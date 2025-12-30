Το δράμα και η οργή με τα μπλόκα στους δρόμους, το κόμμα Καρυστιανού (από πού παίρνει), το deal Κωτσόβολου με Αμοιρίδη-Σαββίδη, η Εγνατία και τα 22 αεροδρόμια, η οικογένεια Φιλίππου και το βαρέλι δίχως πάτο
Χαίρετε, τώρα όποιος σας πει ότι οι κυβερνητικοί χειρισμοί ήταν σωστοί ή έστω ενδεδειγμένοι στ’ αγροτικά μπλόκα απλώς δεν θέλει να πει την αλήθεια, αφού η ίδια η ζωή απέδειξε ότι το πράγμα εξελίχθηκε στραβά
Προσοχή, δεν λέω ότι η κυβέρνηση έπρεπε να τους ικανοποιήσει και το τελευταίο αίτημα για να ανοίξουν στους δρόμους. Γιατί έτσι όπως εξελίχθηκε η πλειοψηφία των απαράδεκτων τύπων που βασανίζουν τους συνανθρώπους τους και ζημιώνουν τους επαγγελματίες που περίμεναν τις γιορτές να δουλέψουν, προφανέστατα και δεν ενδιαφέρονται για «αιτήματα». Οι περισσότεροι που σήμερα… δεν ακούνε λέξη και δεν κάνουν διάλογο είναι αγροτοπατέρες συνδικαλιστές, αναρχομπαχαλοπιτσιρικάδες, δήθεν αγρότες ή κομματικοί εγκάθετοι. Συνεπώς το Μ.Μ έπρεπε να το είχε λήξει με το έναν τρόπο ή τον άλλον έως τις 20 Δεκεμβρίου. Γιατί δεν το έκαναν, υπάρχει μια δικαιολογία βεβαίως, ότι «στην παρούσα συγκυρία που οι αγρότες άργησαν να πληρωθούν λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θέλαμε να οξύνουμε». Αλλά όπως καταλαβαίνετε για όλα πάντοτε (στην ιστορία) υπάρχει μια δικαιολογία.
Τι λέει τώρα το Μ.Μ
-Χθες έγινε αρκετή συζήτηση στο Μ.Μ, επ’ αυτού ορισμένοι είπαν ότι έστω και τώρα πρέπει να δράσουν οι Αρχές και να βάλουν διοικητικά πρόστιμα σε όσους κλείνουν τις ΛΕΑ, παρακωλύουν τις συγκοινωνίες κ.λπ. Άλλοι αναρωτήθηκαν γιατί δεν κινείται η Δικαιοσύνη (200 δικογραφίες έτοιμες υπάρχουν για σχετικά αδικήματα παρακώλυσης) αλλά απόφαση δεν ελήφθη. Ο Μητσοτάκης απ’ ο,τι έμαθα δεν θέλει να πάει το θέμα στ’ άκρα αλλά και οι συγκεκριμένοι αγρότες που είναι στα μπλόκα δεν ενδιαφέρονται -όπως είπαμε- για λύση. Από τα 57 μπλόκα τα 18 που ήθελαν προχθές να προσέλθουν σε διάλογο (κυρίως από την βόρεια Ελλάδα) υπέστησαν μπούλινγκ από τους υπόλοιπους και δεν πήραν τα τρακτέρ τους από τα μπλόκα. Προβλέπω στο τέλος και λύση να μη δίδεται στις εορτές, άρα να συνεχίζεται η ταλαιπωρία και να πέφτουν και τα πρόστιμα, αλλά και οι διώξεις έτσι όπως πάει. Μακάρι να αλλάξει.
Η ετοιμασία της Καρυστιανού
-Αυτές τις μέρες πάντως το talk of the town σε καλέσματα και τραπέζια με πολιτικό άρωμα είναι αν θα κάνει κόμμα η Μαρία Καρυστιανού. Άπαντες προεξοφλούν πλέον ότι θα κάνει, ενώ διάφοροι πρόθυμοι εμφανίζονται να κάνουν δουλειά στο παρασκήνιο. Ένας πάντως είναι γνησίως κοντά, ο λόγος για τον απίθανο Πατρινό πολιτικό Νίκο Νικολόπουλο (για τους φίλους ΝικΝικ, ω γέροντα, η ευχή, κ.λπ.), ο οποίος θήτευσε ως λοχαγός του Καραμανλή, μετά ως Σαμαρικός και μετά ως φίλος του Καμμένου και του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι που τσακώθηκαν και τράβηξε τον δικό του δρόμο. Αν κάποιοι περιμένουν πάντως την Καρυστιανού να εκδηλώσει την πρωτοβουλία της άμεσα, μάλλον κάνουν λάθος, καθώς θέλει να περιμένει έναν χρόνο πιο κοντινό στις εκλογές. Επίσης κρατήστε ότι ένα κόμμα Καρυστιανού μπορεί ουσιαστικά να φρενάρει ένα κόμμα Σαμαρά, ο οποίος ούτως ή άλλως τηρεί στάση αναμονής και δεν έχει κάνει ουσιαστική προετοιμασία πέρα από κουβέντες με διάφορους φίλους του ανά την Ελλάδα. Πάντως εγώ ρώτησα την (καλή) δημοσκοπική πηγή μου για το από πού αντλεί η Μαρία ψήφους. Η απάντηση ήταν σαφής: «Μη μου λες για ψήφους γιατί κόμμα δεν έχει κάνει η Καρυστιανού, αλλά η δεξαμενή της είναι από παντού πλην ΝΔ, ούτε και από ΠΑΣΟΚ φαίνεται να παίρνει. Όμως παίρνει και από Τσίπρα μπόλικους και από Ζωή πολύ και από Βελόπουλο». Δεν μου κάνει καμία εντύπωση, ειδικά όταν διαβάζω ότι η ίδια δηλώνει (Εστία) ότι θα κάνει κόμμα με στόχο τις «δεσμεύσεις των περιουσιών των διεφθαρμένων πολιτικών». Η συγκεκριμένη «θέση» όπως αντιλαμβάνεστε κολλάει παντού, από την άκρα Αριστερά μέχρι την Ακροδεξιά. Από την επιχείρηση «καθαρά χέρια» μέχρι τον Μιχαλολιάκο.
