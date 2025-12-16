Wall Street: Ισχυρές πιέσεις στους δείκτες από τα αδύναμα στοιχεία για την εργασία

Η αμερικανική αγορά αντέδρασε επιφυλακτικά στα μεικτά στοιχεία για την αγορά εργασίας και στην μεγάλη πτώση των τιμών του πετρελαίου, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν - Απώλειες ηPfizer, άνοδος για την PayPal και πτώση πετρελαϊκών εταιρειών