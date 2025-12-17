H κατανάλωση είναι …γυναίκα – Η αγοραστική δύναμη που τροφοδοτεί την Οικονομία γύρω μας
Με αγοραστική δύναμη που αγγίζει το 85% σε ορισμένες κατηγορίες, η οικονομική επιρροή των γυναικών αναδιαμορφώνει την παγκόσμια αγορά
“Ποιος κυβερνά τον κόσμο;” αναρωτιέται το περιοδικό Forbes. Πέρα από την λογική εξήγηση που όλοι θα σκεφτόμασταν και η οποία θα ενείχε ονόματα των πιο επιδραστικών πολιτικών και επιχειρηματιών παγκοσμίως, υπάρχει και μια άλλη απάντηση στο ερώτημα. Οι γυναίκες. Την θέση αυτή στοιχειοθετεί ένα σώμα ερευνών που δημοσίευσε το μέσο ενημέρωσης και στο οποίο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι “οι γυναίκες ελέγχουν το 85% των καταναλωτικών δαπανών”, αντιπροσωπεύοντας τεράστια αγοραστική δύναμη και οικονομική επιρροή και ελέγχοντας το κυρίαρχο μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς.
Το ποσοστό αυτό προβλέπεται μάλιστα να αυξηθεί μέχρι το 2028, ειδικά όσον αναφορά το “discretionary spending”, δηλαδή τα χρήματα που δαπανώνται για μη απαραίτητα είδη, όπως φαγητό σε εστιατόρια, διασκέδαση, ταξίδια ή είδη πολυτελείας, μετά την κάλυψη των βασικών εξόδων όπως ενοίκιο, τρόφιμα και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Αυτή η αγοραστική τους δύναμη οδηγεί ήδη τις εταιρείες που εξειδικεύονται στους τομείς της υγείας των γυναικών, του ηλεκτρονικού εμπορίου, της οικονομίας της φροντίδας και της τέχνης να σημειώνουν κέρδη πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η αποτίμηση της SHEIN σε 50 δισεκατομμύρια δολάρια είναι, για παράδειγμα, μόνο μια από τις περιπτώσεις της επιρροής του γυναικείου δολαρίου.