Κοντά σε deal Κωτσόβολος-Αμοιρίδης-Σαββίδης
-Να περάσω στα νέα της αγοράς, με τη στήλη να αποκαλύπτει σήμερα το τελευταίο deal που "ψήθηκε" το 2025 και -εκτός απροόπτου -θα είναι ένα από τα πρώτα που θα ακούσουμε τον νέο χρόνο. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, φαίνεται ότι αποφασίστηκε και θα βγει άσπρος καπνός για την εξαγορά από την Κωτσόβολος της εταιρείας Αμοιρίδης-Σαββίδης. Πρόκειται για γνωστή και καλή εταιρεία που είναι στην αγορά από το 1989 και δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και διανομή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Η Αμοιρίδης-Σαββίδης, μεταξύ άλλων, είναι αντιπρόσωπος και διανομέας των συσκευών Μorris, F&U, United, Miyato General κ.ά. Το deal δουλεύεται εδώ και αρκετό καιρό, αλλά τώρα φαίνεται πως έφτασε η ώρα των αποφάσεων. Ενεργό ρόλο στις διαδικασίες έχει η PricewatershouseCoopers. Περαιτέρω λεπτομέρειες, π.χ. για το business plan της επόμενης ημέρας, η στήλη δεν γνωρίζει, αλλά εφόσον προχωρήσει προφανώς θα αξιοποιηθούν οι συνέργειες μέσω της Κωτσόβολος.
Η οικογένεια Φιλίππου έβαλε 9,5 εκατ. στη Hellenic Quality Foods
-Η Hellenic Quality Foods της οικογένειας Φιλίππου μοιάζει όλο και περισσότερο με βαρέλι χωρίς πάτο. Όχι γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Αλλά γιατί νέα κεφάλαια μπαίνουν διαρκώς και συνεχώς δεν επαρκούν. Συγκεκριμένα, μέσα στο 2025, οι μέτοχοι έβαλαν τρεις φορές το χέρι στην τσέπη για να ενισχύσουν το ταμείο: Η αρχή έγινε με 4 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο, μετά χρειάστηκαν άλλα 2 εκατ. τον Σεπτέμβριο και τώρα είχαμε μια ακόμη κεφαλαιακή ένεση με 3,5 εκατ. ευρώ. Σύνολο δηλαδή 9,5 εκατ. ευρώ φρέσκο χρήμα σε λιγότερο από έναν χρόνο. Έτσι, τα brands ΚΑΝΑΚΙ και ΜΙΜΙΚΟΣ συνεχίζουν να «τρέχουν», το μετοχικό κεφάλαιο γράφει πλέον 156 εκατ. ευρώ, αλλά η πολυπόθητη σταθεροποίηση ακόμα να αναζητείται.
