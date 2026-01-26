Όμιλος Μotor Oil: Από τα συμβατικά καύσιμα στην ενεργειακή πρωτοπορία - ενεργειακά φυτά, ανακύκλωση τηγανελαίων, αναγέννηση λιπαντικών

Τι σχέση μπορεί να έχει ένα φυτό με την ενέργεια και ιδίως με την ενεργειακή μετάβαση; Η καμελίνα (Camelina sativa), είναι ένα ενεργειακό φυτό χαμηλών εισροών που κερδίζει σταθερά έδαφος στην αγροτική παραγωγή, ανοίγοντας νέους δρόμους για την παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων. Ανθεκτική στο ψύχος και την ξηρασία, με περιορισμένες ανάγκες σε λίπανση και φυτοπροστασία, καλλιεργείται ως φθινοπωρινή καλλιέργεια και εντάσσεται σε συστήματα διπλής καλλιέργειας, στο πλαίσιο των οικολογικών σχημάτων της υφιστάμενης ΚΑΠ. Ο σπόρος της καμελίνας αξιοποιείται κυρίως για την παραγωγή βιοντίζελ, το οποίο χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικό καύσιμο στους τομείς της αεροπλοΐας και της ναυτιλίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των μεταφορών. Κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της καλλιέργειας στη χώρα μας διαδραματίζει η VERD ΑΕ, μέλος του Ομίλου Motor Oil, η οποία προωθεί τη συμβολαιακή γεωργία καμελίνας, προσφέροντας στους παραγωγούς κλειστή ελάχιστη εγγυημένη τιμή, απορροφώντας το σύνολο της παραγωγής και καλύπτοντας ενδεχόμενες απώλειες από μειώσεις επιδοτήσεων. Για τους παραγωγούς, η καμελίνα συνιστά μια εναλλακτική καλλιέργεια χαμηλού κόστους και εξασφαλισμένης διάθεσης, με πρόσθετο εισόδημα από επιδοτήσεις. Για το περιβάλλον και την οικονομία, αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τη βιώσιμη γεωργία και την ενεργειακή μετάβαση.

Την ίδια στιγμή, ο Όμιλος Motor Oil Hellas επαναπροσδιορίζει συνολικά τον ρόλο του στο ενεργειακό τοπίο, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά του πέρα από τα συμβατικά καύσιμα σε λύσεις χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος και κυκλικής οικονομίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η λειτουργία του πρώτου πρατηρίου υδρογόνου στην Ελλάδα με το εμπορικό σήμα της AVIN, στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας. Με συγχρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Connecting Europe Facility (CEF) , η εγκατάσταση αυτή αποτελεί όχι μόνο την πρώτη εμπορική και δημόσια προσβάσιμη μονάδα ανεφοδιασμού υδρογόνου στην Ελλάδα, αλλά και μία από τις πρώτες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανοίγοντας τον δρόμο για καθαρότερη κινητικότητα σε επιβατικά και βαρέα οχήματα με μηδενικές εκπομπές ρύπων.

Παράλληλα, ο Όμιλος ενισχύει την παραγωγή βιοκαυσίμων μέσω της θυγατρικής της Verd ΑΕ και του δικτύου Πράσινο Λάδι. Μέσω αυτού του δικτύου, το οποίο διαθέτει πάνω από 2.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα, συλλέγονται ετησίως δεκάδες χιλιάδες τόνοι χρησιμοποιημένων τηγανελαίων και βρώσιμων ελαίων από νοικοκυριά, εστιατόρια και επιχειρήσεις. Το συλλεγόμενο λάδι ανακυκλώνεται και μετατρέπεται σε βιοντίζελ — ένα καύσιμο με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα — συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών CO₂ και αερίων του θερμοκηπίου έως και περίπου 90% σε σχέση με τα παραδοσιακά ορυκτά καύσιμα.

Στον ίδιο πυλώνα, αυτόν της κυκλικής οικονομίας, περιλαμβάνεται και η αναγέννηση λιπαντικών μέσω της θυγατρικής LPC στις εγκαταστάσεις της οποίας στον Ασπρόπυργο ανακτώνται και επαναδιυλίζονται χρησιμοποιημένα λιπαντικά έλαια ώστε να γίνουν πρωτογενείς πρώτες ύλες για καινούργια λιπαντικά προϊόντα. Αυτή η διαδικασία μειώνει την ανάγκη για νέα πρώτες ύλες και το αποτύπωμα παραγωγής, ενισχύοντας το περιβαλλοντικό προφίλ της εταιρείας σε έναν τομέα όπου ο κλάδος αντιμετωπίζει σημαντικές περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Με αυτές τις δράσεις, από τα ενεργειακά φυτά, τα βιοκαύσιμα και τη διαχείριση οργανικών αποβλήτων μέχρι το πράσινο υδρογόνο και την κυκλική αξιοποίηση λιπαντικών ο Όμιλος Motor Oil χαράσσει μια πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, δείχνοντας πώς ένας παραδοσιακός ενεργειακός όμιλος μπορεί να εξελιχθεί σε έναν ολοκληρωμένο και διαφοροποιημένο πάροχο ενέργειας στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.