Νίκος Δρανδάκης – Από την επιτυχία του taxibeat που πούλησε 45 εκατ. στο νέο success story Airbnb για αυτοκίνητα

Μετά την επιτυχία του Taxibeat ο ανήσυχος επιχειρηματίας δημιούργησε μια πλατφόρμα ενοικίασης αυτοκινήτων που επιτρέπει στον καθένα να έχει πρόσθετο εισόδημα για όποιο αυτοκίνητό του μένει ανεκμετάλλευτο ή κλειστό σε κάποιο πάρκινγκ