Allwyn–ΟΠΑΠ: Το θετικό σήμα και η αποτίμηση των 14,8 δισ. ευρώ
-Πλησιάζουμε στην ημερομηνία-ορόσημο για το deal Allwyn–ΟΠΑΠ και εν όψει της γενικής συνέλευσης στις 7/1 όπου οι μέτοχοι θα κληθούν να επικυρώσουν τη συνένωση των δύο εταιρειών, επενδυτές και αναλυτές παίρνουν θέση για τις προοπτικές της επόμενης ημέρας. Η Citi εκτίμησε τη συνδυασμένη αποτίμηση του σχήματος στα 14,8 δισ. ευρώ που σημαίνει ότι με τα σημερινά δεδομένα θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία (πίσω από την Coca Cola με 16 δισ.) του Euronext Athens. Σύμφωνα με τις προβολές της Citi, τα προσαρμοσμένα EBITDA αναμένεται να προσεγγίσουν τα 2 δισ. ευρώ το 2026, καταγράφοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 32%. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη δυναμική διαδραματίζει η συνεισφορά της PrizePicks, η οποία εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τα μεγέθη του ομίλου κατά περίπου 270 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, η απόφαση για ακύρωση της έκδοσης προνομιούχων μετοχών με αυξημένα δικαιώματα συνεχίζει να αποτιμάται θετικά από τους επενδυτικούς οίκους στα πρώτα reports που δημοσίευσαν μετά τη σχετική ανακοίνωση. Η Citi σημειώνει ότι οι προνομιούχες μετοχές αποτελούσαν κομβικό σημείο προβληματισμού για τους επενδυτές και ότι η απόσυρσή τους αυξάνει αισθητά τις πιθανότητες έγκρισης της συμφωνίας. Στο ίδιο μήκος κύματος, χρηματιστηριακές όπως η Eurobank Equities και η Piraeus Securities επισημαίνουν ότι η τροποποίηση αίρει βασικά εμπόδια του deal, περιορίζει την πολυπλοκότητα και ενισχύει την ορατότητα ολοκλήρωσής του. Αντίστοιχα, η NBG Securities τονίζει ότι διατηρείται αμετάβλητο το οικονομικό ποσοστό της Allwyn στο 78,5%, χωρίς επίπτωση στην αποτίμηση. Θετικά τοποθετούνται και η Alpha Finance, η Pantelakis Securities και η Beta Securities, υπογραμμίζοντας ότι η νέα δομή εξαλείφει ασυμμετρίες σε δικαιώματα και έλεγχο, μειώνει το ρίσκο διακυβέρνησης και ενισχύει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας.
Βουλγαρία, Ελλάδα και… ευρώ
-Οι εορτασμοί για την ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ ξεκίνησαν και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με μεγαλοπρέπεια θα υποδεχθεί τη Βουλγαρία η οποία από 1.1.2026 αντικαθιστά το λέβα με το ευρώ. Ετσι από αύριο 31 Δεκεμβρίου έως τις 11 Ιανουαρίου, το κεντρικό κτήριο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα φωτίζεται κάθε βράδυ από τις 17:30, για να γιορτάσει την ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη του ευρώ. Η χώρα θα γίνει το 21ο μέλος της ευρωζώνης. Η προηγούμενη ένταξη έγινε από την Κροατία, που υιοθέτησε το ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2023 και έγινε το 20ό μέλος της ζώνης του ευρώ. Για την Ελλάδα, η ένταξη της Βουλγαρίας έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι δύο χώρες συνδέονται στενά σε οικονομικό και επιχειρηματικό επίπεδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Βουλγαρικής Εθνικής Τράπεζας, η Ελλάδα κατατάσσεται τρίτη σε καθαρές εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων στη Βουλγαρία στο πρώτο τρίμηνο του 2025, με συνολική αξία 115,2 εκατ. ευρώ, πίσω μόνο από την Ολλανδία (190,3 εκατ. ευρώ) και την Αυστρία (127,2 εκατ. ευρώ). Το συνολικό απόθεμα ελληνικών επενδύσεων στη Βουλγαρία ανέρχεται περίπου σε 4,415 δισ. ευρώ. Περισσότερες από 18.000 ελληνικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στη χώρα, με συνολικές επενδύσεις γύρω στα 6 δισ. λέβα (περίπου 3 δισ. ευρώ), οι οποίες έχουν δημιουργήσει πάνω από 60.000 θέσεις εργασίας. Οι ελληνικές επενδύσεις στη Βουλγαρία έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά κατά περίπου 466% τα τελευταία χρόνια, ενισχύοντας τη στενή οικονομική σύνδεση μεταξύ των δύο χωρών. Στον τραπεζικό τομέα, η Eurobank παραμένει ο βασικός ελληνικός παίκτης στη χώρα μέσω της θυγατρικής της Eurobank Bulgaria AD, που λειτουργεί με το brand της Postbank. Η τράπεζα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες στη χώρα, με ευρεία παρουσία τόσο στη λιανική όσο και στην εταιρική τραπεζική.
