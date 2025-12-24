Μαστίχα Χίου: Το παγκόσμιο brand που περνά από γενιά σε γενιά
Μαστίχα Χίου: Το παγκόσμιο brand που περνά από γενιά σε γενιά
Η μαστίχα Χίου δεν είναι μόνο παράδοση, αλλά μια οργανωμένη δεύτερη οικονομία που συνδυάζει αγροτικό εισόδημα, συλλογική παραγωγή και διεθνή ζήτηση, στηρίζοντας οικογένειες στο νησί
Στη Χίο, υπάρχουν επαγγέλματα που δεν ξεκινούν με μια σύμβαση, αλλά με οικογενειακές ιστορίες, καλοκαίρια στο χωριό και χέρια λερωμένα με χώμα. Η μαστίχα είναι ένα από αυτά και για τον Ελπιδοφόρο Αγόρη, αστυνομικό στο Αστυνομικό Τμήμα Χίου και πρόεδρο των Αστυνομικών Υπαλλήλων του νησιού, δεν αποτελεί απλώς μια συμπληρωματική δραστηριότητα ή ένα δεύτερο εισόδημα. Είναι ένας παράλληλος βίος, ένας ρυθμός που συνεχίζει να χτυπά έξω από τη στολή, μέσα στα μαστιχοχώρια της νότιας Χίου.
Από το 2009, όταν επέστρεψε οριστικά στον τόπο καταγωγής του, τη Μέσα Διδύμα, η μαστίχα ξαναμπήκε στο κέντρο της καθημερινότητάς του. Είχε προηγηθεί μια διαδρομή 25 ετών στην Ελληνική Αστυνομία. Δύο χρόνια στην Αστυνομική Ακαδημία Κομοτηνής, έξι χρόνια στην Άμεση Δράση Αττικής, εμπειρίες έντονες, αστικές, μακριά από τους σκίνους. Κι όμως, η επιστροφή στη Χίο δεν ήταν μια απλή γεωγραφική μετακίνηση. Ήταν μια επιστροφή σε κάτι που υπήρχε από πάντα.
