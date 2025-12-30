Το δράμα και η οργή με τα μπλόκα στους δρόμους, το κόμμα Καρυστιανού (από πού παίρνει), το deal Κωτσόβολου με Αμοιρίδη-Σαββίδη, η Εγνατία και τα 22 αεροδρόμια, η οικογένεια Φιλίππου και το βαρέλι δίχως πάτο

Κλείσιμο

Προσοχή, δεν λέω ότι η κυβέρνηση έπρεπε να τους ικανοποιήσει και το τελευταίο αίτημα για να ανοίξουν στους δρόμους. Γιατί έτσι όπως εξελίχθηκε η πλειοψηφία των απαράδεκτων τύπων που βασανίζουν τους συνανθρώπους τους και ζημιώνουν τους επαγγελματίες που περίμεναν τις γιορτές να δουλέψουν, προφανέστατα και δεν ενδιαφέρονται για «αιτήματα». Οι περισσότεροι που σήμερα… δεν ακούνε λέξη και δεν κάνουν διάλογο είναι αγροτοπατέρες συνδικαλιστές, αναρχομπαχαλοπιτσιρικάδες, δήθεν αγρότες ή κομματικοί εγκάθετοι. Συνεπώς το Μ.Μ έπρεπε να το είχε λήξει με το έναν τρόπο ή τον άλλον έως τις 20 Δεκεμβρίου. Γιατί δεν το έκαναν, υπάρχει μια δικαιολογία βεβαίως, ότι «στην παρούσα συγκυρία που οι αγρότες άργησαν να πληρωθούν λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θέλαμε να οξύνουμε». Αλλά όπως καταλαβαίνετε για όλα πάντοτε (στην ιστορία) υπάρχει μια δικαιολογία.Τι λέει τώρα το Μ.Μ-Χθες έγινε αρκετή συζήτηση στο Μ.Μ, επ’ αυτού ορισμένοι είπαν ότι έστω και τώρα πρέπει να δράσουν οι Αρχές και να βάλουν διοικητικά πρόστιμα σε όσους κλείνουν τις ΛΕΑ, παρακωλύουν τις συγκοινωνίες κ.λπ. Άλλοι αναρωτήθηκαν γιατί δεν κινείται η Δικαιοσύνη (200 δικογραφίες έτοιμες υπάρχουν για σχετικά αδικήματα παρακώλυσης) αλλά απόφαση δεν ελήφθη. Ο Μητσοτάκης απ’ ο,τι έμαθα δεν θέλει να πάει το θέμα στ’ άκρα αλλά και οι συγκεκριμένοι αγρότες που είναι στα μπλόκα δεν ενδιαφέρονται -όπως είπαμε- για λύση. Από τα 57 μπλόκα τα 18 που ήθελαν προχθές να προσέλθουν σε διάλογο (κυρίως από την βόρεια Ελλάδα) υπέστησαν μπούλινγκ από τους υπόλοιπους και δεν πήραν τα τρακτέρ τους από τα μπλόκα. Προβλέπω στο τέλος και λύση να μη δίδεται στις εορτές, άρα να συνεχίζεται η ταλαιπωρία και να πέφτουν και τα πρόστιμα, αλλά και οι διώξεις έτσι όπως πάει. Μακάρι να αλλάξει.Η ετοιμασία της Καρυστιανού-Αυτές τις μέρες πάντως το talk of the town σε καλέσματα και τραπέζια με πολιτικό άρωμα είναι αν θα κάνει κόμμα η Μαρία Καρυστιανού. Άπαντες προεξοφλούν πλέον ότι θα κάνει, ενώ διάφοροι πρόθυμοι εμφανίζονται να κάνουν δουλειά στο παρασκήνιο. Ένας πάντως είναι γνησίως κοντά, ο λόγος για τον απίθανο Πατρινό πολιτικό Νίκο Νικολόπουλο (για τους φίλους ΝικΝικ, ω γέροντα, η ευχή, κ.λπ.), ο οποίος θήτευσε ως λοχαγός του Καραμανλή, μετά ως Σαμαρικός και μετά ως φίλος του Καμμένου και του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι που τσακώθηκαν και τράβηξε τον δικό του δρόμο. Αν κάποιοι περιμένουν πάντως την Καρυστιανού να εκδηλώσει την πρωτοβουλία της άμεσα, μάλλον κάνουν λάθος, καθώς θέλει να περιμένει έναν χρόνο πιο κοντινό στις εκλογές. Επίσης κρατήστε ότι ένα κόμμα Καρυστιανού μπορεί ουσιαστικά να φρενάρει ένα κόμμα Σαμαρά, ο οποίος ούτως ή άλλως τηρεί στάση αναμονής και δεν έχει κάνει ουσιαστική προετοιμασία πέρα από κουβέντες με διάφορους φίλους του ανά την Ελλάδα. Πάντως εγώ ρώτησα την (καλή) δημοσκοπική πηγή μου για το από πού αντλεί η Μαρία ψήφους. Η απάντηση ήταν σαφής: «Μη μου λες για ψήφους γιατί κόμμα δεν έχει κάνει η Καρυστιανού, αλλά η δεξαμενή της είναι από παντού πλην ΝΔ, ούτε και από ΠΑΣΟΚ φαίνεται να παίρνει. Όμως παίρνει και από Τσίπρα μπόλικους και από Ζωή πολύ και από Βελόπουλο». Δεν μου κάνει καμία εντύπωση, ειδικά όταν διαβάζω ότι η ίδια δηλώνει (Εστία) ότι θα κάνει κόμμα με στόχο τις «δεσμεύσεις των περιουσιών των διεφθαρμένων πολιτικών». Η συγκεκριμένη «θέση» όπως αντιλαμβάνεστε κολλάει παντού, από την άκρα Αριστερά μέχρι την Ακροδεξιά. Από την επιχείρηση «καθαρά χέρια» μέχρι τον Μιχαλολιάκο.