σε αυτά τα βάθη».Αγώνας δρόμου για κρίσιμα μέταλλαΧώρες, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιταχύνουν τη διαμόρφωση πολιτικών και τη βελτίωση τεχνολογιών που θα επέτρεπαν την εξόρυξη κρίσιμων ορυκτών — όπως χαλκού και χρυσού — από τα μεγάλα βάθη των ωκεανών, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της οικονομικής ασφάλειας και των εφοδιαστικών αλυσίδων. Η Ιαπωνία, από την πλευρά της, προωθεί ένα σχέδιο δεκαετίας για την άντληση σπάνιων γαιών από τον βυθό, επιχειρώντας να περιορίσει την κυριαρχία της Κίνας στον συγκεκριμένο τομέα.«Έχω σημαντική εμπειρία στην κατασκευή εξοπλισμού και στη συνεργασία με μηχανικούς για την εξερεύνηση — όχι την εκμετάλλευση — του ωκεανού. Οι δυσκολίες της εργασίας σε μεγάλα βάθη, μέσα σε αλμυρό νερό, είναι ζητήματα που δεν μπορείς να υπερεκτιμήσεις», σημείωσε η Ερλ σε συνέντευξή της την Πέμπτη στη Σιγκαπούρη.Η Σίλβια Ερλ έχει ηγηθεί περισσότερων από 100 θαλάσσιων αποστολών. Όπως ανέφερε, τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησε καταδύσεις για την ανάπτυξη ερευνητικών υποβρυχίων, τα οποία πρόκειται να αναπτυχθούν στη Γαλλική Πολυνησία.