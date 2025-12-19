Ξεκινά μεγάλο ξεκαθάρισμα για αδήλωτα ενοίκια και «γκρίζες» ιδιοκτησίες, τι αλλάζει η πλατφόρμα ΜΙΔΑΣ για κάθε ακίνητο
Ξεκινά μεγάλο ξεκαθάρισμα για αδήλωτα ενοίκια και «γκρίζες» ιδιοκτησίες, τι αλλάζει η πλατφόρμα ΜΙΔΑΣ για κάθε ακίνητο
Το νέο σύστημα παρουσιάζεται σήμερα στους αρμόδιους φορείς - Πώς επηρεάζονται ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων
Σαφάρι για τα αδήλωτα ενοίκια, τις «γκρίζες» ιδιοκτησίες και τις διαχρονικές ασυμφωνίες στην ακίνητη περιουσία ξεκινά η ΑΑΔΕ, ενεργοποιώντας στις αρχές Ιανουαρίου το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΜΙΔΑΣ», τον ψηφιακό φάκελο για κάθε ακίνητο.
Πρόκειται για μια ενιαία πλατφόρμα που για πρώτη φορά συγκεντρώνει σε ένα σημείο όλα τα κρίσιμα στοιχεία ιδιοκτησίας και χρήσης, δίνοντας στο κράτος πλήρη εικόνα για το ποιος έχει τι και πώς αυτό αξιοποιείται στην πράξη.
Μετά τα τεχνικά προβλήματα που εντοπίστηκαν το προηγούμενο διάστημα και αφορούσαν την ασυμφωνία των στοιχείων ανάμεσα στο Κτηματολόγιο και την ΑΑΔΕ, το σχέδιο περνά πλέον στο στάδιο της αποκάλυψης και της εφαρμογής του. Οι βάσεις δεδομένων έχουν συγχρονιστεί και σήμερα πραγματοποιείται η αναλυτική παρουσίαση του νέου Μητρώου σε αρμόδιους φορείς της αγοράς και της διοίκησης, ώστε στη συνέχεια να «τρέξει» η εφαρμογή του.
Η δημιουργία του «ΜΙΔΑΣ» έχει ήδη νομοθετηθεί από το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο η πλήρης ενεργοποίησή του καθυστέρησε ακριβώς λόγω αυτών των τεχνικών ασυμφωνιών. Πλέον, τα δεδομένα «κουμπώνουν» και το σύστημα τίθεται σε λειτουργία, ανοίγοντας τον δρόμο για εκτεταμένες και αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις.
Ο «ΜΙΔΑΣ» δημιουργεί έναν πλήρη ψηφιακό φάκελο για κάθε ακίνητο, είτε πρόκειται για κατοικία, εξοχικό, επαγγελματικό χώρο, οικόπεδο ή αγροτεμάχιο. Στον φάκελο αυτόν καταγράφονται η χρήση του ακινήτου, τα τετραγωνικά, οι παροχές ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, τα στοιχεία του ενοικιαστή όπου υπάρχει μίσθωση, αλλά και τυχόν δικαστικές ή πολεοδομικές εκκρεμότητες. Τα δεδομένα αντλούνται από το Ε9, το Κτηματολόγιο, τον ΔΕΔΔΗΕ, τις εταιρείες ύδρευσης, το myPROPERTY, τα υποθηκοφυλακεία και άλλες βάσεις δεδομένων του Δημοσίου.
Κεντρικό ρόλο στο νέο σύστημα παίζει η ταύτιση δύο κρίσιμων κωδικών, του ΚΑΕΚ από το Κτηματολόγιο και του ΑΤΑΚ από την ΑΑΔΕ. Με αυτή την ταύτιση, κάθε ακίνητο αποκτά μία μοναδική ψηφιακή ταυτότητα, μέσω της οποίας εντοπίζονται αυτόματα αποκλίσεις σε επιφάνειες και χρήση. Έτσι αποκαλύπτονται ακίνητα που εμφανίζονται ως κενά αλλά καταναλώνουν ρεύμα, δηλώνονται ως δωρεάν παραχωρημένα ενώ αποφέρουν εισόδημα ή έχουν διαφορετικά τετραγωνικά σε διαφορετικά μητρώα.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μισθώσεις. Το σύστημα θα εμφανίζει αν ένα ακίνητο είναι μισθωμένο, κενό ή δωρεάν παραχωρημένο, ενώ ταυτόχρονα θα διασταυρώνει τα δηλωμένα μισθώματα με καταναλώσεις και τραπεζικά δεδομένα. Τα εισοδήματα από ενοίκια θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στο έντυπο Ε2 και θα μεταφέρονται αυτόματα στο Ε1, περιορίζοντας δραστικά τα περιθώρια απόκρυψης ή «ξεχασμένων» δηλώσεων.
Για πρώτη φορά θα καταγραφούν συστηματικά και οι κενές κατοικίες, ώστε το Δημόσιο να γνωρίζει το πραγματικό απόθεμα ακινήτων που παραμένουν εκτός αγοράς. Παράλληλα, οι ενοικιαστές θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο ιδιοκτήτης τους και να δηλώνουν αποκλίσεις, σε περίπτωση που το πραγματικό ενοίκιο διαφέρει από το δηλωμένο.
Το μεγάλο ξεκαθάρισμα δεν περιορίζεται μόνο στα ενοίκια και τις αγοραπωλησίες. Από το 2026, οι αγροτικές επιδοτήσεις θα περνούν μέσα από διασταυρωτικούς ελέγχους του «ΜΙΔΑΣ» και του Εθνικού Κτηματολογίου, ώστε να διαπιστώνεται με ακρίβεια το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε έκτασης και να αποδίδονται οι ενισχύσεις αποκλειστικά στους πραγματικούς δικαιούχους.
