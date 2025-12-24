Μαστίχα Χίου: Το παγκόσμιο brand που περνά από γενιά σε γενιά

Η μαστίχα Χίου δεν είναι μόνο παράδοση, αλλά μια οργανωμένη δεύτερη οικονομία που συνδυάζει αγροτικό εισόδημα, συλλογική παραγωγή και διεθνή ζήτηση, στηρίζοντας οικογένειες στο νησί