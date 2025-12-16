Wall Street: Ισχυρές πιέσεις στους δείκτες από τα αδύναμα στοιχεία για την εργασία
Wall Street: Ισχυρές πιέσεις στους δείκτες από τα αδύναμα στοιχεία για την εργασία
Η αμερικανική αγορά αντέδρασε επιφυλακτικά στα μεικτά στοιχεία για την αγορά εργασίας και στην μεγάλη πτώση των τιμών του πετρελαίου, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν - Απώλειες ηPfizer, άνοδος για την PayPal και πτώση πετρελαϊκών εταιρειών
Οι αμερικανικές μετοχές στη Wall Street σημείωσαν μεικτά πρόσημα την Τρίτη, καθώς τα σημάδια αδύναμης αγοράς εργασίας που παρουσίασαν αμφιλεγόμενη εικόνα για την αμερικανική οικονομία δεν άλλαξαν την πρόβλεψη για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.
Στο κλίμα αυτό στη συνεδρίαση της Τρίτης, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,64% στις 48.108 μονάδες, ο S&P 500 είχε τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση με πτώση 0,24% στις 6.800 μονάδες ενώ ο Nasdaq κατάφερε προς το τέλος να γυρίσει σε θετικός με άνοδο κατά 0,23%στις 23.111 μονάδες.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων σημείωσαν επίσης μικρή πτώση, μετά την δημοσίευση των τελευταίων στοιχείων για την αγορά εργασίας. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε κατά περισσότερους από 2 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 4,159%, ενώ η απόδοση του 2ετούς ομολόγου μειώθηκε επίσης κατά πάνω από 2 μονάδες βάσης, στο 3,483%. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου υποχώρησε λιγότερο από 2 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 4,834%.
Αναβρασμός υπήρξε όμως και στην αγορά πετρελαίου με τις τιμές του αμερικανικού αργού να πέφτουν κάτω από τα 55 δολάρια το βαρέλι, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2021, πιέζοντας τις μετοχές ενέργειας. Οι μετοχές μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών, όπως η Exxon Mobil και η Chevron, σημείωσαν πτώση περίπου 2% η καθεμία.
Τα στοιχεία για την αγορά εργασίας έδειξαν καλύτερη εικόνα από ό,τι αναμενόταν, με αύξηση 64.000 θέσεων εργασίας τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ. Ωστόσο, ανέφερε απώλεια 105.000 θέσεων εργασίας τον Οκτώβριο και αύξηση της ανεργίας στο 4,6%, πάνω από την πρόβλεψη του 4,5%. Παρά τα καλύτερα από το αναμενόμενο αποτελέσματα για τον Νοέμβριο, οι πιθανότητες μείωσης επιτοκίων από την Fed τον Ιανουάριο παραμένουν χαμηλές.
Η αναφορά για την αγορά εργασίας και τα καθυστερημένα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις ενισχύουν την αβεβαιότητα, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για την έκθεση του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) την Πέμπτη.
Παρά τις μικρές αυξήσεις στις θέσεις εργασίας και την καθυστέρηση στη δημοσίευση των στοιχείων λόγω του κυβερνητικού κλεισίματος, η οικονομία εμφανίζεται να «παίρνει ανάσα», σύμφωνα με αναλυτές.
Στις επιχειρηματικές εξελίξεις η Pfizer υπέστη απώλειες, ενώ η PayPal σημείωσε άνοδο μετά την αίτησή της για ίδρυση τράπεζας στις ΗΠΑ.
Η αγορά σημειώνει άλλη μια χαμένη ημέρα αυτή την εβδομάδα, καθώς η Δευτέρα είχε πλήγμα από απώλειες σε σημαντικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Broadcom, η Oracle και η Microsoft, με τους επενδυτές να προχωρούν σε αποκόμιση κερδών από τις μετοχές αυτές και να στρέφονται σε άλλους τομείς, όπως η υγειονομική περίθαλψη και οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας.
Ωστόσο, ορισμένες μετοχές στο S&P 500 σημείωσαν νέα ιστορικά υψηλά, όπως η Expedia, η General Motors, η Ross Stores και η TJX Companies, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά διευρύνεται.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Στο κλίμα αυτό στη συνεδρίαση της Τρίτης, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,64% στις 48.108 μονάδες, ο S&P 500 είχε τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση με πτώση 0,24% στις 6.800 μονάδες ενώ ο Nasdaq κατάφερε προς το τέλος να γυρίσει σε θετικός με άνοδο κατά 0,23%στις 23.111 μονάδες.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων σημείωσαν επίσης μικρή πτώση, μετά την δημοσίευση των τελευταίων στοιχείων για την αγορά εργασίας. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε κατά περισσότερους από 2 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 4,159%, ενώ η απόδοση του 2ετούς ομολόγου μειώθηκε επίσης κατά πάνω από 2 μονάδες βάσης, στο 3,483%. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου υποχώρησε λιγότερο από 2 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 4,834%.
Αναβρασμός υπήρξε όμως και στην αγορά πετρελαίου με τις τιμές του αμερικανικού αργού να πέφτουν κάτω από τα 55 δολάρια το βαρέλι, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2021, πιέζοντας τις μετοχές ενέργειας. Οι μετοχές μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών, όπως η Exxon Mobil και η Chevron, σημείωσαν πτώση περίπου 2% η καθεμία.
Τα στοιχεία για την αγορά εργασίας έδειξαν καλύτερη εικόνα από ό,τι αναμενόταν, με αύξηση 64.000 θέσεων εργασίας τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ. Ωστόσο, ανέφερε απώλεια 105.000 θέσεων εργασίας τον Οκτώβριο και αύξηση της ανεργίας στο 4,6%, πάνω από την πρόβλεψη του 4,5%. Παρά τα καλύτερα από το αναμενόμενο αποτελέσματα για τον Νοέμβριο, οι πιθανότητες μείωσης επιτοκίων από την Fed τον Ιανουάριο παραμένουν χαμηλές.
Η αναφορά για την αγορά εργασίας και τα καθυστερημένα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις ενισχύουν την αβεβαιότητα, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για την έκθεση του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) την Πέμπτη.
Παρά τις μικρές αυξήσεις στις θέσεις εργασίας και την καθυστέρηση στη δημοσίευση των στοιχείων λόγω του κυβερνητικού κλεισίματος, η οικονομία εμφανίζεται να «παίρνει ανάσα», σύμφωνα με αναλυτές.
Στις επιχειρηματικές εξελίξεις η Pfizer υπέστη απώλειες, ενώ η PayPal σημείωσε άνοδο μετά την αίτησή της για ίδρυση τράπεζας στις ΗΠΑ.
Η αγορά σημειώνει άλλη μια χαμένη ημέρα αυτή την εβδομάδα, καθώς η Δευτέρα είχε πλήγμα από απώλειες σε σημαντικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Broadcom, η Oracle και η Microsoft, με τους επενδυτές να προχωρούν σε αποκόμιση κερδών από τις μετοχές αυτές και να στρέφονται σε άλλους τομείς, όπως η υγειονομική περίθαλψη και οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας.
Ωστόσο, ορισμένες μετοχές στο S&P 500 σημείωσαν νέα ιστορικά υψηλά, όπως η Expedia, η General Motors, η Ross Stores και η TJX Companies, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά διευρύνεται.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα