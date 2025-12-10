Μια ημέρα προσφοράς γεμάτη ανθρώπινη ενέργεια – Δίπλα στους άστεγους της Αθήνας

Η ομάδα της REVOIL βρέθηκε ξανά στη Genesis Hellas με έναν κοινό στόχο: να προσφέρει ζεστά γεύματα και έναν τόνο φροντίδας σε ανθρώπους που δοκιμάζονται από την ανέχεια