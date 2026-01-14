Αύξηση 9,6% στις τιμές πώλησης κατοικιών και 4,2% για τα ενοίκια το δ' τρίμηνο 2025 - Οι ακριβότερες και οι φθηνότερες περιοχές

Αττική: Ετήσια αύξηση 8,1% στην πώληση και 4,8% στην ενοικίαση

Θεσσαλονίκη: Σημαντική αύξηση 12,5% στην πώληση κατοικιών

Τακατά το 4ο τρίμηνο του 2025 είναι οιτοκαι ηΕστιάζοντας στην, οι ΜΖΤ πώλησης κατοικιών εμφανίζονται αυξημένες κατά 8,1%, ενώ κατέγραψαν μικρή άνοδο 1,0% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2025. Όσον αφορά την ενοικίαση, οι ΜΖΤ ενοικίασης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 4,8% σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2024, παραμένοντας ωστόσο αμετάβλητες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.Εξετάζονταςκατοικίας στην Αττική, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: Σταθερά πρώτη στις ακριβότερες περιοχές παραμένει η Βουλιαγμένη, με ΜΖΤ πώλησης κατοικίας στα 7.500 ευρώ/τ.μ. Η τιμή αυτή εμφανίζει αύξηση 3,9% σε ετήσια βάση, ενώ καταγράφει μικρή μείωση της τάξης του 1,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο του 2025. Ακολουθούν οι περιοχές Βούλα, Γλυφάδα, Ελληνικό, καθώς και το Κολωνάκι-Λυκαβηττός στο κέντρο της Αθήνας, όπου οι ΜΖΤ πώλησης κατοικιών σημειώνουν ήπιες ετήσιες αυξήσεις, που κυμαίνονται μεταξύ 1,5% και 7,0%.Στοκατατάσσονται περιοχές της Ανατολικής και της Δυτικής Αττικής, των Βορείων Προαστίων, καθώς και του κέντρου της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα, η πιο οικονομική περιοχή της Αττικής για αγορά κατοικίας για το 4ο τρίμηνο του 2025 είναι ο Βαρνάβας, με ΜΖΤ στα 1.448 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν η Αγία Βαρβάρα, τα Πατήσια, οι Αχαρνές και η Σταμάτα.Σε ό,τι αφορά την, και για το 4ο τρίμηνο του 2025,, με ΜΖΤ ενοικίασης στα 21,1 ευρώ/τ.μ., τιμή αυξημένη κατά 5,7% σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2024. Ακολουθούν οι περιοχέςη, με ΜΖΤ που διαμορφώνεται στα 16,4 ευρώ/τ.μ. Στηκαταγράφεται μείωση -8,0% σε ετήσια βάση, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές της πρώτης πεντάδας σημειώνουν ετήσιες αυξήσεις που κυμαίνονται μεταξύ 2,9% και 12,0%.κατά το 4ο τρίμηνο του 2025 είναι ο Άγιος Στέφανος στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, με ΜΖΤ στα 6,5 ευρώ/τ.μ., η Αγία Βαρβάρα και το Καματερό στα Δυτικά Προάστια, το Πέραμα στα Προάστια του Πειραιά και τα Σπάτα στην Ανατολική Αττική.Οι περιοχές που κατέγραψαν τιςκατοικιών κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025 εντοπίζονται στα Βόρεια Προάστια. Πρώτη κατατάσσεται η Λυκόβρυση, όπου σημειώθηκε αύξηση άνω του 25%, σε συνδυασμό με ενίσχυση της προσφοράς νεόδμητων κατοικιών στην περιοχή, ενώ ακολουθεί η Δροσιά με ετήσια αύξηση 25,3%.Στη συνέχεια, στα Δυτικά Προάστια η Αγία Βαρβάρα καταγράφει αύξηση 24,3%, ενώ στα Νότια Προάστια ακολουθεί η Δάφνη (24,2%) και ο Υμηττός (22,3%). Στην ενοικίαση κατοικίας, οι περιοχές που κατέγραψαν τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2025 είναι τα Γλυκά Νερά (23,0%), το Πέραμα (19,4%), οι Αχαρνές, το Ίλιον και το Χαϊδάρι, με αυξήσεις λίγο άνω του 13%.Σημαντική ετήσια αύξηση της τάξης του 12,5% καταγράφεται στη ΜΖΤ πώλησης κατοικιών στη Θεσσαλονίκη κατά το 4ο τρίμηνο του 2025, ενώ η ΜΖΤ ενοικίασης κατοικιών σημειώνει άνοδο 6,3% την ίδια περίοδο. Σε τριμηνιαία βάση, η ΜΖΤ πώλησης κατοικιών εμφανίζεται αυξημένη κατά 2,3% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2025, ενώ η ΜΖΤ ενοικίασης καταγράφει πτώση -5,8%.Εξετάζοντας την εξέλιξη των ΜΖΤ πώλησης κατοικιών στη Θεσσαλονίκη κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2025, αναδεικνύονται οι πιο ακριβές και οι πιο οικονομικές περιοχές. Οι top 3 πιο ακριβές περιοχές για αγορά κατοικίας κατά το 4ο τρίμηνο του 2025 είναι η Καλαμαριά (3.091 ευρώ/τ.μ.), η Πυλαία (2.941 ευρώ/τ.μ.) και το Κέντρο της Θεσσαλονίκης (2.931 ευρώ/τ.μ.). Όλες οι ΜΖΤ πώλησης κατοικιών στις περιοχές αυτές αυξήθηκαν μεταξύ 5,5% και 12,0% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2024. Στον αντίποδα, οι πιο οικονομικές περιοχές για αγορά κατοικίας στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται κυρίως στα προάστια και είναι η Καλλιθέα (857 ευρώ/τ.μ.), η Μυγδονία (935 ευρώ/τ.μ.) και τα Βασιλικά (1.117 ευρώ/τ.μ.).Στην ενοικίαση κατοικιών, το top 3 των πιο ακριβών περιοχών της Θεσσαλονίκης κατά το 4ο τρίμηνο του 2025 συνθέτουν το Κέντρο της Θεσσαλονίκης με ΜΖΤ ενοικίασης 11,1 ευρώ/τ.μ., η περιοχή Βαρδάρης-Λαχανόκηποι (10,6 ευρώ/τ.μ.) και η περιοχή 40 Εκκλησιές-Ευαγγελίστρια (10,0 ευρώ/τ.μ.). Αντίθετα, οι πιο οικονομικές περιοχές της Θεσσαλονίκης για ενοικίαση κατοικίας εντοπίζονται και πάλι στα Προάστια και είναι η Μίκρα (5,1 ευρώ/τ.μ.), ο Χορτιάτης (5,4 ευρώ/τ.μ.) και το Ωραιόκαστρο (5,8 ευρώ/τ.μ.).Οι περιοχές με τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις στη ΜΖΤ πώλησης κατοικίας κατά το 4ο τρίμηνο του 2025 είναι η Σταυρούπολη (26,4%) και η Νεάπολη (26,3%) στα προάστια της Θεσσαλονίκης, καθώς και η περιοχή Ξηροκρήνη-Παναγιά Φανερωμένη στον Δήμο Θεσσαλονίκης (24,9%). Στην ενοικίαση, ετήσιες αυξήσεις άνω του 20% κατέγραψαν οι περιοχές Θέρμη, Βασιλικά και Μυγδονία.