Στην COSCO τους ζώνουν τα φίδια - Η κίνηση πέφτει
-Η πτώση στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ της Σ.ΕΠ. στον Πειραιά δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως παράπλευρη απώλεια της Ερυθράς Θάλασσας. Τα στοιχεία της COSCO Shipping Ports για το διάστημα Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025 -3.645.9000 teu έναντι 3.861.700 πέρυσι, -5,6% έχουν ήδη σημάνει καμπανάκι σε οικονομικούς αναλυτές και στελέχη της λιμενικής βιομηχανίας, που βλέπουν πως το αφήγημα της προσωρινής κάμψης αρχίζει να προβληματίζει. Στους διαδρόμους, πάντως, όλοι ψιθυρίζουν για έναν πιο συγκεκριμένο λόγο: για την απόφαση της MSC να αποσύρει το mothership που έπιανε Πειραιά και να το στείλει σε τουρκικό λιμάνι. Κίνηση καθαρά επιχειρησιακή, λένε οι γνώστες, αλλά με ξεκάθαρο αποτύπωμα στους αριθμούς. «Όταν χάνεις mothership, δεν χάνεις απλώς teu», σχολιάζει λιμενικός παράγοντας με εμπειρία σε hubs της Μεσογείου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τουρκία κερδίζει πόντους ως εναλλακτικός κόμβος. Οικονομικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι όταν οι ανταγωνιστές της COSCO στη Δυτική Μεσόγειο σημειώνουν άνοδο, το πρόβλημα δεν είναι μόνο γεωπολιτικό. Και πράγματι, τα ισπανικά λιμάνια Βαλένθια και Μπιλμπάο έτρεξαν με +12,6% τον Νοέμβριο, η Αμβέρσα και το Ρότερνταμ ανεβαίνουν, και συνολικά οι σταθμοί της COSCO εκτός Κίνας κλείνουν ενδεκάμηνο με +10,7%. Το μήνυμα είναι σαφές: οι εμπορικές ροές μετατοπίζονται δυτικότερα, εκεί όπου οι liners εταιρείες βρίσκουν σταθερότητα, βάθος αγοράς και λιγότερα ρίσκα. Στην COSCO, πάντως, κρατούν χαμηλούς τόνους και ποντάρουν στην επιστροφή των γραμμών μέσω Σουέζ μέσα στο 2026. Στο παραπολιτικό επίπεδο, όμως, το ερώτημα παραμένει: αν η MSC και άλλοι μεγάλοι παίκτες συνηθίσουν αλλού, πόσο εύκολα επιστρέφει ο Πειραιάς στο ραντάρ τους;
Η Εγνατία ανοίγει τον δρόμο για Ελευσίνα και 22 αεροδρόμια
-Ολοκληρώνεται σήμερα η χρηματοοικονομική συναλλαγή για να περάσει η Εγνατία Οδός στην κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (75%) - Egis Projects (25%), για τα επόμενα 35 χρόνια. Η σημερινή υπογραφή ανοίγει τον δρόμο για τις επόμενες κινήσεις του Υπερταμείου που προχώρησε ήδη στην πρόσληψη συμβούλων για την παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων και αναμένεται μέσα στους πρώτους μήνες του 2026 να παρουσιάσει το τελικό μοντέλο αξιοποίησής τους. Το πακέτο περιλαμβάνει τα αεροδρόμια της Νάξου, Πάρου, Ιωαννίνων, Αλεξανδρούπολης, Λήμνου, Άραξου, Σύρου, Μήλου, Χίου, Κοζάνης, Καστοριάς και άλλα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρώτη η Fraport θα εμφανιστεί ως διεκδικητής μιας νέας παραχώρησης. Παράλληλα, τα μεγάλα logistics parks μπαίνουν σε τροχιά ανάπτυξης. Το κομβικό project είναι το λιμάνι Ελευσίνας που έχει μπει για τα καλά στο αμερικανικό ραντάρ ως αντίβαρο στον "κινεζικό" Πειραιά. Η προκήρυξη του διαγωνισμού από το Υπερταμείο για τον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας αναμένεται εντός του 2026, με την αμερικανική αναπτυξιακή τράπεζα DFC και τον όμιλο ONEX να εκδηλώνουν φανερά το ενδιαφέρον τους. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου λιμανιού 400 στρεμμάτων, με σιδηροδρομική πρόσβαση, που θα λειτουργήσει ως εμπορικός, ενεργειακός και διαμετακομιστικός κόμβος στρατηγικής σημασίας. Για την αμερικανική κυβέρνηση, η Ελευσίνα αποτελεί κρίσιμο κρίκο στην αρχιτεκτονική ενεργειακής και αμυντικής ασφάλειας της Ανατολικής Μεσογείου, ιδιαίτερα αν υπάρξει σύνδεση προς το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο και τους διαδρόμους LNG. Αποκρατικοποιήσεις με έντονο γεωπολιτικό αποτύπωμα.
«Χτύπημα» Λεμού στη… στεριά
-«Χτύπημα» στην αγορά του real estate, με… άρωμα θάλασσας προαναγγέλλει η πρόσφατη σύσταση μιας νέας εταιρείας. Η εταιρεία έχει την επωνυμία «Πυρσός Ηλύσια Ι.Κ.Ε.», με έδρα στο Ψυχικό και με σκοπό την αγοραπωλησία ακινήτων, οικοπέδων, κτιρίων κατοικιών κ.λπ. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.750.000 ευρώ που διαιρείται σε 2.750.000 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ το καθένα. Από αυτά, ο Markos John Lemos του Ιωάννη κατέβαλε 27.500 ευρώ μετρητά και έλαβε 27.500 εταιρικά μερίδια (ποσοστό 1%), ενώ η εταιρεία «Biquiti Coprpration», με έδρα στη Λιβερία, κατέβαλε 2.722.500 ευρώ μετρητά και έλαβε 2.722.500 εταιρικά μερίδια (ποσοστό 99%). Η διοίκηση της εταιρείας, η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της ανατέθηκε για αόριστο χρόνο στη Σίντη Τσάρα. Ο Markos John Lemos προέρχεται από την οικογένεια του καπετάν Γιάννη Λεμού, του αυτοδημιούργητου εφοπλιστή από τις Οινούσσες, με ισχυρό εκτόπισμα, πέραν των θαλασσών και στο real estate με πολλά ακριβά ακίνητα σε Μονακό, Λονδίνο και Αθήνα. Τώρα, προφανώς, ετοιμάζονται και νέες επενδυτικές τοποθετήσεις.
