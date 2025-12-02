Financial Times: H EKT μπλοκάρει το ευρωπαϊκό σχέδιο για δάνειο €140 δισ. στην Ουκρανία
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρνήθηκε να παράσχει εγγύηση για πληρωμή ύψους 140 δισ. ευρώ (162,53 δισ. δολάρια) προς την Ουκρανία, υπονομεύοντας το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα «δάνειο αποζημιώσεων» που θα βασιζόταν σε δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Τρίτη.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα, η ΕΚΤ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραβιάζει την εντολή της, δυσχεραίνοντας περαιτέρω τις προσπάθειες των Βρυξελλών να αντλήσουν το δάνειο με εγγύηση τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας που βρίσκονται δεσμευμένα στο Euroclear, το βελγικό αποθετήριο τίτλων.
Το Reuters αναφέρει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει το δημοσίευμα.
The central bank concluded the EU plan to raise a ‘reparations loan’ backed by frozen Russian assets violated its mandate https://t.co/dPYgVaj38X pic.twitter.com/xSEL8qb2CV— Financial Times (@FT) December 2, 2025
