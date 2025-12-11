Ακτή Βουλιαγμένης: Στην τελική ευθεία η «μάχη» των 4 ισχυρών
Ακτή Βουλιαγμένης: Στην τελική ευθεία η «μάχη» των 4 ισχυρών
Η Ακτή είναι σταθερά κερδοφόρα για την ΕΤΑΔ καταγράφοντας το 2024 ένα σύνολο εισιτηρίων στα 440.385, αυξημένα κατά 16,4% έναντι του 2023, ενώ σημείωσε και άνοδο κερδοφορίας
Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαγωνιστική διαδικασία για τη μακροχρόνια παραχώρηση της Ακτής Βουλιαγμένης, το μεγάλο παραλιακό φιλέτο της Αττικής για το οποίο ήδη από την περασμένη άνοιξη η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου «τρέχει» τη σχετική διαγωνιστική διαδικασία μακροχρόνιας παραχώρησης.
Χθες η ΕΤΑΔ γνωστοποίησε ότι κατατέθηκαν 4 δεσμευτικές προσφορές από ηχηρά επιχειρηματικά σχήματα, από τα οποία θα προκύψει και ο προτιμητέος ανάδοχος. Ο προτιμητέος επενδυτής θα γίνει γνωστός πιθανότατα εντός του πρώτου διμήνου του 2026, μετά την εξέταξη των επιμέρους τεχνικών στοιχείων των 4 φακέλων και των οικονομικών προσφορών.
