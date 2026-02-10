Wall Street: Τρίτο σερί ρεκόρ για τον Dow Jones πάνω από τις 50.000 μονάδες
Διόρθωση για τις τεχνολογικές μετοχές μετά τη χθεσινή ανάκαμψη – Τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις απογοήτευσαν τους επενδυτές – Επόμενος σταθμός τα στοιχεία για την απασχόληση και τον πληθωρισμό
Εικόνα δύο ταχυτήτων παρουσίασε η Wall Street στη συνεδρίαση της Τρίτης. Ο Dow Jones κατάφερε να κρατήσει, αλλά και να διευρύνει περαιτέρω τα υψηλά του πάνω από το ορόσημο των 50.000 μονάδων, σε αντίθεση με τους S&P 500 και Nasdaq που λύγισαν υπό το βάρος των ρευστοποιήσεων προς αποκόμιση κερδών, κυρίως στον τεχνολογικό κλάδο.
Το κλίμα επηρεάστηκε και από τα χαμηλότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις που απογοήτευσαν τους επενδυτές.
Έτσι, λοιπόν, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,10% «πιάνοντας» νέο ρεκόρ στις 50.188 μονάδες. Ωστόσο, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,33% στις 6.941 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 0,59% και τις 23.102 μονάδες.
Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα ενισχύθηκαν με φόντο τις λιανικές πωλήσεις με αποτέλεσμα την πτώση των αποδόσεων. Η απόδοση του 10ετούς κατρακύλησε στο 4,14%, ήτοι στο χαμηλότερο επίπεδο περίπου ενός μήνα, και του 2ετούς στο 3,45%.
Αξιοπρόσεκτη και η αύξηση του τζίρου, που αντανακλά την αναζωπύρωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος τον τελευταίο μήνα, με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών να ξεπερνά το 1 τρισ. δολάρια. Τον Ιανουάριο, ο μέσος ημερήσιος τζίρος έφτασε τα 1,03 τρισ. δολάρια — περίπου 50% υψηλότερος από την ίδια περίοδο του 2025 — ενώ περισσότερες από 19 δισ. μετοχές άλλαζαν χέρια καθημερινά.
Μετά το ολιγοήμερο shutdown, που έληξε την περασμένη εβδομάδα, το ενδιαφέρον της αγοράς έχει επικεντρωθεί στην μαζική δημοσιοποίηση στοιχείων που εκκρεμούσαν. Η αρχή έγινε σήμερα από τις λιανικές πωλήσεις, ενώ ακολουθεί η απασχόληση την Τετάρτη και ο πληθωρισμός, την Παρασκευή.
Οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ παρέμειναν απροσδόκητα στάσιμες τον Δεκέμβριο, μετά την αύξηση 0,6% τον Νοέμβριο, υποδηλώνοντας ότι η κατανάλωση παρείχε μικρότερη ώθηση στην οικονομία στο τέλος του έτους. Τα ασθενέστερα αυτά στοιχεία ενδεχομένως να οδηγήσουν σε χαμηλότερες επιδόσεις το ΑΕΠ του τετάρτου τριμήνου.
«Φαίνεται ότι υπήρχε μικρότερη δυναμική στην κατανάλωση τους τελευταίους μήνες του 2025 από ό,τι θεωρούνταν προηγουμένως, ένα λιγότερο ενθαρρυντικό σημείο εκκίνησης για τις εκτιμήσεις ανάπτυξης του 2026», υποστήριξε η Βέιλ Χάρτμαν της BMO Capital Markets.
Η έκθεση «δεν αποτελεί καταστροφή», αλλά δεν είναι και θετικό σήμα, ιδίως με τις ανησυχίες για την αγορά εργασίας και τη συνεχιζόμενη μεταβλητότητα σε αρκετές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, υπογράμμισε ο Μπρετ Κένγουελ της eToro, τονίζοντας ότι αναβαθμίζεται η σημασία του αυριανού Jobs Report.
«Η αυριανή έκθεση για την απασχόληση θα είναι καθοριστική. Τυχόν αδύναμα στοιχεία θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη διάθεση αποφυγής ρίσκου αν αυξηθούν οι ανησυχίες για την ανάπτυξη, ενώ ισχυρά στοιχεία μπορεί να τις περιορίσουν» επεσήμανε.