Βασιλική… απόβαση
-Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά τέσσερις νέες εταιρείες έστησε χθες η οικογένεια Βασιληά. Πρόκειται για την οικογένεια του Λουκά Βασιληά, που δραστηριοποιείτο στην αγορά αυτοκινήτου -είχε διατελέσει και πρόεδρος του Συνδέσμου Εμπόρων Αυτοκινήτων, στο παρελθόν- αλλά στη συνέχεια πέρασε από τα αυτοκίνητα στα… ακίνητα που προφανώς είναι πολύ πιο προσοδοφόρα. Κατά πληροφορίες μάλιστα κατέχει μεγάλο χαρτοφυλάκιο ακινήτων στα Νότια προάστια (στον Άλιμο, Π. Φάληρο, Κερατσίνι, Πειραιά κ.ά.). Χθες λοιπόν συστάθηκαν τέσσερις εταιρείες με μετόχους τα παιδιά του, που όλες εδρεύουν στον Άλιμο και έχουν σκοπό τις δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (Holding), τις συμβουλές διαχείρισης κεφαλαίων κίνησης (ρευστότητας), καθώς και τις υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων. Συγκεκριμένα, η KLV Holdings Μ.Α.Ε. με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 7.470.000 ευρώ, που διαιρείται σε 747.000 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ το καθένα. Εδώ ο Κρέων Βασιληάς κατέβαλε 11.413,88 ευρώ μετρητά και έλαβε 1.141 εταιρικά μερίδια, ενώ εισέφερε σε είδος, μετοχές και συμμετοχές η συνολική αξία των οποίων αποτιμήθηκε σε 7.458.586,12 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 745.859 εταιρικά μερίδια. Η Dimilucia Holdings έχει αρχικό κεφάλαιο 4.400.000 ευρώ που διαιρείται σε 440.000 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ το καθένα και η Δήμητρα Βασιληά κατέβαλε 13.823 ευρώ μετρητά και έλαβε 1.382 εταιρικά μερίδια, ενώ εισέφερε σε είδος μετοχές και συμμετοχές η συνολική αξία των οποίων αποτιμήθηκε σε 4.386.177 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 438.618 εταιρικά μερίδια. Η διοίκηση της εταιρείας ανατέθηκε στη Φανή Βασιληά. Η ίδια προχώρησε στη σύσταση της HolonHoldings, με κεφάλαιο 4.400.000 ευρώ που διαιρείται σε 440.000 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ το καθένα. Η Φανή Βασιληά κατέβαλε 11.855,31 ευρώ μετρητά και έλαβε 1.186 εταιρικά μερίδια, ενώ εισέφερε σε είδος μετοχές και συμμετοχές, η συνολική αξία των οποίων αποτιμήθηκε σε 4.388.144,69 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 438.814 εταιρικά μερίδια. Ακόμη, συστάθηκε η CVL Holdings, με κεφάλαιο 7.320.000 ευρώ που διαιρείται σε 732.000 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ το καθένα. Η Χρυσάνθη Βασιληά κατέβαλε 8.534,25 ευρώ μετρητά και έλαβε 853 εταιρικά μερίδια, ενώ εισέφερε σε είδος μετοχές και συμμετοχές η συνολική αξία των οποίων αποτιμήθηκε σε 7.311.465,75 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 731.147 εταιρικά μερίδια. Να θυμίσω ότι τον περασμένο Μάρτιο ο Λουκάς Βασιληάς - ο οποίος είναι κιτρινόμαυρων αισθημάτων ποδοσφαιρικά και παλιά είχε ενδιαφερθεί να εξαγοράσει πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ΠΑΕ ΑΕΚ- είχε συστήσει την εταιρεία Southern Riviera Properties με μετοχικό κεφάλαιο 500.000 ευρώ, με σκοπό την εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ακινήτων, ενώ λίγους μήνες νωρίτερα είχε ανοίξει άλλες οκτώ εταιρείες αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας. Μιλάμε για… βασιλική απόβαση…
Όταν το ταμπλό της Wall Street διαφωνεί με το Net Value Asset
-Στη Wall Street οι μεγάλες ιστορίες συχνά ξεκινούν όταν η αγορά «βλέπει» λιγότερα από όσα αξίζουν τα περιουσιακά στοιχεία. Η εισηγμένη Imperial Petroleum του Χάρη Βαφειά είναι μια τέτοια περίπτωση. Με κεφαλαιοποίηση περίπου 171 εκατ. δολάρια στο Nasdaq και υπολογιζόμενο Net Asset Value (NAV) άνω των 508 εκατ. δολαρίων, η μετοχή τιμολογείται περίπου στο ένα τρίτο της καθαρής της αξίας. Η πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου των 60 εκατ. δολαρίων μέσω της Maxim προκάλεσε βίαιη διόρθωση, αποδεικνύοντας ότι η αγορά φοβάται τη διάχυση. Την ίδια ώρα όμως ο Έλληνας εφοπλιστής διατηρεί το 30% των κοινών μετοχών και δεν έχει πουλήσει ούτε μία. Στη γλώσσα της Wall Street αυτό μεταφράζεται σε εμπιστοσύνη στο αφήγημα. Το NAV βασίζεται σε στόλο δεξαμενόπλοιων και bulkers, συμμετοχές και ρευστό, χωρίς να περιλαμβάνει επτά πλοία υπό απόκτηση. Με νέα κεφάλαια στο ταμείο και στρατηγική σιωπής ασυρμάτου για τις επόμενες αγορές, η Imperial παίζει μακροπρόθεσμα. Το ερώτημα δεν είναι αν η μετοχή είναι φθηνή, αλλά πότε η αγορά θα το παραδεχθεί.
