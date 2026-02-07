Νίκος Δρανδάκης – Από την επιτυχία του taxibeat που πούλησε 45 εκατ. στο νέο success story Airbnb για αυτοκίνητα

Νίκος Δρανδάκης – Από την επιτυχία του taxibeat που πούλησε 45 εκατ. στο νέο success story Airbnb για αυτοκίνητα
Μετά την επιτυχία του Taxibeat ο ανήσυχος επιχειρηματίας δημιούργησε μια πλατφόρμα ενοικίασης αυτοκινήτων που επιτρέπει στον καθένα να έχει πρόσθετο εισόδημα για όποιο αυτοκίνητό του μένει ανεκμετάλλευτο ή κλειστό σε κάποιο πάρκινγκ
Ο Νίκος Δρανδάκης είναι επιχειρηματίας και επενδυτής, γνωστότερος για τη δημιουργία της εφαρμογής μετακινήσεων Taxibeat. Η Taxibeat πωλήθηκε έναντι 45 εκατομμυρίων στη Γερμανική Daimler και μετονομάστηκε σε Beat και Freenow.
Αποχώρησε από τη Beat το 2020, τρία χρόνια μετά την πώληση της και στράφηκε στις επενδύσεις σε ιδιωτικές και εισηγμένες εταιρείες με έμφαση στην Τεχνολογία αποδεικνύοντας ότι κάποιοι έλληνες διαθέτουν φαντασία και δυνατό επιχειρηματικό μυαλό.
Από τα παπούτσια στο Airbnb αυτοκινήτων
Ο Νίκος Δρανδάκης γεννήθηκε στην Αθήνα σε μια επιχειρηματική οικογένεια. Ο πατέρας του Εκτορας διατηρούσε την εταιρεία παπουτσιών Voyager με έδρα το Μοσχάτο, εταιρεία με την οποία ασχολήθηκε και ο ίδιος για 15 χρόνια. «Τα παπούτσια μας πήγαιναν για πολλά χρόνια καλά. Είχαμε καλή ποιότητα, διατηρούσαμε σταθερή πελατεία και κάναμε εξαγωγές σε Μέση Ανατολή και Βαλκάνια. Αλλαξα επαγγελματική πλεύση όταν ξεκίνησαν επιθετικά οι Κινέζικες εξαγωγές και τα κόστη της ελληνικής αγοράς δεν ήταν ανταγωνιστικά».