Κοντά σε deal Κωτσόβολος-Αμοιρίδης-Σαββίδης-Να περάσω στα νέα της αγοράς, με τη στήλη να αποκαλύπτει σήμερα το τελευταίο deal που "ψήθηκε" το 2025 και -εκτός απροόπτου -θα είναι ένα από τα πρώτα που θα ακούσουμε τον νέο χρόνο. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, φαίνεται ότι αποφασίστηκε και θα βγει άσπρος καπνός για την εξαγορά από την Κωτσόβολος της εταιρείας Αμοιρίδης-Σαββίδης. Πρόκειται για γνωστή και καλή εταιρεία που είναι στην αγορά από το 1989 και δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και διανομή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Η Αμοιρίδης-Σαββίδης, μεταξύ άλλων, είναι αντιπρόσωπος και διανομέας των συσκευών Μorris, F&U, United, Miyato General κ.ά. Το deal δουλεύεται εδώ και αρκετό καιρό, αλλά τώρα φαίνεται πως έφτασε η ώρα των αποφάσεων. Ενεργό ρόλο στις διαδικασίες έχει η PricewatershouseCoopers. Περαιτέρω λεπτομέρειες, π.χ. για το business plan της επόμενης ημέρας, η στήλη δεν γνωρίζει, αλλά εφόσον προχωρήσει προφανώς θα αξιοποιηθούν οι συνέργειες μέσω της Κωτσόβολος.Η οικογένεια Φιλίππου έβαλε 9,5 εκατ. στη Hellenic Quality Foods-Η Hellenic Quality Foods της οικογένειας Φιλίππου μοιάζει όλο και περισσότερο με βαρέλι χωρίς πάτο. Όχι γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Αλλά γιατί νέα κεφάλαια μπαίνουν διαρκώς και συνεχώς δεν επαρκούν. Συγκεκριμένα, μέσα στο 2025, οι μέτοχοι έβαλαν τρεις φορές το χέρι στην τσέπη για να ενισχύσουν το ταμείο: Η αρχή έγινε με 4 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο, μετά χρειάστηκαν άλλα 2 εκατ. τον Σεπτέμβριο και τώρα είχαμε μια ακόμη κεφαλαιακή ένεση με 3,5 εκατ. ευρώ. Σύνολο δηλαδή 9,5 εκατ. ευρώ φρέσκο χρήμα σε λιγότερο από έναν χρόνο. Έτσι, τα brands ΚΑΝΑΚΙ και ΜΙΜΙΚΟΣ συνεχίζουν να «τρέχουν», το μετοχικό κεφάλαιο γράφει πλέον 156 εκατ. ευρώ, αλλά η πολυπόθητη σταθεροποίηση ακόμα να αναζητείται.Allwyn–ΟΠΑΠ: Το θετικό σήμα και η αποτίμηση των 14,8 δισ. ευρώ-Πλησιάζουμε στην ημερομηνία-ορόσημο για το deal Allwyn–ΟΠΑΠ και εν όψει της γενικής συνέλευσης στις 7/1 όπου οι μέτοχοι θα κληθούν να επικυρώσουν τη συνένωση των δύο εταιρειών, επενδυτές και αναλυτές παίρνουν θέση για τις προοπτικές της επόμενης ημέρας. Η Citi εκτίμησε τη συνδυασμένη αποτίμηση του σχήματος στα 14,8 δισ. ευρώ που σημαίνει ότι με τα σημερινά δεδομένα θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία (πίσω από την Coca Cola με 16 δισ.) του Euronext Athens. Σύμφωνα με τις προβολές της Citi, τα προσαρμοσμένα EBITDA αναμένεται να προσεγγίσουν τα 2 δισ. ευρώ το 2026, καταγράφοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 32%. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη δυναμική διαδραματίζει η συνεισφορά της PrizePicks, η οποία εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τα μεγέθη του ομίλου κατά περίπου 270 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, η απόφαση για ακύρωση της έκδοσης προνομιούχων μετοχών με αυξημένα δικαιώματα συνεχίζει να αποτιμάται θετικά από τους επενδυτικούς οίκους στα πρώτα reports που δημοσίευσαν μετά τη σχετική ανακοίνωση. Η Citi σημειώνει ότι οι προνομιούχες μετοχές αποτελούσαν κομβικό σημείο προβληματισμού για τους επενδυτές και ότι η απόσυρσή τους αυξάνει αισθητά τις πιθανότητες έγκρισης της συμφωνίας. Στο ίδιο μήκος κύματος, χρηματιστηριακές όπως η Eurobank Equities και η Piraeus Securities επισημαίνουν ότι η τροποποίηση αίρει βασικά εμπόδια του deal, περιορίζει την πολυπλοκότητα και ενισχύει την ορατότητα ολοκλήρωσής του. Αντίστοιχα, η NBG Securities τονίζει ότι διατηρείται αμετάβλητο το οικονομικό ποσοστό της Allwyn στο 78,5%, χωρίς επίπτωση στην αποτίμηση. Θετικά τοποθετούνται και η Alpha Finance, η Pantelakis Securities και η Beta Securities, υπογραμμίζοντας ότι η νέα δομή εξαλείφει ασυμμετρίες σε δικαιώματα και έλεγχο, μειώνει το ρίσκο διακυβέρνησης και ενισχύει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας.Βουλγαρία, Ελλάδα και… ευρώ