Η σιωπηρή επέλαση του Peter G
-Για όσους παρακολουθούν τη ναυτιλία, οι τελευταίες κινήσεις του Peter G έχουν ξεκάθαρο μήνυμα: είναι παρών, κινείται γρήγορα και καταλαμβάνει χώρο. Η εξαγορά του dry bulk κομματιού της Norvic από τη United Overseas Trading ερμηνεύτηκε όχι ως απλή εμπορική πράξη, αλλά ως κίνηση ελέγχου. Ο Peter G δεν αγόρασε απλώς συμβόλαια και πλοία. Απέκτησε ομάδα, know-how και μια έτοιμη μηχανή που δουλεύει από την πρώτη μέρα. Σε μια αγορά που πολλοί ψάχνουν ακόμα κατεύθυνση, αυτό μετράει περισσότερο από το τίμημα, που άλλωστε δεν ανακοινώθηκε. Η Norvic έβγαινε εδώ και καιρό από το κάδρο του dry bulk. Λιγότερες δουλειές, κλείσιμο desks, αποχωρήσεις. Η έξοδος ήταν θέμα χρόνου. Ο Peter G μπήκε τη σωστή στιγμή, χωρίς θόρυβο, χωρίς διαρροές, και πήρε ο,τι είχε αξία. Κλασική κίνηση παίκτη που ξέρει να περιμένει. Παράλληλα, το SPAC του P.G. των 230 εκατ. δολαρίων στη Νέα Υόρκη δείχνει το άλλο πρόσωπο της ίδιας στρατηγικής. Δημόσιο χρήμα, διεθνές κοινό, και ελευθερία επιλογών για τα επόμενα δύο χρόνια. Επισήμως δεν συνδέεται με τη Norvic. Στην πράξη, όμως, δείχνει ότι ο Peter G θέλει να έχει και ιδιωτικά εργαλεία και δημόσια πυρομαχικά.
Ραντεβού στο Παρίσι
-Η Piraeus Securities ετοιμάζει το δικό της roadshow με πολλές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες, στο Παρίσι. Έχουν κλειδώσει οι ημερομηνίες 30-31 Ιανουαρίου 2026 και οι πρώτες συμμετοχές περιλαμβάνουν εταιρείες του FTSE 25 με έμφαση στον βιομηχανικό τομέα, όπως για παράδειγμα η Motor Oil και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. Αυτό το roadshow έρχεται σε μια περίοδο που οι διεθνείς οίκοι (JP Morgan, UBS, Bank of America, Goldman Sachs) τοποθετούν -για μία ακόμη χρονιά- τις ελληνικές μετοχές ψηλά στις προτιμήσεις τους για το 2026, με ιδιαίτερη έμφαση στις τράπεζες, τις ενεργειακές και τις βιομηχανικές μετοχές. Παρά τις πέντε διαδοχικές ανοδικές χρονιές, το ελληνικό αφήγημα παραμένει θετικό στις διεθνείς αγορές
Σηκώνει βάρη στους ώμους του ο ΤΙΤΑΝ
-Ξεπέρασε με άνεση την κεφαλαιοποίηση των 4 δισ. ευρώ ο ΤΙΤΑΝας του Χρηματιστηρίου της Αθήνας με τιμή στα 52,3 ευρώ, δηλαδή +42% υψηλότερη από την τιμή της μετοχής πριν από 3 μήνες. Η πυκνότητα των συναλλαγών και η σταθερή ανοδική κίνηση της μετοχής αποδίδονται -εκτός των άλλων- και στη διαφαινόμενη πρόθεση της μητρικής να προχωρήσει σε placement μετοχών της αμερικανικής της θυγατρικής. Οι πληροφορίες δεν επιβεβαιώνονται προς το παρόν από τη διοίκηση, πριν από λίγες μέρες όμως η Pantelakis Securities έσπευσε να ενημερώσει τους πελάτες της ότι ανεβάζει την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Titan, στα €59 από €51,5 τότε. Η διοίκηση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ περιορίζεται προς το παρόν να υπενθυμίζει ότι ο στόχος των πωλήσεων ανέβηκε στα 4 δισ. ευρώ έως το 2029 με την υπόσχεση για λειτουργικά κέρδη της τάξης του 1 δισ. ευρώ ως το 2029. Η χρηματιστηριακή Pantelakis εκτιμά από την πλευρά της ότι τα λειτουργικά κέρδη του ΤΙΤΑΝ θα καταγράφουν μέση ετήσια άνοδο +8% ως το 2029, υπενθυμίζοντας διακριτικά ότι ο Όμιλος διαθέτει «δύναμη πυρός» περίπου 1 δισ. ευρώ, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξαγορές. Τέλος, θεωρεί αδικαιολόγητο το discount 37% και 51% του ΤΙΤΑΝα έναντι των Ευρωπαίων και Αμερικανών ομολόγων του.
