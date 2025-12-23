Χρονιά ορόσημο για τη μείωση του δημοσίου χρέους προμηνύεται το 2026: Πρόωρες αποπληρωμές δανείων 8,8 δισ. ευρώ
Χρονιά ορόσημο για τη μείωση του δημοσίου χρέους προμηνύεται το 2026: Πρόωρες αποπληρωμές δανείων 8,8 δισ. ευρώ
Νέα στρατηγική χρέους του ΥΠΕΘΟ για το δημόσιο χρέος: από το «μαξιλάρι» στο χαρτοφυλάκιο - «Σβήνει» το δάνειο των 15 δισ. του 3ου Μνημονίου - Πτώση στο 138% του ΑΕΠ το 2026
Χρονιά ορόσημο στην μείωση του δημοσίου χρέους προμηνύεται το 2026. Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) ανακοίνωσε τη στρατηγική δανεισμού για την χρονιά που έρχεται. Η μεγάλη αλλαγή αφορά στην ακόμα ταχύτερη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, με νέα πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 8,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Με την επιλογή αυτή, στη τριετία 2024-2026 το ελληνικό δημόσιο σχεδιάζει να διαθέσει πλήρως το δάνειο των 15 δισ. ευρώ, το οποίο η χώρα ανέλαβε να φυλάει κλειδωμένο σε ειδικό λογαριασμό (“λεφτά-κάβα”) από το 2018 με το 3ο Μνημόνιο -επιβαρυνόμενο όμως πλέον κατά σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ από τόκους.
Στο τέλος του 2025, το «μαξιλάρι» ρευστότητας του δημοσίου που απομένει ανέρχεται σε 39 δισ. ευρώ. Και στο τέλος του 2026 όμως, έχοντας «σπάσει» και επιστρέψει για πληρωμές χρέους ολοκληρωτικά πια και τα 15 δισ. ευρώ του δανείου του 3ου Μνημονίου, υπολογίζεται ότι το «μαξιλάρι» ρευστότητος του δημοσίου που θα απομένει θα ανέρχεται σε περίπου 29 -30 δισ. ευρώ, αποτελούμενο, σχεδόν αποκλειστικά πλέον, από τα τρέχοντα ταμειακά διαθέσιμα όλων των κρατικών φορέων, χωρίς πια το «δεκανίκι» από τα δάνεια των μνημονίων.
Η πλεονάζουσα ρευστότητα που έχει διασφαλίσει το ελληνικό Δημόσιο αποτυπώνεται και σε ένα άλλο στοιχείο: για το 2026, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχεδιάζει να αντλήσει μόλις 8 δισ. ευρώ από τις αγορές, διατηρώντας την παρουσία του σταθερή αλλά χωρίς περιττά βάρη -σε αντίθεση με τα μνημονιακά χρόνια της αναχρηματοδότησης «με το πιστόλι στον κρόταφο». Κοινώς, η Ελλάδα δεν χρειάζεται πια να «προσπαθεί» να δανειστεί, αλλά -όπως έδειξε η ακύρωση 7 εκδόσεων το 2025– δανείζεται λιγότερα και από όσα προγραμμάτιζε και υπολόγιζε στην αρχή κάθε χρονιάς.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Με την επιλογή αυτή, στη τριετία 2024-2026 το ελληνικό δημόσιο σχεδιάζει να διαθέσει πλήρως το δάνειο των 15 δισ. ευρώ, το οποίο η χώρα ανέλαβε να φυλάει κλειδωμένο σε ειδικό λογαριασμό (“λεφτά-κάβα”) από το 2018 με το 3ο Μνημόνιο -επιβαρυνόμενο όμως πλέον κατά σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ από τόκους.
Στο τέλος του 2025, το «μαξιλάρι» ρευστότητας του δημοσίου που απομένει ανέρχεται σε 39 δισ. ευρώ. Και στο τέλος του 2026 όμως, έχοντας «σπάσει» και επιστρέψει για πληρωμές χρέους ολοκληρωτικά πια και τα 15 δισ. ευρώ του δανείου του 3ου Μνημονίου, υπολογίζεται ότι το «μαξιλάρι» ρευστότητος του δημοσίου που θα απομένει θα ανέρχεται σε περίπου 29 -30 δισ. ευρώ, αποτελούμενο, σχεδόν αποκλειστικά πλέον, από τα τρέχοντα ταμειακά διαθέσιμα όλων των κρατικών φορέων, χωρίς πια το «δεκανίκι» από τα δάνεια των μνημονίων.
Η πλεονάζουσα ρευστότητα που έχει διασφαλίσει το ελληνικό Δημόσιο αποτυπώνεται και σε ένα άλλο στοιχείο: για το 2026, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχεδιάζει να αντλήσει μόλις 8 δισ. ευρώ από τις αγορές, διατηρώντας την παρουσία του σταθερή αλλά χωρίς περιττά βάρη -σε αντίθεση με τα μνημονιακά χρόνια της αναχρηματοδότησης «με το πιστόλι στον κρόταφο». Κοινώς, η Ελλάδα δεν χρειάζεται πια να «προσπαθεί» να δανειστεί, αλλά -όπως έδειξε η ακύρωση 7 εκδόσεων το 2025– δανείζεται λιγότερα και από όσα προγραμμάτιζε και υπολόγιζε στην αρχή κάθε χρονιάς.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα