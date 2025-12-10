Μια ημέρα προσφοράς γεμάτη ανθρώπινη ενέργεια – Δίπλα στους άστεγους της Αθήνας
Μια ημέρα προσφοράς γεμάτη ανθρώπινη ενέργεια – Δίπλα στους άστεγους της Αθήνας
Η ομάδα της REVOIL βρέθηκε ξανά στη Genesis Hellas με έναν κοινό στόχο: να προσφέρει ζεστά γεύματα και έναν τόνο φροντίδας σε ανθρώπους που δοκιμάζονται από την ανέχεια
Υπάρχουν στιγμές που μια εταιρεία δεν μοιάζει πια με οργανισμό, αλλά με μια μεγάλη, ζωντανή καρδιά. Στιγμές που οι άνθρωποί της αφήνουν για λίγο την καθημερινότητά τους και προσφέρουν κάτι που δεν αγοράζεται και δεν μετριέται: χρόνο, ζεστασιά, ανθρώπινη παρουσία.
Μια τέτοια στιγμή ήταν όταν η ομάδα της REVOIL βρέθηκε ξανά στη Genesis Hellas. Όχι για μια απλή εταιρική δράση, αλλά για να σταθεί δίπλα σε ανθρώπους που συχνά δεν βλέπουμε πραγματικά — τους ανθρώπους που η ζωή τους οδήγησε στον δρόμο.
Μαγειρεύοντας με την καρδιά
Στην κουζίνα, ανάμεσα σε κατσαρόλες και ατμούς, γεννήθηκε κάτι περισσότερο από ένα γεύμα. Οι άνθρωποι της REVOIL έφτιαξαν φακές — ζεστές, σπιτικές, γεμάτες φροντίδα. Και μαζί, ετοίμασαν 140 σακούλες που έκρυβαν μέσα τους λίγη από τη δική τους αγάπη: ένα βαζάκι φακές, ένα τοστ, ψωμί, σαλάτα και ένα μελομακάρονο. Ένα σύνολο απλό, αλλά συγκινητικά ανθρώπινο. Γιατί κάθε σακούλα δεν ήταν μια “παροχή”. Ήταν μια υπόσχεση: «Δεν είσαι αόρατος. Σε βλέπουμε. Σε σκεφτόμαστε.».
Εκεί όπου η εταιρική υπευθυνότητα συναντά την ανθρώπινη αλήθεια
Η REVOIL έχει αποδείξει πολλές φορές ότι στο κέντρο της δεν βρίσκονται αριθμοί, αλλά άνθρωποι. Οι εργαζόμενοι που τη μεγαλώνουν κάθε μέρα, αλλά και οι οικογένειές τους που της δίνουν ζωή. Με ίσες ευκαιρίες, με ενίσχυση σε πολύτεκνες οικογένειες έως και 54.000 το χρόνο, με παροχές που “συνοδεύουν” τον άνθρωπο σε κάθε του βήμα. Όμως η μεγαλύτερη παροχή δεν είναι οικονομική. Είναι η κουλτούρα της. Η κουλτούρα του «είμαστε μαζί».
