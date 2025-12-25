Τζίρος έως 30.000 €: Ποιοι επαγγελματίες βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες συνεχίζουν να δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα, με το 30% να έχει κύκλο εργασιών κάτω από 30.000 ευρώ - Οι φαρμακοποιοί και καπνέμποροι έχουν υψηλούς τζίρους, ενώ άλλοι είναι χαμηλά
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες συνεχίζουν να δηλώνουν χαμηλές εισπράξεις, με πάνω από τους μισούς να κατατάσσονται στο «παγίδα» του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πάνω από το 30% των επαγγελματιών δηλώνει κύκλο εργασιών κάτω από 30.000 ευρώ, ενώ μόλις το 17% ξεπερνά τις 100.000 ευρώ. Ειδικότερα, επαγγελματίες όπως υδραυλικοί, μαραγκοί και ηλεκτρολόγοι δηλώνουν τζίρους που κυμαίνονται μεταξύ 34.000 και 39.000 ευρώ.
Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι φαρμακοποιοί, οι καπνέμποροι και οι πρατηριούχοι καυσίμων με υψηλούς μέσους τζίρους, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκονται οι επαγγελματίες που ασχολούνται με την επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων, με μέσο τζίρο 5.238 ευρώ. Παρά τις σχετικά χαμηλές εισπράξεις, πάνω από τους μισούς επαγγελματίες φορολογούνται με βάση τα τεκμήρια, καθώς τα καθαρά κέρδη δεν ξεπερνούν το ένα τρίτο των ακαθάριστων εσόδων.
Στοιχεία από το πρόγραμμα φορολογικών δηλώσεων:
Αναλυτικά, οι φορολογούμενοι του χονδρικού εμπορίου καπνού δήλωσαν μέσο ετήσιο τζίρο 1,21 εκατ. ευρώ για το 2024, ενώ στο λιανικό εμπόριο καυσίμων ο μέσος κύκλος εργασιών των 3.248 επαγγελματιών ήταν 628.592 ευρώ, χαμηλότερος από τα προηγούμενα έτη. Στη βιομηχανία παρασκευής ζωοτροφών, ο μέσος τζίρος διαμορφώθηκε στα 449.551 ευρώ.