Τα πακέτα της Real Consulting
-Περίπου το 1,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Real Consulting άλλαξε χέρια στη χθεσινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών, σε τιμές που κυμαίνονται από 5,04 έως 5,08 ευρώ. Οι κινήσεις υποδηλώνουν προσεκτική αναδιάταξη επενδυτικών θέσεων, χωρίς να διαφαίνεται έξοδος στρατηγικού επενδυτή. Η τιμή των πακέτων στα 5-5,08 ευρώ βρίσκεται ελαφρώς κάτω από την αναθεωρημένη τιμή-στόχο της Eurobank Equities στα 6,2 ευρώ, που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα. Η χρηματιστηριακή επανεκτίμησε τη μετοχή μετά την καλοκαιρινή εξαγορά της ρουμανικής Smart UX Development που διεύρυνε τις δραστηριότητες της εταιρείας στον κλάδο των utilities και προσέθεσε κρίσιμες δυνατότητες SAP S/4HANA. Η Real Consulting κλείνει το 2025 με στρατηγικά κεφάλαια στα ταμεία της. Οι αναλυτές εκτιμούν καθαρό ταμείο άνω των 7 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η διοίκηση δέσμευσε τα κορυφαία στελέχη της με πρόγραμμα επιβράβευσης, αφού τον Οκτώβριο διένειμε δωρεάν 367.671 μετοχές σε 56 εργαζόμενους, αξίας 1,87 εκατ. ευρώ.
Έγιναν 400 οι μέτοχοι της TREK Development
-Στις 17 Νοεμβρίου ξεκίνησε το ταξίδι της η TREK Development στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Τότε είχε 55 μετόχους. Σήμερα οι μέτοχοι ξεπέρασαν τους 400, ενώ χθες ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος Κωνσταντίνος Παπαπολύζος και η σύζυγός του, αντιπρόεδρος Μελίνα Λαζαροπούλου, πούλησαν 375.000 μετοχές (4,7% του μετοχικού κεφαλαίου), συνολικής αξίας 937.500 ευρώ, με σκοπό τη διεύρυνση του free float της εταιρείας, όπως είχαν δεσμευτεί κατά την εισαγωγή της. Αμέσως μετά τη συναλλαγή η μετοχή εκτινάχθηκε στο limit up και η κεφαλαιοποίηση της TREK Development ξεπέρασε τα 25,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 108,46% ψηλότερα από την τιμή εισαγωγής της.
Οι τράπεζες δεν κατάφεραν να απομακρύνουν το ΧΑ από τα επίπεδα Μαρτίου 2010
-Η πρώτη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών μετά την ολιγοήμερη ανάπαυλα -είχε να λειτουργήσει από τις 23 Δεκεμβρίου- αποτέλεσε μία καλή ευκαιρία για τους λιγοστούς traders να αφομοιώσουν ένα μέρος των ισχυρών ετήσιων κερδών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές -με εξαίρεση την CrediaBank- αλλά και ορισμένοι τίτλοι που παρουσίασαν σημάδια κόπωσης μετά τις απανωτές υπερβάσεις, όπως η Motor Oil και οι μετοχές του ομίλου Viohalco. Ωστόσο, η Metlen -που μέχρι πρόσφατα υποαπέδιδε- ανέβασε στροφές αναχαιτίζοντας ως έναν βαθμό το «κύμα» πωλήσεων και διατηρώντας την Αθήνα κοντά στα επίπεδα Μαρτίου 2010. Ταχύτητα ανέβασαν και ορισμένα ακόμη blue chips, όπως η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Aktor και η ΕΥΔΑΠ, που πλησίασαν τις φετινές κορυφές τους. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε η ΑΒΑΞ που βρίσκεται πλέον μία ανάσα από τα 3 ευρώ για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2009. «Άλμα» 15% κατέγραψε χθες η Παπουτσάνης, βάζοντας πλώρη για τα υψηλά 18ετίας των 4 ευρώ. Στην ίδια ακριβώς τιμή με την Παπουτσάνης (3,88 ευρώ) έκλεισε η Εβροφάρμα, σημειώνοντας νέο ρεκόρ περίπου 24 ετών (Φεβρουάριος 2002).