Οι προβλέψεις των αναλυτών κάνουν λόγο για αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 68.000 τον Ιανουάριο, ήτοι η καλύτερη επίδοση τεσσάρων μηνών, με το ποσοστό της ανεργίας να παραμένει 4,4%. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί ετήσια αναθεώρηση των στοιχείων απασχόλησης, η οποία αναμένεται να δείξει προς τα κάτω αναθεώρηση για την περίοδο έως τον Μάρτιο του 2025.
Σύμφωνα με τον Τόμας Ράιαν της Capital Economics, τα ασθενέστερα στοιχεία λιανικών πωλήσεων δεν επαρκούν για να ανατρέψουν την εικόνα του τέταρτου τριμήνου. Ωστόσο, σε συνδυασμό με την πιθανή αδυναμία κατανάλωσης τον Ιανουάριο λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών, η αύξηση της κατανάλωσης αναμένεται να επιβραδυνθεί έντονα αυτό το τρίμηνο.
Την ερχόμενη Παρασκευή ακολουθούν και τα κρίσιμα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI).
Στις αγορές χρήματος οι traders δίνουν υψηλές πιθανότητες διατήρησης των επιτοκίων στα ίδια επίπεδα από τη Fed και στη συνεδρίαση του Μαρτίου, σε ποσοστό περίπου 83%. Ωστόσο, εξακολουθούν να βλέπουν μίνιμουμ δύο μετριοπαθείς περικοπές μέσα στη χρονιά.
Η πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, σε δηλώσεις της, υποστήριξε ότι τα επιτόκια μπορεί να παραμείνουν αμετάβλητα για μεγάλο διάστημα, όσο οι αξιωματούχοι αξιολογούν τα οικονομικά στοιχεία. Αντιστοίχως, η πρόεδρος της Fed του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν, αν και εξέφρασε την ελπίδα ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να υποχωρεί, επεσήμανε ότι θα απαιτηθεί «ουσιαστική» επιδείνωση της αγοράς εργασίας για να στηρίξει περισσότερες μειώσεις επιτοκίων.
«Αναμένουμε δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης φέτος», ανέφερε σε νέο σημείωμα του ο Μαρκ Χέφελε της UBS Global Wealth Management, ο οποίος διατηρεί στόχο για τον S&P 500 στις 7.300 μονάδες τον Ιούνιο του 2026 και στις 7.700 τον Δεκέμβριο του 2026.
Πάντως η UBS, από την πλευρά της, υποβάθμισε τον τεχνολογικό κλάδο σε «ουδέτερο», επικαλούμενη πιθανή επιβράδυνση στις επενδύσεις των hyperscalers, υψηλές αποτιμήσεις στον εξοπλισμό και αβεβαιότητα γύρω από τις εταιρείες λογισμικού.
Πραγματικά, η εικόνα στον τεχνολογικό κλάδο παραμένει νευρική, δείχνοντας ότι το rebound των προηγούμενων ημερών οφειλόταν κυρίως σε τοποθετήσεις επενδυτών που θέλησαν να εκμεταλλευτούν την αποδυνάμωση των τιμών. Έτσι, οι ρευστοποιήσεις πήραν και πάλι το πάνω χέρι στη σημερινή συνεδρίαση.
Σημαντική πίεση δέχτηκε η Apple, όπως και οι περισσότερες Υπέροχες Επτά, με εξαίρεση την Tesla, ενώ στα… κόκκινα κινήθηκαν και εταιρείες ημιαγωγών, όπως η Nvidia και η AMD.
Θύμα των ρευστοποιήσεων έπεσαν ακόμη μεγάλες αλυσίδες λιανικής όπως η Walmart και η CostCo, λόγω των ανησυχιών για την πορεία της κατανάλωσης.
Απώλειες σημείωσαν επίσης εταιρείες που επηρεάστηκαν από εταιρικά αποτελέσματα, όπως η ON Semiconductor, η Medpace, η Upwork και βέβαια η Coca Cola, καθώς τα έσοδα της κινήθηκαν κάτω των προβλέψεων.
Στον αντίποδα στους κερδισμένους της ημέρας ξεχώρισε η Spotify, η οποία ενισχύθηκε μετά την ανακοίνωση ισχυρής αύξησης χρηστών, ξεπερνώντας τις προβλέψεις της αγοράς και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στον χώρο του streaming.
Οι καλές επιδόσεις τριμήνου ώθησαν επίσης ανοδικά την Credo Technology, την Dupont De Nemours και την Ferrari.