Το σκάνδαλο που συζητά σήμερα όλη η Αμερική
-Μια μέρα μετά τα Χριστούγεννα, ένας νεαρός (23 ετών) ανεξάρτητος δημοσιογράφος που ονομάζεται Nick Shirley, δημοσίευσε μια έρευνα διάρκειας 42 λεπτών που κατά τα λεγόμενά του αποκαλύπτει «το μεγαλύτερο σκάνδαλο απάτης στην ιστορία των ΗΠΑ». Η έρευνά του, μέσα σε μια μέρα ξεπέρασε τις 100 εκατομμύρια προβολές στο X και το 1 εκατομμύριο θεάσεις στο Youtube, ξεπερνώντας σε εμβέλεια τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία και εφημερίδες της χώρας. Ο δημοσιογράφος έψαξε και βρήκε «ύποπτες» επιχειρήσεις κοινωνικών υπηρεσιών στη Μινεσότα, κυρίως παιδικούς σταθμούς που λειτουργούν από μέλη της σομαλικής κοινότητας. Οι επιχειρήσεις αυτές εισπράττουν κρατικά κονδύλια για προγράμματα παιδικής φροντίδας, στα πλαίσια του προγράμματος Medicaid της Μινεσότα. Ο Σίρλεϊ βρήκε άδεια κτήρια χωρίς παιδιά, στις «εργάσιμες ώρες», στέκεται μπροστά σ’ έναν παιδικό σταθμό «Ποιοτικής Μάθησης» που ο ιδιοκτήτης του δεν μπορεί να συλλαβίσει σωστά τη λέξη «μάθηση», αλλά έχει εισπράξει 4 εκατ. δολάρια από κρατικά κονδύλια. Η Δικαιοσύνη αντέδρασε αμέσως, με τον Βοηθό Εισαγγελέα Τζο Τόμσον να δηλώνει ότι υποψιάζεται πως το ύψος της απάτης στο πρόγραμμα Medicaid της Μινεσότα μπορεί να έχει φτάσει τα 9 δισ. δολάρια, κάτι λιγότερο από το συνολικό ΑΕΠ της Σομαλίας. Την υπόθεση ανέλαβαν οι Ομοσπονδιακές αρχές όπως το FBI, η Homeland Security (Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφαλείας) και το υπουργείο Δικαιοσύνης, με τον τίτλο «fraud tourism». Την υπόθεση έσπευσε να εκμεταλλευτεί ο Αντιπρόεδρος Βανς που χαρακτήρισε το ρεπορτάζ του Shirley πιο χρήσιμη δημοσιογραφία από τους νικητές του Πούλιτζερ 2024. Ένας 23χρονος ρεπόρτερ με iPhone και κουκούλα στο κεφάλι, δημιούργησε χριστουγεννιάτικα μια ιστορία, μια έρευνα που παρακολούθησαν δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί και το συζητούσαν όλοι στις χριστουγεννιάτικες οικογενειακές συνευρέσεις…
Τα εορταστικά βάσανα του bitcoin
-Η υπερβολική αισιοδοξία είναι κακός σύμβουλος στις αγορές, ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται από μόχλευση, δηλαδή δανεισμό για επενδύσεις. Την περασμένη Παρασκευή, το bitcoin έδωσε ένα καλό μάθημα σ’ εκείνους που παρασύρθηκαν, δανείστηκαν και περίμεναν την ισοτιμία του bitcoin στα 150.000 δολάρια. Μέσα σε έξι μόνον ώρες το bitcoin έχασε 4.000 δολάρια, λίγα λεπτά αφού ανέκτησε το ψυχολογικό επίπεδο των $90.000. Η απότομη κίνηση προκάλεσε τη βίαιη ρευστοποίηση μοχλευμένων (leveraged long) θέσεων αξίας $100 εκατομμυρίων. Το bitcoin υποχώρησε στα $86.000 πριν σταθεροποιηθεί γύρω στα $87.500. Χθες, το bitcoin διαπραγματευόταν στα $88.200, με την αγορά να παραμένει νευρική, με χαμηλούς όγκους λόγω των εορτών. Η έλλειψη ρευστότητας έως τις 2 Ιανουαρίου είναι δυνατόν να προκαλέσει επιπλέον βίαιες διακυμάνσεις. Από τις αρχές Ιανουαρίου θα επιστρέψουν στην αγορά οι θεσμικοί επενδυτές κι εκεί θα φανεί η πραγματική δυναμική του κορυφαίου κρυπτονομίσματος.
Πηγή: newmoney.gr
